'ట్విన్ పేరెంట్స్' క్లబ్‌లో ఉన్న ఇండియన్ సెలబ్రిటీలు- చెర్రీ ఉపాసన కంటే ముందే కవలలకు జన్మనిచ్చిన స్టార్లు!

ట్విన్ పేరెంట్స్' క్లబ్‌లో బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటులు - కోలీవుడ్​ ఇండస్ట్రీలో నయనతార, విఘ్నేష్ - దిగ్గజ నటులతో పాటు సన్నిలియోని

Indian Celebrities with Twin Babies
Indian Celebrities with Twin Babies (ETV Bharat, AP News)
Published : February 2, 2026 at 5:09 PM IST

Indian Celebrities with Twin Babies : మెగా అభిమానులకు నిజంగా పండగ లాంటి వార్తే. రామ్ చరణ్- ఉపాసన దంపతులు రీసెంట్‌గా కవలలకు జన్మనిచ్చినట్లు వచ్చిన వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఒక బాబు, ఒక పాప పుట్టడంతో కొణిదెల, కామినేని కుటుంబాల్లో సంబరాలు మామూలుగా లేవు. 2023లో క్లీంకారా పుట్టిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు చిన్నారి వారసుల రాకతో చరణ్ ఇల్లు కళకళలాడుతోంది. అయితే టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చరణ్ కంటే ముందే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఈ ట్విన్ పేరెంట్స్ క్లబ్‌లో చేరిపోయారు. ఆ క్రేజీ సెలబ్రిటీ లిస్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నయనతార- విఘ్నేష్
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార, ఆమె భర్త విఘ్నేష్ శివన్ 2022లో కవలలకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. సరోగసీ పద్ధతిలో వీరు ఇద్దరు మగపిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఆ చిన్నారులకు ఉయిర్, ఉలగం అని నామకరణం చేశారు. నయనతార తరచుగా తన కవల పిల్లలతో గడిపే క్యూట్ మూమెంట్స్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పండగల సమయంలో పిల్లలను ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో రెడీ చేస్తుంటారు.

సంజయ్ దత్- మాన్యత దత్
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్ దత్ కూడా కవలల తండ్రే. 2008లో మాన్యతను పెళ్లి చేసుకున్న సంజయ్ దత్, 2010 అక్టోబర్‌లో కవలలకు జన్మనిచ్చారు. వీరిద్దరిలో ఒక బాబు, ఒక పాప ఉన్నారు. వారికి షహ్రాన్, ఇక్రా అని పేర్లు పెట్టారు. సంజయ్ దత్ తన పిల్లలతో గడిపే సమయానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ దంపతులు తమ పిల్లలను చాలా ప్రైవేట్‌గా, క్రమశిక్షణతో పెంచుతున్నారు.

శత్రుఘన్ సిన్హా- పూనమ్ సిన్హా
బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు శత్రుఘన్ సిన్హా దంపతులకు కూడా మొదట పుట్టింది కవలలే. 1983లో వీరికి లవ్, కుష్ అనే ఇద్దరు అబ్బాయిలు జన్మించారు. రామాయణంలోని పాత్రల పేర్లనే తన పిల్లలకు పెట్టడం విశేషం. ఆ తర్వాత 1987లో సోనాక్షి సిన్హా జన్మించింది. ఆమె ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది. ఒకేసారి ఇద్దరు వారసులు పుట్టడం ఆ కాలంలో ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద టాపిక్.

సన్నీ లియోని- డానియల్ వెబెరగ్లోబల్ స్టార్ సన్నీ లియోని, డానియల్ వెబెర్ దంపతులు తమ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్‌ను చాలా వెరైటీగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. మొదట నిషా అనే పాపను దత్తత తీసుకున్న వీరు, 2018లో సరోగసీ ద్వారా కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఆ ఇద్దరు మగపిల్లలకు ఆషెర్ సింగ్ వెబెర్, నోహ్ సింగ్ వెబెర్ అని పేర్లు పెట్టారు. సన్నీ తన ముగ్గురు పిల్లలతో గడిపే ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటుంది.
రుబినా దిలైక్- అభినవ్ శుక్లాపాపులర్ టీవీ స్టార్లు రుబినా దిలైక్, అభినవ్ శుక్లా దంపతులు 2023 డిసెంబర్‌లో కవలలకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టగా, వారికి ఈధా, జీవా అని పేర్లు పెట్టారు. తన పిల్లలు ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలని, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలని రుబినా వారిని హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో పెంచుతున్నారు. చిన్న వయసులోనే వారికి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేయాలని ఈ దంపతులు కష్టపడుతున్నారు.
కరణ్ జోహార్ రూహీ- యష్బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కరణ్ జోహార్ పెళ్లి చేసుకోకుండానే తండ్రి అయ్యారు. సరోగసీ పద్ధతిలో ఆయన 2017లో కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఒక పాప (రూహీ), ఒక బాబు (యష్) ఆయన జీవితంలోకి వచ్చారు. తన తండ్రి యష్ జోహార్ పేరునే బాబుకు పెట్టగా, తల్లి పేరును రివర్స్ చేసి పాపకు రూహీ అని పేరు పెట్టారు. కరణ్ తన పిల్లలతో చేసే అల్లరి వీడియోలు నెట్టింట భలే ఫేమస్.
ప్రీతి జింటా- జీన్ గుడెనఫ్బాలీవుడ్ డింపుల్ బ్యూటీ ప్రీతి జింటా కూడా సరోగసీ ద్వారానే తల్లి అయ్యారు. 2016లో జీన్ గుడెనఫ్ ను పెళ్లి చేసుకున్న ప్రీతి, 2021లో కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఒక బాబు (జై), ఒక పాప (జియా) పుట్టినట్లు ఆమె అప్పట్లో ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో సెటిల్ అయిన ప్రీతి, తన పిల్లల ఎదుగుదలను దగ్గరుండి చూసుకుంటోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

