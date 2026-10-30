జయలలితగా త్రిష?- కంగనా రనౌత్, రమ్యకృష్ణ తర్వాత మరో పెద్ద ఛాలెంజ్
Trisha MGR Biopic : ఎంజీఆర్ బయోపిక్లో జయలలిత పాత్రకు త్రిష పేరు చర్చల్లోకి వచ్చినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. కాస్టింగ్ ఇంకా ఖరారు కాకపోయినా,త్రిష కెరీర్లో ఇది భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
Published : October 30, 2026 at 1:48 PM IST
Trisha Jayalalithaa Biopic : బయోపిక్లో మేకప్ సెట్ అయితే సరిపోదు. జనాలకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తిని తెరపై చూస్తున్నప్పుడు నడక, మాట తీరు, భావోద్వేగాలు అన్నింటినీ ప్రేక్షకుడు పోల్చుకుంటాడు. అందుకే స్టార్ హీరోయిన్లకు కూడా ఇలాంటి పాత్రలు సులభం కావు. ఇప్పుడు త్రిష పేరు కూడా అలాంటి పాత్ర కోసం అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అది ఖరారైతే ఆమె కెరీర్లో ఇప్పటివరకు చేసిన పాత్రలకు భిన్నమైన రోల్ అవుతుంది.
ఎంజీఆర్ బయోపిక్లో త్రిష?
ఎంజీఆర్ జీవితంపై తెరకెక్కనున్న 'పురట్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్' సినిమాలో జయలలిత పాత్రకు త్రిషను పరిశీలిస్తున్నట్లు టాక్స్ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ కాస్టింగ్ ఇంకా అధికారికంగా ఖరారు కాలేదు. ఎంజీఆర్ జీవితంలోని సినిమా, రాజకీయ దశలను చూపించబోయే ఈ కథలో జయలలిత పాత్ర కూడా ముఖ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. త్రిష ఆ పాత్రను ఒప్పుకుంటే నటిగా మొదలై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎదిగిన జయలలిత జీవితంలోని వేర్వేరు దశలను చూపించాల్సి వస్తుంది.
ఇప్పటికే అలాంటి పాత్రలో
జయలలిత పాత్రను ఇప్పటికే కంగనా రనౌత్ చేశారు. 'తలైవి'లో జయలలిత సినిమా కెరీర్ నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన దశ వరకు చూపించారు. సినిమా రిలీజ్కు ముందు మంచి ఆసక్తి ఉన్నా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. కంగనా పెర్ఫార్మెన్స్కు మాత్రం గుర్తింపు వచ్చింది. కాబట్టి త్రిష ఈ పాత్ర చేస్తే 'తలైవి'తో పోలిక రావడం తప్పదు. లుక్ దగ్గర నుంచి పాత్రను ఎలా పట్టుకున్నారు అన్నదాకా ప్రేక్షకులు గమనించే అవకాశం ఉంటుంది.
రమ్యకృష్ణ కూడా కనిపించారు
రమ్యకృష్ణ కూడా జయలలితను ఆధారంగా చేసుకున్న పాత్రలో టెలివిజన్ సిరీస్లో కనిపించారు. ఆ పాత్రలో రమ్యకృష్ణకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కాబట్టి త్రిషకు పోలిక కేవలం కంగనాతోనే ఉండదు. కంగనా చేసిన సినిమా ఒక వైపు ఉంటే, రమ్యకృష్ణ చేసిన సిరీస్ మరోవైపు ఉంటుంది. రెండింటి తర్వాత జయలలితను మరోసారి తెరపై చూపించాలంటే త్రిష తనదైన స్టైల్లో పాత్రను నిలబెట్టాల్సి ఉంటుంది.
'మహానటి' తర్వాత అంచనాలు మారాయి
బయోపిక్ అనగానే తెలుగు ప్రేక్షకులకు వెంటనే గుర్తొచ్చే సినిమాల్లో 'మహానటి' ముందు ఉంటుంది. సావిత్రి పాత్రలో కీర్తి సురేశ్ కేవలం లుక్స్తోనే మెప్పించలేదు. సావిత్రి జీవితంలోని సంతోషం, బాధ, ఒంటరితనం, కెరీర్లో వచ్చిన మార్పులను కూడా ప్రదర్శనలో చూపించారు. అందుకే ఆ సినిమా తర్వాత నిజ జీవిత వ్యక్తుల పాత్రలు చేసే నటీమణులపై అంచనాలు కూడా పెరిగాయి.
జయలలిత పాత్ర ఎందుకు కష్టం?
జయలలిత పాత్రలో మరో కష్టం కూడా ఉంది. సినిమా అభిమానులకు ఒక రూపం గుర్తుంటే, రాజకీయంగా చూసిన వారికి మరో రూపం గుర్తుంటుంది. నటిగా ఉన్న సమయంలోని జయలలితను చూపించడం ఒకలా ఉంటే, సభల్లో మాట్లాడే నాయకురాలిగా చూపించడం మరోలా ఉంటుంది. రెండు దశలను ఒకే పాత్రలో కలపాలంటే నటనలో తేడా స్పష్టంగా కనిపించాలి. అందుకే ఈ పాత్రకు కేవలం స్టార్ ఇమేజ్ సరిపోదు. ముఖ్యంగా తమిళ ప్రేక్షకులకు జయలలిత పబ్లిక్ ఇమేజ్ చాలా బలంగా గుర్తుండటం ఈ పాత్రను ఇంకా కఠినంగా చేస్తుంది. జయలలిత జీవితం కూడా ఒకే దశలో ఆగిపోయేది కాదు. సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా ఉన్న కాలం ఒకటి, ఎంజీఆర్తో ఉన్న అనుబంధం మరోటి, తర్వాత రాజకీయాల్లో ఎదిగిన దశ మరోటి. అయితే ఇది పూర్తి జయలలిత బయోపిక్ కాదు. ఎంజీఆర్ కథలో జయలలిత ఎంత భాగం ఉంటుందో తెలిసిన తర్వాతే త్రిషకు పాత్ర ఎంత విస్తృతంగా ఉంటుందో అర్థమవుతుంది.
త్రిషకు వేరే తరహా పాత్ర
త్రిష చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రేమకథలు, కమర్షియల్ సినిమాలు, లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో కనిపించారు. జయలలిత పాత్ర మాత్రం వాటికి భిన్నంగా ఉంటుంది. తమిళ ప్రేక్షకులకు జయలలిత ముఖం, మాట్లాడే విధానం అంతా తెలుసు. అందుకే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా వెంటనే పోల్చబడతాయి. మేకప్తో పోలిక తీసుకురావడం ఒక భాగమే. పాత్రలో కాన్ఫిడెన్స్, స్టేజ్ ప్రెజెన్స్, ఎమోషన్స్ కూడా కుదరాలి.
ముందు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావాలి
ప్రస్తుతం మాత్రం త్రిష పేరు చర్చల దశలోనే ఉంది. మేకర్స్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. త్రిష నుంచి కూడా ఈ పాత్రపై కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. 'పురట్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్'లో ఎంజీఆర్ జీవితంలోని ముఖ్యమైన దశలను చూపించనుండగా, జయలలిత పాత్రకు ఎవరు ఫైనల్ అవుతారన్నది ఇంకా తేలాల్సి ఉంది. మరి ఆ విషయంలో. ఎప్పుడు క్లారిటీ వస్తుందో చూడాలి.
'యానిమల్' Vs 'రామాయణ': - రణ్బీర్కపూర్ సినిమాకు ఓవర్సీస్లో మైండ్ బ్లోయింగ్ బుకింగ్స్!
తెలుగులో 'A' రేట్ సినిమాలు- రీసెంట్ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?