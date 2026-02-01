మెగా ఫ్యామిలీలో డబుల్ సందడి - రామ్చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవలలు
సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న చిరంజీవి - సంబరాలు చేసుకుంటున్న మెగా ఫ్యాన్స్ - 'పెద్ది'కి ముందే ఫెస్టివ్ మూడ్
Published : February 1, 2026 at 7:28 AM IST
Twins For Ramcharan and Upasana: సినీ నటుడు రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవలలు జన్మించారు. ఉపాసన ఓ బేబీ గల్, బేబీ బాయ్కి జన్మనిచ్చింది. ఈ మేరకు చిరంజీవి ఎక్స్లో షేర్ చేస్తూ చేశారు. తల్లీబిడ్డలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఈ చిన్నారులను తమ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీలో సందడి నెలకొంది. కాగా ఇప్పటికే రామ్చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కుమార్తె క్లింకార జన్మించింది. ఈ వార్తతో మెగా ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరి కొన్ని రోజుల్లో 'పెద్ది' సినిమా విడుదల కానున్న వేళ మెగా ఫ్యామిలిలో ముందుగానే ఫెస్టివ్ మూడ్ స్టార్ట్ అయ్యింది.
With immense joy and a heart full of gratitude, we are happy to share that @AlwaysRamCharan and @upasanakonidela have been blessed with twins - a baby boy and a baby girl.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 31, 2026
Both the babies and the mother are healthy and doing well. ✨
Welcoming these little ones into our family…