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'జననాయగన్' చూసేందుకు థియేటర్​కు వెళ్లిన త్రిష- సినిమాపై ఆమె రియాక్షన్ ఇదే!

థియేటర్​లో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న దళపతి 'జననాయగన్' - చెన్నై రోహిణి మల్టీప్లెక్స్​లో మూవీని ఆస్వాదించిన ముద్దుగుమ్మ

Trisha Watch Jana Nayagan
Trisha Watch Jana Nayagan (Source: Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 3:59 PM IST

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Trisha Watch JanaNayagan : దళపతి విజయ్ తమిళనాడు సీఎం అయిన తర్వాత రిలీజైన 'జననాయగన్' సినిమాను చూసేందుకు స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష చెన్నైలోని రోహిణి థియేటర్​కు వచ్చారు. సినిమాను చూసిన అనంతరం ఆమె థియేటర్​ నుంచి బయటకు వస్తుండగా మీడియాకు కనిపించారు. దీంతో ఆమెను రిపోర్టర్లు సినిమా ఎలా ఉందని అడిగారు. అందుకు ఆమె రిప్లై ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. నేరుగా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు. త్రిష థియేటర్​కు రావడం వల్ల అక్కడ కాసేపు సందడి నెలకొంది. అభిమానులు ఫొటోలు తీసుకున్నారు.​ దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

త్రిష తల్లి ఉమ కృష్ణన్ కూడా థియేటర్​లో జననాయగన్ సినిమా చూశారు. అనంతరం ఆమె సినిమాపై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. 'ఇది విజయ్ చివరి సినిమా కావడం ఎంతో బాధగా ఉంది. సినిమాల పరంగా విజయ్​ను ఎంతో మిస్ అవుతున్నాం' అని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అలాగే సినిమా బాగుందని అన్నారు. కాగా, హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది.

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TRISHA VIJAY BONDING
TRISHA AT CHENNAI THEATRE
JANANAYAGAN TRISHA

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