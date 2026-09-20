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ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్: ఆ 31 సినిమాలకు అనుమతి నిరాకరించిన కేంద్రం- ఎందుకో తెలుసా?

ఫెస్టివల్‌కు ఎంపికైన 31 సినిమాలకు అనుమతి లేదు - 347 సినిమాల లిస్ట్ పంపిన చలనచిత్ర అకాడమీ - గాజా, ఇరాన్ సహా పలు అంశాలపై డాక్యుమెంటరీలు

18th IDSFFK Selection List
18వ ఇంటర్నేషనల్ డాక్యుమెంటరీ అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 10:22 AM IST

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IDSFFK 2026 Screening Permission : ఒక సినిమా అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవానికి ఎంపికైతే అక్కడ ప్రదర్శించడం ఖాయమనే అనుకుంటాం. కానీ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ లేని సినిమాల విషయంలో కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక మినహాయింపు కూడా అవసరం. ఇప్పుడు కేరళలో జరగబోతున్న 18వ ఇంటర్నేషనల్ డాక్యుమెంటరీ అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ కేరళలో ప్రదర్శించాల్సిన 31 సినిమాలకు ఆ అనుమతి రాలేదు. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి 30 వరకు తిరువనంతపురంలో ఈ చిత్రోత్సవం జరగనుంది. అనుమతి రాని వాటిలో అధికారికంగా ఎంపికైన సినిమాలతో పాటు ఒక మలయాళ చిత్రం కూడా ఉంది.

347 సినిమాలు - లిస్ట్ పంపిన అకాడమీ
సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ లేని సినిమాలను చిత్రోత్సవాల్లో ప్రదర్శించాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మినహాయింపు తీసుకోవాలి. అందుకోసం కేరళ స్టేట్ చలనచిత్ర అకాడమీ మొత్తం 347 సినిమాల జాబితాను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు పంపింది. ప్రతి సినిమా ఏ అంశంపై రూపొందిందో తెలిపే చిన్న వివరణలను కూడా దరఖాస్తులతో కలిపి సమర్పించింది.

ఆ తర్వాత 40 సినిమాలకు సంబంధించిన పూర్తి కథా సారాంశాలు, వాటి స్క్రీనింగ్ కాపీలు కూడా పంపాలని మంత్రిత్వ శాఖ కోరింది. అకాడమీ వాటిని కూడా పంపింది. ఆ పరిశీలన తర్వాత 31 సినిమాలకు ప్రదర్శనకు అవసరమైన మినహాయింపు లభించలేదు. ఇందులో అధికారిక ఎంపికలోని 18 సినిమాలు, అంతర్జాతీయ నాన్‌ఫిక్షన్ విభాగం నుంచి తొమ్మిది, ఫెస్టివల్ విజేతల విభాగం నుంచి మూడు, నేపాల్ ప్రత్యేక విభాగం నుంచి ఒక సినిమా ఉన్నాయి.

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KERALA DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
KERALA FILM FESTIVAL 2026
KERALA FILM FESTIVAL DATES
31FILMS DENIED SCREENING PERMISSION
IDSFFK 2026 SCREENING PERMISSION

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