యశ్ 'టాక్సిక్' మళ్లీ వాయిదా - కారణం ఏంటంటే?
కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామన్న చిత్రబృందం - డిస్ట్రిబ్యూషన్, పార్ట్నర్షిప్ కోసం ప్రయత్నాలు
Toxic Movie Postponed Again (Source : KVN Production)
Published : April 29, 2026 at 12:36 PM IST
Toxic Movie Postponed : యశ్ నటించిన టాక్సిక్ చిత్రం మళ్లీ వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని యశ్ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామన్నారు. టాక్సిక్ చిత్ర నిర్మాణం పూర్తయిందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్, పార్ట్నర్షిప్ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విడుదల తేదీని పునఃసమీక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ మూవీ జూన్ 4న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాలతో వాయిదా పడింది.