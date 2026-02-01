ETV Bharat / entertainment

సోషల్​ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న చిరంజీవి - సంబరాలు చేసుకుంటున్న మెగా ఫ్యాన్స్​ - 'పెద్ది'కి ముందే ఫెస్టివ్​ మూడ్

Published : February 1, 2026 at 7:28 AM IST

Twins For Ramcharan and Upasana: సినీ నటుడు రామ్​ చరణ్​, ఉపాసన దంపతులకు కవలలు జన్మించారు. ఉపాసన ఓ బేబీ గల్, బేబీ బాయ్​కి జన్మనిచ్చింది. ఈ మేరకు చిరంజీవి ఎక్స్​లో షేర్​ చేస్తూ చేశారు. తల్లీబిడ్డలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఈ చిన్నారులను తమ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీలో సందడి నెలకొంది. కాగా ఇప్పటికే రామ్​చరణ్​, ఉపాసన దంపతులకు కుమార్తె క్లింకార జన్మించింది. ఈ వార్తతో మెగా ఫ్యాన్స్​ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరి కొన్ని రోజుల్లో 'పెద్ది' సినిమా విడుదల కానున్న వేళ మెగా ఫ్యామిలిలో ముందుగానే ఫెస్టివ్​ మూడ్​ స్టార్ట్​ అయ్యింది.

