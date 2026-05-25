ఐశ్వర్య కేన్స్ లుక్పై ట్రోలింగ్- కంగనా రనౌత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
కుమార్తెతో కలిసి రెడ్ కార్పెట్పై నడిచి హొయలొలికించిన ఐశ్వర్య- సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్పై కంగన
Published : May 25, 2026 at 10:12 AM IST
Aishwarya Cannes Look : ఈ ఏడాది కూడా బాలీవుడ్ తార ఐశ్వర్యారాయ్ తన ఫ్యాషన్ లుక్తో కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో సందడి చేశారు. తన కుమార్తె ఆరాధ్యతో కలిసి రెడ్ కార్పెట్పై నడిచి హొయలొలికించారు. అయితే, ఐశ్వర్య లుక్పై సోషల్ మీడియాలో కొన్ని విమర్శలు వస్తున్నాయి. వీటిపై ఐష్ స్పందించనప్పటికీ నటి కంగనా రనౌత్ ట్రోలర్స్కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఐశ్వర్య ఫొటోను తన ఇన్స్టాస్టోరీలో షేర్ చేసిన కంగన అద్భుతంగా ఉన్నారంటూ ప్రశంసించారు.
స్టైల్ అంటే ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఉండటమే!
ఫ్యాషన్, స్టైల్ అంటే ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఉండటమేనని కంగనా రనౌత్ అన్నారు. ఐశ్వర్యపై వచ్చిన ట్రోల్స్కు స్పందిస్తూ ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఫ్యాషన్, స్టైల్ అనేది ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఎంపిక చేసుకునేవి. వారి ఇష్టానికి, సౌకర్యానికి తగినట్లు ఉంటాయి. ఈ విషయంలో ఏ మహిళ కూడా ఎవరికీ ఎటువంటి వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కేన్స్లో ఐశ్వర్య అద్భుతంగా ఉన్నారు. ఆమెను మరేదైనా స్టైల్లో చూడాలనుకునే వారు మొదట మీ దగ్గర ఏముందో ప్రపంచానికి చూపించవచ్చు కదా? అయినా రెడ్కార్పెట్పై ఎప్పుడూ యువ నటీమణులే ఉండరు. ఇలా 50 ఏళ్లలో ఉన్నవారు కూడా సందడి చేస్తారు. వారిని చూడడం మీకు అలవాటు లేకపోతే ఇకనైనా అలవాటు చేసుకోండి" అంటూ తన పోస్ట్లో కంగనా రాసుకొచ్చారు.
ప్రతిష్టాత్మక కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఫ్రాన్స్లోని కేన్స్లో మే 12 నుంచి 23 వరకూ సందడిగా జరిగింది. ప్రముఖ డిజైనర్ అమిత్ అగర్వాల్ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన లుమినారా అనే డీప్ సఫైర్-బ్లూ (నీలిరంగు) గౌన్లో ఐశ్వర్య రెడ్ కార్పెట్పై నడిచి అందరినీ మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు. రెండోరోజు వైట్ డ్రెస్తో ఫొటోలకు పోజులిచ్చి అభిమానులని ఆకట్టుకున్నారు.
నేటి తరం యాక్టర్లకు ఐశ్వర్యారాయ్ సలహా- అంతా నకిలీ ప్రపంచం- కామెంట్స్ వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఇదే!
ఐశ్వర్య రాయ్ కారును ఢీకొట్టిన బస్సు- ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?