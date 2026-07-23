'జననాయగన్' చూసేందుకు థియేటర్కు వెళ్లిన త్రిష- సినిమాపై ఆమె రియాక్షన్ ఇదే!
థియేటర్లో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న దళపతి 'జననాయగన్' - చెన్నై రోహిణి మల్టీప్లెక్స్లో మూవీని ఆస్వాదించిన ముద్దుగుమ్మ
Published : July 23, 2026 at 3:59 PM IST
Trisha Watch JanaNayagan : దళపతి విజయ్ తమిళనాడు సీఎం అయిన తర్వాత రిలీజైన 'జననాయగన్' సినిమాను చూసేందుకు స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష చెన్నైలోని రోహిణి థియేటర్కు వచ్చారు. సినిమాను చూసిన అనంతరం ఆమె థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తుండగా మీడియాకు కనిపించారు. దీంతో ఆమెను రిపోర్టర్లు సినిమా ఎలా ఉందని అడిగారు. అందుకు ఆమె రిప్లై ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. నేరుగా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు. త్రిష థియేటర్కు రావడం వల్ల అక్కడ కాసేపు సందడి నెలకొంది. అభిమానులు ఫొటోలు తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
త్రిష తల్లి ఉమ కృష్ణన్ కూడా థియేటర్లో జననాయగన్ సినిమా చూశారు. అనంతరం ఆమె సినిమాపై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. 'ఇది విజయ్ చివరి సినిమా కావడం ఎంతో బాధగా ఉంది. సినిమాల పరంగా విజయ్ను ఎంతో మిస్ అవుతున్నాం' అని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అలాగే సినిమా బాగుందని అన్నారు. కాగా, హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan leaves from Rohini Theatre in Koyambedu after watching Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay's movie 'Jana Nayagan' pic.twitter.com/pUaoQmZagh— ANI (@ANI) July 23, 2026