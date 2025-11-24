'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్లో త్రివిక్రమ్, రవితేజ కుమారులు!- ఆ ఫొటోతో క్లారిటీ ఇచ్చేసినట్లే!
సందీప్రెడ్డితో పని చేయనున్న త్రివిక్రమ్, రవితేజ కుమారులు!
Published : November 24, 2025 at 5:08 PM IST
Trivikram Raviteja Sons In Spirit : ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ పనులు తాజాగా పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలుపెట్టారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ సినిమా లాంచ్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గెస్ట్గా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్కు సంబంధించిన కొన్నిస్పెషల్ మూమెంట్స్ను టీమ్ ఫొటోల రూపంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోల్లో కనిపించిన ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ప్రేక్షకులలో చర్చ మొదలైంది.
సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్ట్లో డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డి వంగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పాటు చిత్ర బృందం కూడా ఉంది. దాంతోపాటు సందీప్రెడ్డి ఫ్యాన్ పేజ్లో 'డైరెక్షన్ టీమ్' అని ఓ ఫొటో పోస్ట్ చేశారు. అందులో త్రివిక్రమ్, రవితేజ కుమారులు కనిపించడం సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే వీరిద్దరు ఈ సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు ఎప్పటినుంచో వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్ కన్ఫర్మేషన్ లేక అభిమానులు అంతగా పట్టించుకోలేదు. ఇటీవల మాస్ జాతర సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రవితేజ అతని కొడుకు మహాధాన్, వంగా సినిమాలో పని చేస్తున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
#Spirit Direction Department pic.twitter.com/2l4fnNvWpX— Vangaism (@imvangaism) November 23, 2025
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రాజా ది గ్రేట్' సినిమాలో మహాధాన్ చైల్డ్ క్యారెక్టర్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇప్పుడు డైరెక్షన్పై ఆసక్తితో స్కిల్స్ నేర్చుకునేందుకు స్పిరిట్ ప్రాజెక్ట్లో చేరారు. అలానే త్రివిక్రమ్ కుమారుడు రిషి కూడా తన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలని సందీప్ సినిమాలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమా వీరిద్దరు నేర్చుకునేందుకు మంచి ప్లాట్ఫామ్గా ఉపయోగపడుతోంది. ఇప్పటికే చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడెక్షన్ పనులలో కూడా వీరి భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీరిద్దరు భవిష్యత్తులో ఏ సినిమాకైన దర్శకత్వం వహించాలనుకుంటే ఈ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది.
ముందే అప్డేట్ ఇచ్చిన సందీప్
స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ఈనెల చివరి వారంలో ప్రారంభం అవుతుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లో ఇటీవల జరిగిన 'జిగ్రీస్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు. పక్కా నవంబర్లో చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కొంత ఖుషీ అయ్యారు. ఇక ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పూజకు సంబంధించిన ఫొటోలు రిలీజ్ అవ్వడంతో ప్రభాస్ అభిమానులకు నమ్మకం కుదిరిందనే చెప్పవచ్చు.
కంటిన్యూ షూటింగ్
కాగా, 'స్పిరిట్'లో ప్రభాస్ పూర్తి భిన్నంగా కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్ లుక్ బయటకు రివీల్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మేకర్స్ గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. పాన్ఇండియా భాషలతోపాటు జపనీస్, కొరియన్, మాండరిన్ భాషల్లోనూ ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.
Heartfelt thank you to our MEGASTAR CHIRANJEEVI sir for blessing the event with his presence. Sir..... your gesture is unforgettable — we all love you 🙏@KChiruTweets 🙏#SPIRIT MUHURTHAM pic.twitter.com/y9Sckt71IN— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 23, 2025
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, సీనియర్ స్టార్ ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్నకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎలాంటి విజువల్స్ లేకుండా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గతనెల మేకర్స్ ఈ గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. ఆడియో గ్లింప్స్ అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. కాగా, ఈ సినిమాను భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరిలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
