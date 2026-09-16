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ఒకే టైటిల్, ఒకే బయోపిక్- ఇద్దరు దర్శకుల 'రామ్​బోలా' కథ ఏంటి?

ఒకే రోజు 'రామ్​బోలా' పేరుతో రెండు సినిమాల ప్రకటన- ఒక ప్రాజెక్ట్‌కు విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వం- మరో సినిమాతో ముందుకొచ్చిన చంద్రప్రకాశ్ ద్వివేది

Ram Bola
రామ్​బోలా సినిమా పోస్టర్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 4:49 PM IST

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Ram Bola Movie : హిందీ ఇండస్ట్రీలో సెప్టెంబర్ 14న అరుదైన పరిస్థితి కనిపించింది. కొన్ని గంటల గ్యాప్‌లో రెండు వేర్వేరు సినిమా టీమ్స్ తమ కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రకటించాయి. ఇక్కడ వరకు మామూలుగానే ఉన్నా, రెండు పోస్టర్లపై కనిపించిన పేరు మాత్రం 'రామ్​బోలా'. దర్శకులు వేరు, నిర్మాతలు వేరు. ఒక ప్రాజెక్ట్‌కు మరో ప్రాజెక్ట్‌తో సంబంధం ఉన్నట్లు కూడా ఎక్కడా చెప్పలేదు. అయినా ఒకే రోజు ఒకే టైటిల్‌తో రెండు సినిమాల అనౌన్స్​మెంట్ రావడంతో ఇద్దరు మేకర్స్ ఈ పేరునే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? అనే రకరకాల డౌట్స్ మొదలయ్యాయి.

హనుమాన్ అంశ్ దర్శకుడి నెక్స్ట్
'రామ్​బోలా' టైటిల్​తో తొలుత దర్శకుడు డాక్టర్ విశాల్ చతుర్వేది ప్రకటించారు. ఇటీవల 'హనుమాన్ అంశ్' తో ఆయన దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఇప్పుడు తన తర్వాతి సినిమాగా 'రామ్​బోలా' పోస్టర్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని మహావీర్ జైన్ నిర్మిస్తున్నారు. విశాల్ తొలి సినిమా తర్వాత వెంటనే ప్రకటించిన ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఈ సినిమా ఎప్పుడు సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందనే వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు. హీరో ఎవరు, ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో ఎవరిని తీసుకుంటారు అనే వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. షూటింగ్ మొదలయ్యే తేదీ, విడుదలకు అనుకుంటున్న సమయం గురించి కూడా టీమ్ ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు.

అదే పేరుతో మరో సినిమా
అదే రోజు డాక్టర్ చంద్రప్రకాశ్ ద్వివేది నుంచి కూడా 'రామ్​బోలా' పోస్టర్ వచ్చింది. టెలివిజన్ సీరీస్ 'చాణక్య'కు దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు అందులో నటించిన ఆయనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. తర్వాత 'మొహల్లా అస్సీ', 'సమ్రాట్ పృథ్వీరాజ్' వంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పుడు అతను ప్రకటించిన 'రామ్​బోలా'ను మధు మంతెన, మండిరా ద్వివేది నిర్మిస్తున్నారు. చంద్రప్రకాశ్ కూడా పోస్టర్‌తో మాత్రమే ప్రాజెక్ట్‌ను పరిచయం చేశారు. ఈ సినిమాలో నటించబోయే వారి పేర్లు లేదా షూటింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను మాత్రం ఇంకా ప్రకటించలేదు.

ఇద్దరూ ఆ పేరే ఎందుకు పెట్టారంటే?
ఈ రెండు సినిమాలు కూడా గోస్వామి తులసీదాస్ జీవితం ఆధారంగానే రూపొందనున్నాయి. అందుకే టైటిల్ కూడా ఒకటే వచ్చింది. తులసీదాస్‌ను చిన్నతనంలో 'రామ్​బోలా' అని పిలిచేవారని చెబుతారు. ఆయన జీవితాన్ని సినిమాగా తీసుకొస్తున్న రెండు టీమ్స్ ఆ పేరునే తమ టైటిల్‌గా ఎంచుకున్నాయి. 'రామచరితమానస్' రచయితగా తులసీదాస్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన జీవితంలో చిన్నతనం, కుటుంబ జీవితం, తర్వాత వచ్చిన మార్పులు, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఇలా సినిమాగా తీసుకునేందుకు చాలా భాగాలు ఉన్నాయి. రెండు ప్రాజెక్టులు మాత్రం తమ కథ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అనే విషయాన్ని ఇంకా చెప్పలేదు.

మరి టైటిల్ ఎవరిది?
అసలైతే నిర్మాతలు సినిమా పేర్లను సంబంధిత ఇండస్ట్రీ ప్యానెల్స్​ వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. అందుకే ఇద్దరు వేర్వేరు దర్శకులు ఒకే రోజున 'రామ్​బోలా' పేరుతో సినిమాలు ప్రకటించడం ఇప్పుడు మరో డౌట్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ టైటిల్‌కు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరి వద్ద ఉంది? రెండు టీమ్స్‌కు ఒకరి సినిమా గురించి మరొకరికి ముందే తెలుసా? అనే వివరాలు ఇప్పటివరకు బయటకు రాలేదు. ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ తర్వాత పేరు మార్చుకుంటుందా? అనే సమాచారం కూడా లేదు.

ఒకే వ్యక్తి-కానీ కథ వేరుగా ఉండొచ్చు
రెండు సినిమాలకు తులసీదాస్ జీవితమే ఆధారమైనా, తెరపై చూపించే కథ ఒకేలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన జీవితంలో ఏ కాలాన్ని ఎంచుకుంటారనే దానిపై రెండు సినిమాల కథలు పూర్తిగా మారిపోవచ్చు. ఒక దర్శకుడు చిన్నతనం నుంచి ప్రయాణాన్ని తీసుకోవచ్చు. మరొకరు ఆయన జీవితంలో తర్వాత జరిగిన సంఘటనలు లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ప్రధానంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఇద్దరు దర్శకులు తమ కథలో ఏ భాగాన్ని చూపించబోతున్నారో వెల్లడించలేదు. మరి రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఇస్తారో చూడాలి.

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