'స్పిరిట్'​ ప్రాజెక్ట్​లో త్రివిక్రమ్​, రవితేజ కుమారులు!- ఆ ఫొటోతో క్లారిటీ ఇచ్చేసినట్లే!

సందీప్​రెడ్డితో పని చేయనున్న త్రివిక్రమ్​, రవితేజ కుమారులు!

Trivikram Raviteja Sons In Spirit
Trivikram Raviteja Sons In Spirit (ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Trivikram Raviteja Sons In Spirit : ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న స్పిరిట్​ సినిమా షూటింగ్​ పనులు తాజాగా పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలుపెట్టారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఈ సినిమా లాంచ్​కు మెగాస్టార్​ చిరంజీవి గెస్ట్​గా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్​కు సంబంధించిన కొన్నిస్పెషల్​ మూమెంట్స్​ను టీమ్​ ఫొటోల రూపంలో సోషల్​ మీడియాలో షేర్​ చేసింది. ఆ ఫొటోల్లో కనిపించిన ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ప్రేక్షకులలో చర్చ మొదలైంది.

సోషల్​ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్ట్​లో డైరెక్టర్​ సందీప్​రెడ్డి వంగా, మెగాస్టార్​ చిరంజీవితో పాటు చిత్ర బృందం కూడా ఉంది. దాంతోపాటు సందీప్​రెడ్డి ఫ్యాన్ పేజ్​లో 'డైరెక్షన్ టీమ్' అని ఓ ఫొటో పోస్ట్ చేశారు. అందులో త్రివిక్రమ్​, రవితేజ కుమారులు కనిపించడం సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే వీరిద్దరు ఈ సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు ఎప్పటినుంచో వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్​ కన్ఫర్మేషన్ లేక అభిమానులు అంతగా పట్టించుకోలేదు. ఇటీవల మాస్​ జాతర సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా రవితేజ అతని కొడుకు మహాధాన్​, వంగా సినిమాలో పని చేస్తున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

​అనిల్​ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రాజా ది గ్రేట్'​ సినిమాలో మహాధాన్ చైల్డ్​ క్యారెక్టర్​లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు డైరెక్షన్​పై ఆసక్తితో స్కిల్స్​ నేర్చుకునేందుకు స్పిరిట్​ ప్రాజెక్ట్​లో చేరారు. అలానే త్రివిక్రమ్​ కుమారుడు రిషి కూడా తన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలని సందీప్​ సినిమాలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమా వీరిద్దరు నేర్చుకునేందుకు మంచి ప్లాట్​ఫామ్​గా ఉపయోగపడుతోంది. ఇప్పటికే చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడెక్షన్​ పనులలో కూడా వీరి భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీరిద్దరు భవిష్యత్తులో ఏ సినిమాకైన దర్శకత్వం వహించాలనుకుంటే ఈ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. ​

ముందే అప్​డేట్​ ఇచ్చిన సందీప్​
స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ఈనెల చివరి వారంలో ప్రారంభం అవుతుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​లో ఇటీవల జరిగిన 'జిగ్రీస్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు. పక్కా నవంబర్​లో చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ కొంత ఖుషీ అయ్యారు. ఇక ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో పూజకు సంబంధించిన ఫొటోలు రిలీజ్​ అవ్వడంతో ప్రభాస్​ అభిమానులకు నమ్మకం కుదిరిందనే చెప్పవచ్చు.

కంటిన్యూ షూటింగ్
కాగా, 'స్పిరిట్'లో ప్రభాస్​ పూర్తి భిన్నంగా కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్ లుక్ బయటకు రివీల్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మేకర్స్ గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. పాన్ఇండియా భాషలతోపాటు జపనీస్, కొరియన్, మాండరిన్ భాషల్లోనూ ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.

ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, సీనియర్ స్టార్ ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్​నకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎలాంటి విజువల్స్ లేకుండా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గతనెల మేకర్స్ ఈ గ్లింప్స్​ను రిలీజ్ చేశారు. ఆడియో గ్లింప్స్​ అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. కాగా, ఈ సినిమాను భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరిలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

