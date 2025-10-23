ETV Bharat / entertainment

రెండోసారి పేరెంట్స్ కానున్న చరణ్‌- ఉపాసన- మెగా ఇంట్లో దీపావళి డబుల్ సంబరాలు

సంబరాల్లో మెగా ఫ్యామిలీ- పోస్ట్​ వైరల్​!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 12:10 PM IST

Upasana Konidela Diwali Celebrations : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్లో ఆనందాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్- ఆయన సతీమణి ఉపాసన అభిమానులకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పారు. తాము రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కానున్నట్లు ఓ వీడియో ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ శుభవార్తను ఉపాసన స్వయంగా దీపావళి సందర్భంగా షేర్​ చేసుకున్నారు.

"ఈ దీపావళికి మా జీవితాల్లో ఆనందం రెట్టింపు అయ్యింది. ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు, ఆనందాలు అన్ని రెట్టింపుగా వచ్చాయి" అంటూ ఆమె ఎమోషనల్ నోట్ రాశారు. వీడియోలో మెగా ఫ్యామిలీ సభ్యులు ఉపాసనకు స్వీట్స్ తినిపిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్న విజువల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. చరణ్ సంతోషంతో మెరిసిపోతుండగా, చిరంజీవి కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. విక్టరీ వెంకటేశ్, అక్కినేని నాగార్జున తమ ఫ్యామిలీతో ఈ సంబరాలకు హాజరయ్యారు. ఈ వార్తతో మెగా కుటుంబంలో సందడి నెలకొంది. అభిమానులు చరణ్- ఉపాసన జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

UPASANA KONIDELA
NEW BEGININGS IN RAMCHARAN FAMILY
UPASANA INTA POST VIRAL
RAMCHARAN MOVIE UPDATES
UPASANA KONIDELA DIWALI DOUBLE

