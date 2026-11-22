కేంద్ర మంత్రితో ప్రభాస్- డార్లింగ్ లేటెస్ట్ లుక్ చూశారా?
Kishan Reddy With Prabhas :సినీ నటుడు ప్రభాస్తో కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి భేటీ ఆదివారం భేటీ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
Published : November 22, 2026 at 5:50 PM IST
భారత ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం 'నషాముక్త్ భారత్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకావాలనికోరుతూ టాలీవుడ్ నటులను కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి మర్వాదపూర్వకంగా కలిసి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఆదివారం ప్రముఖ హీరో ప్రభాస్ను కలిశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ఆయనను ఆహ్వానించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కిషన్ రెడ్డి ఆదివారం ప్రభాస్ నివాసానికి వెళ్లారు. మంత్రికి హీరో ప్రభాస్ ఆహ్వనం పలికారు. ఇద్దరూ కాసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం ప్రభాస్తో కలిసి కిషన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కిషన్రెడ్డి మాట్లాడారు. డ్రగ్స్ యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ మహమ్మారిని తరిమికొట్టడంలో సినీతారల పాత్ర ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను, యువతను ప్రభావితం చేయగల శక్తి ప్రభాస్కు ఉందని అన్నారు. ప్రభాస్ పిలుపునిస్తే యువతలో చైతన్యం వస్తుందని కిషన్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. ప్రభుత్వాల చర్యలతో మాత్రమే కాకుండా, సమాజంలోని ప్రముఖులు, ప్రజల సహకారంతోనే 'డ్రగ్స్ రహిత భారత్' సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే దేశ భవిష్యత్తు, ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కోసం నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యేందుకు ప్రభాస్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలిపారు.
నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర ప్రభాస్కు కిషన్ రెడ్డి ఆహ్వానం #etvdigital #Prabhas #KishanReddy #NashaMuktBharat https://t.co/rtZ3SgMutl— ETV Telangana (@etvtelangana) November 22, 2026
హైదరాబాద్ వేదికగా ఈ నెల 25, 26, 27 తేదీల్లో 'నషాముక్త్ భారత్' కార్యక్రమం జరగనుంది. ఇందులో భాగస్వాములు కావాలని కిషన్ రెడ్డి ఇప్పటికే అగ్రనటులు చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేశ్, బోయపాటి శ్రీను, సుకుమార్ను కూడా మర్వాదపూర్వకంగా కలిశారు.
ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్స్
డార్లింగ్ తాజా లుక్స్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా ఆయన సినిమాల కోసం పొడవాటి జట్టు, గుబురు గడ్డంతో కనిపించారు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుత సినిమాలు ఫౌజీ, స్పిరిట్ కోసం కూడా ఆయన లుక్స్ మార్చినట్లు టాక్ వినిపించింది. కానీ, లేటెస్ట్ ఫొటోలు చూస్తుంటే వింటేజ్ డార్లింగ్ బ్యాక్ అనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. తాజా లుక్స్లో ప్రభాస్ హెయిర్ మరీ పెద్దగా కాకుండా సింపుల్గా సెట్ అయ్యింది. అలాగే గడ్డం కూడా ట్రిమ్ చేసి లైట్గా ఉంచుకున్నారు. ఓవరాల్గా ఈ లుక్స్ కూడా నీట్గా, స్టైలిష్గా ఉన్నాయి. దీంతో డార్లింగ్, మిర్చి నాటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఫౌజీ, స్పిరిట్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా వచ్చే ఏడాది విడుదల కానున్నాయి. మార్చి 19 ఫౌజీ రానుండగా, అక్టోబర్ 29న స్పిరిట్ రిలీజ్ కానుంది. ఆ తర్వాత ఆయన కల్కి 2, సలార్ 2 సినిమాలు చేయాల్సి ఉంది.
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