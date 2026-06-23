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విజయ్-త్రిష విడిపోయారా?- ఇన్​స్టాలో అన్​ఫాలో చేయడానికి కారణమేంటి?

ఇన్​స్టాలో విజయ్​ను అన్​ఫాలో చేసిన త్రిష - ఇద్దరూ విడిపోయారంటూ నెట్టింట్లో చర్చ!

Trisha Unfollowed Vijay on Instagram
Trisha Unfollowed Vijay on Instagram (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 2:51 PM IST

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Trisha Unfollow Vijay : గత కొంత కాలంగా సోషల్ మీడియాలో విజయ్- త్రిష పేర్లు తరచుగా వినిపిస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరిద్దరూ రిలేషన్​లో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తాజాగా వీరిద్దరు విడిపోయారని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఎందుకంటే జూన్ 22న విజయ్ పుట్టినరోజు కావడంతో రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులంతా శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. విజయ్ సీఎం అయ్యాక వచ్చిన మొదటి బర్త్​డే కాబట్టి, త్రిష కూడా విషెస్ చెప్తుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ అలా జరగలేదు. పైగా త్రిష ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో విజయ్​ను అన్​ఫాలో చేశారు. దీనితో ఈ స్టార్ జంట విడిపోయిందంటూ నెట్టింట్లో కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది.

గత కొన్నేళ్లుగా విజయ్ పుట్టినరోజు నాడు త్రిష ఆయనతో ప్రత్యేకంగా దిగిన ఫొటోలను తన ఇన్​స్టాలో పంచుకునేవారు. ఇటీవల విజయ్​ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టాక, త్రిష అన్ని విషయాల్లో ఆయనను అనుసరించింది. ముఖ్యంగా విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినపుడు త్రిష ఒక ఫొటో ఆల్బమ్​ను పోస్ట్​​ చేసి 'ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పగానే వ్యక్తమవుతుంటుంది' అంటూ ఓ పోస్ట్​ పెట్టి, లవ్ ఎమోజీ యాడ్​ చేసింది. ఈ పోస్ట్​ అప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది.

ఎన్నికల ఫలితాలొచ్చాక విజయ్ ఇంటికి: తమిళనాడులో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ భారీ ఆధిక్యంతో దూసుకెళ్లింది. దాంతో త్రిష ఫలితాలు వెలువడిన రోజే ఆయన నివాసానికి వెళ్లారు. తిరుమల నుంచి ఆమె నేరుగా విజయ్ ఇంటికి వెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు అప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి.

సంప్రదాయ దుస్తులతో హాజరు: సీఎం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి త్రిష సంప్రదాయ చీరకట్టుతో హాజరయ్యారు. సీ గ్రీన్ రంగు పట్టుచీర కట్టుకొని, దానికి మ్యాచింగ్‌గా క్రీమ్ కలర్ బ్లౌజ్ ధరించి కనిపించారు. మెడలో డైమండ్ నెక్లెస్, నుదుటిన చిన్న బొట్టు, తల్లో పూలు పెట్టుకొని, సింపుల్​గా మేకప్ వేసుకొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. విజయ్​ మాత్రం మిగతా రాజకీయ నాయకుల మాదిరిగా కాకుండా బ్లాక్ అండ్ వైట్​ సూటు, బూటు ధరించి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇలా అన్ని వేళలా విజయ్ వెంట ఉన్న త్రిష అకస్మాత్తుగా సైలెంట్ అయిపోవడం, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో విజయ్​ను అన్​ఫాలో చేయడంతో ఈ సినీ జంట విడిపోయారంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు విజయ్​ కానీ, త్రిష కానీ స్పందించకపోవడం గమనార్హం.

తండ్రిని అన్​ఫాలో చేసిన కొడుకు
ఇదిలా ఉండగా, విజయ్ కొడుకు 25ఏళ్ల జేసన్ సంజయ్ చేసిన పని అప్పట్లో హాట్​టాపిక్ అయ్యింది. అతడు తన తండ్రి విజయ్​ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో చేసేశాడు. ఇది కూడా చర్చకు దారితీసింది. తన తల్లిదండ్రుల మధ్య జరుగుతున్న గొడవలపై జేసన్​ తన నిరసనను ఇలా మౌనంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారని అందరూ అనుకున్నారు. తన తల్లికి అన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనే సంజయ్ ఇలా చేశాడని నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, విజయ్​ సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పి, రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. త్రిష ప్రస్తుతం తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా విశ్వంభర మూవీ టీమ్ గతంలో ఆమె సినిమా పోస్టర్​ను రివీల్ చేశారు. ఈ సినిమాలో త్రిష అవని అనే పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

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