ETV Bharat / entertainment

2027లో బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ క్లాష్ - పుష్ప 2 రికార్డ్స్​ను ఏ సినిమా బ్రేక్​ చేస్తుందో?

గ్లోబల్ ఆడియన్స్ టార్గెట్ – రెండు సినిమాలూ పాన్-వరల్డ్ హిట్ రేసులో!

SSMB29 - Allu Arjun Atlee
SSMB29 - Allu Arjun Atlee (Movie Poster , Actors Instagram Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SSMB29 - Allu Arjun Atlee : పాన్ఇండియా ట్రెండ్ ప్రారంభమయ్యాక వరల్డ్​వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తెలుగు సినిమాలు భారీ స్ఖాయిలో కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాలే పోటీ పడుతున్నాయి. 2017లో జక్కన్న బాహుబలి 2తో రూ.1810+ కోట్లు (గ్రాస్) సాధించి రికార్డ్ సెట్ చేయగా, గతేడాది వచ్చిన పుష్ప 2 ఈ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసింది. పుష్ప 2 వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1831+ (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. దీంతో ఈ రికార్డును తిరగరాసే సత్తా మళ్లీ తెలుగు సినిమాకే ఉందని టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్​ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అందరి చూపూ ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు - రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న SSMB29 వైపు మళ్లింది.

ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. దాదాపు 120 దేశాల్లో ఈ సినిమాను విడుదల చేసేందుకు రాజమౌళి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈసారి గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. మహేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రీ- లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఆ చిన్న లుక్‌కే అందరూ మహేశ్‌తో గట్టిగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని కామెంట్లతో తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇక ఈ సినిమాకు ఉన్న హైప్​కు తోడు పాజిటివ్ మౌత్ టాక్‌ బయటకు వస్తే ఓపెనింగ్ రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్లు (గ్రాస్​) సాధించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే లాంగ్ రన్​లో ఇంకా కాసుల వర్షం కురిపిస్తూ, పుష్ప- 2 రికార్డు బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ చరిత్రనే తిరగరాస్తుందని టాక్ నడుస్తోంది. జక్కన్న సినిమా అంటేనే భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. మరి ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో కలెక్షన్స్ చేస్తుందో అంటే రిలీజ్ దాగా ఆగాల్సిందే!

రాజమౌళికి పోటీగా!
SSMB29తో పాటు అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ అవుతుందని టాక్. ఈ రెండు సినిమాలు సినీ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ రెండు చిత్రాలు 2027లోనే రానున్నాయి. ఒకవేళ రెండు సినిమా 2 నుంచి 3 వారాల వ్యవధిలోనే థియేటర్లలో రిలీజైతే బాక్సాఫీస్ షేక్ అయిపోవడం ఖాయం. ఈ రెండు సినిమాలు గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌ను, అక్కడి మార్కెట్‌ను టార్గెట్ చేసుకొనే రూపొందిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే బాహుబలి, RRRతో తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు రాజమౌళి. అలాగే మహేశ్ కూడా టాప్ యాక్టర్లలో ఒకరు. వీరిద్దరి కాంబోలో ప్రేక్షకులకు మంచి ఐ ఫీస్ట్ ఖాయమనే చెప్పొచ్చు. అలానే బన్ని పాన్​ ఇండియాతోపాటు వరల్డ్​ వైడ్​గా కూడా మంచి క్రేజ్​ సంపాదించుకున్నారు.

పుష్ప 3 అప్‌డేట్స్
పుష్ప సిరీస్ భారీ హిట్ అయిన తర్వాత, ఫ్యాన్స్ మధ్య పుష్ప 3పై ఎంతో ఆసక్తి పెరిగింది. పుష్ప 2: ది రూల్ (2024) సక్సెస్ తర్వాత, మూడో భాగం అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ అయింది. డైరెక్టర్ సుకుమార్, ప్రొడ్యూసర్ రవి శంకర్ (మైత్రి మూవీ మేకర్స్) తాజా అప్‌డేట్స్ ప్రకారం, ఈ చిత్రం పుష్ప 3: ది రాంపేజ్ అనే టైటిల్‌తో 2028లో విడుదల కావచ్చు. ఇది ఫ్రాంచైజ్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా ముందుకు తీసుకెళ్తుందని తెలుస్తోంది.

SSMB 29 అప్డేట్ ఇచ్చిన కాలభైరవ- బాబు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!

AR రెహమాన్​ హైదరాబాద్ కాన్సర్ట్​లో సర్​ప్రైజ్- పెద్ది ఫస్ట్​ సాంగ్ రిలీజ్​కు ప్లాన్!

TAGGED:

PUSHPA 2 WORLD WIDE COLLECTIONS
PUSHPA 3 MOVIE UPDATES
BAHUBALI 2 WORLD COLLECTIONS
SSMB 29 MOVIE UPDATES
SSMB29 ALLU ARJUN ATLEE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.