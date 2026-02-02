'ట్విన్ పేరెంట్స్' క్లబ్లో ఉన్న ఇండియన్ సెలబ్రిటీలు- చెర్రీ ఉపాసన కంటే ముందే కవలలకు జన్మనిచ్చిన స్టార్లు!
ట్విన్ పేరెంట్స్' క్లబ్లో బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటులు - కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నయనతార, విఘ్నేష్ - దిగ్గజ నటులతో పాటు సన్నిలియోని
Published : February 2, 2026 at 5:09 PM IST
Indian Celebrities with Twin Babies : మెగా అభిమానులకు నిజంగా పండగ లాంటి వార్తే. రామ్ చరణ్- ఉపాసన దంపతులు రీసెంట్గా కవలలకు జన్మనిచ్చినట్లు వచ్చిన వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఒక బాబు, ఒక పాప పుట్టడంతో కొణిదెల, కామినేని కుటుంబాల్లో సంబరాలు మామూలుగా లేవు. 2023లో క్లీంకారా పుట్టిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు చిన్నారి వారసుల రాకతో చరణ్ ఇల్లు కళకళలాడుతోంది. అయితే టాలీవుడ్లోనే కాకుండా ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చరణ్ కంటే ముందే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ఈ ట్విన్ పేరెంట్స్ క్లబ్లో చేరిపోయారు. ఆ క్రేజీ సెలబ్రిటీ లిస్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నయనతార- విఘ్నేష్
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార, ఆమె భర్త విఘ్నేష్ శివన్ 2022లో కవలలకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. సరోగసీ పద్ధతిలో వీరు ఇద్దరు మగపిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఆ చిన్నారులకు ఉయిర్, ఉలగం అని నామకరణం చేశారు. నయనతార తరచుగా తన కవల పిల్లలతో గడిపే క్యూట్ మూమెంట్స్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పండగల సమయంలో పిల్లలను ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో రెడీ చేస్తుంటారు.
సంజయ్ దత్- మాన్యత దత్
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్ దత్ కూడా కవలల తండ్రే. 2008లో మాన్యతను పెళ్లి చేసుకున్న సంజయ్ దత్, 2010 అక్టోబర్లో కవలలకు జన్మనిచ్చారు. వీరిద్దరిలో ఒక బాబు, ఒక పాప ఉన్నారు. వారికి షహ్రాన్, ఇక్రా అని పేర్లు పెట్టారు. సంజయ్ దత్ తన పిల్లలతో గడిపే సమయానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ దంపతులు తమ పిల్లలను చాలా ప్రైవేట్గా, క్రమశిక్షణతో పెంచుతున్నారు.
శత్రుఘన్ సిన్హా- పూనమ్ సిన్హా
బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు శత్రుఘన్ సిన్హా దంపతులకు కూడా మొదట పుట్టింది కవలలే. 1983లో వీరికి లవ్, కుష్ అనే ఇద్దరు అబ్బాయిలు జన్మించారు. రామాయణంలోని పాత్రల పేర్లనే తన పిల్లలకు పెట్టడం విశేషం. ఆ తర్వాత 1987లో సోనాక్షి సిన్హా జన్మించింది. ఆమె ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది. ఒకేసారి ఇద్దరు వారసులు పుట్టడం ఆ కాలంలో ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద టాపిక్.
This Diwali was simple & rewarding ❤️ Simple cuz we couldn’t do too much as I got off a long flight …. Rewarding cuz it was great to be home family & there is no better feeling than that 😍 Happy Diwali everyone 🪔 Wish you all love n light today n forever from ours to yours… pic.twitter.com/ysPir6HMR1— Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 21, 2025
మెగా ఫ్యామిలీలోకి వారుసుడొచ్చాడు- రామ్చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు కవలలు
మెగా ఇంట్లో 'ట్విన్స్' సంబరం- స్పెషల్ ఫొటో షేర్ చేసిన రామ్చరణ్