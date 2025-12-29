ఎయిర్పోర్ట్లో అభిమానుల హడావుడి- కిందపడ్డ విజయ్- సిబ్బంది అప్రమత్తతతో!
విజయ్కు స్వాగతం పలకడానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన అభిమానులు- తడబడి కిందపడిపోయిన దళపతి
Published : December 29, 2025 at 8:56 AM IST
Vijay Stumbled And Fell : కోలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు, టీవీకే పార్టీ అధినేత దళపతి విజయ్ అభిమానుల అత్యుత్సాహానికి చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో ఇబ్బంది పడ్డారు. తాజాగా మలేసియాలో ఘనంగా నిర్వహించిన జననాయగన్ ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం అనంతరం ఆయన చెన్నై చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్కు స్వాగతం పలకడానికి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు ఎయిర్పోర్ట్కు తరలివచ్చారు. విజయ్ రాక సమాచారం ముందే తెలియడంతో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు.
పోలీసులు భద్రత ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ కొందరు అభిమానులు విజయ్ను దగ్గర నుంచి చూడాలనే ఆతృతతో ముందుకు దూసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో కారు వద్దకు వెళ్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా అభిమానులు ముందుకు రావడంతో విజయ్ తడబడి కిందపడిపోయారు. ఇది గమనించిన భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఆయనను లేపి సురక్షితంగా కారులోకి తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనతో అభిమానులు, సిబ్బంది క్షణకాలం ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే విజయ్కు ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
ఇదిలా ఉండగా, హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో విజయ్ నటించిన జననాయగన్ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి మలేసియా రాజధాని కౌలాలంపుర్లో ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్కు వేలాదిగా అభిమానులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన విజయ్, మలేసియాతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
అజిత్కు బిల్లా సినిమా ఎలా ప్రత్యేకమో, తనకు కురువి సినిమా అలానే గుర్తుండిపోయిందన్నారు. ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసమే తొలిసారి మలేసియా వచ్చానని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి మలేసియా తన మనసుకు దగ్గరగా మారిందని భావోద్వేగంగా చెప్పారు. జననాయగన్ చిత్రంలోని చివరి 20 నిమిషాలు అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని దర్శకుడు హెచ్. వినోత్ చెప్పారు. ఆ భాగంలో విజయ్కు సంబంధించిన ఓ ఫేర్వెల్ వీడియో ఉంటుందని తెలిపారు.
అయితే సినిమా ముగింపు ఆవేదనతో ఉండదని, నమ్మకం మాత్రమే మిగులుతుందని చెప్పారు. దళపతికి ఎండ్ లేదని, ఇది కేవలం కొత్త ఆరంభమని వ్యాఖ్యానించారు. సినిమా పూర్తిగా 100 శాతం వినోదాత్మకంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అభిమానుల తరఫున విజయ్ సినిమాల్లో కొనసాగాలని దర్శకనటుడు నాజర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ అభ్యర్థనను ఆయన ఆమోదించాలని కోరారు. విమర్శలు వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్న వ్యక్తి విజయ్ అని కొనియాడారు.
దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ మాట్లాడుతూ, జననాయగన్ విజయ్ చివరి సినిమా కావడం తనకు బాధ కలిగిస్తోందన్నారు. మాస్టర్, లియో సినిమాలు తన సినీ ప్రయాణంలో ఎంతో కీలకమని గుర్తు చేసుకున్నారు. విజయ్తో పని చేయడం తనకు గర్వకారణమని తెలిపారు. మలేసియాలో నిర్వహించిన ఈ ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం మరో రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. సుమారు 80 వేల మంది హాజరైన ఈ వేడుక మలేసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో అత్యధిక జనసమూహంతో జరిగిన ఆడియో లాంఛ్గా నమోదైంది. జననాయగన్పై అభిమానుల్లో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.