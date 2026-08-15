మ్యూజికల్ నైట్ ఈవెంట్లో 'టాక్సిక్' భామల సందడి- స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా రుక్మిణి, కియారా- తారా
ప్రమోషన్స్లో జోరు చూపిస్తున్న టాక్సిక్ టీమ్ - ముంబయిలో గ్రాండ్గా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఈవెంట్
Published : August 15, 2026 at 12:51 PM IST
Toxic Musical Night : రాకింగ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'టాక్సిక్' రిలీజ్ దగ్గర పడుతుండటంతో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్లో జోరు చూపిస్తుంది. ముంబయిలో రీసెంట్గా మ్యూజికల్ నైట్ పేరిట మేకర్స్ ఓ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో యశ్, డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ పాల్గొన్నారు.
ముంబయిలో టాక్సిక్ మ్యూజికల్ నైట్
అయితే ఈ ఈవెంట్లో హీరోయిన్లు కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా హాజరై సందడి చేశారు. వీళ్లు మ్యూజికల్ నైట్కే స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు. ఈ సౌండ్ ట్రాక్లో విశాల్ మిశ్రా, శ్రేయా ఘోషల్, సిద్ధార్థ్ బస్రూర్, జోనితా గాంధీ తదితరులు ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఈవెంట్కు హైలెట్గా నిలిచాయి. తన పాటలతో ప్రేక్షకుల్లో జోష్ నింపాడు. ఈ కార్యక్రమానికి లిరిసిస్ట్ రామజోయగ శాస్త్రి సైతం హాజరయ్యారు. తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళ, తమిళ భాషల్లో మూవీటీమ్ సౌండ్ ట్రాక్ను విడుదల చేశారు.
ఈ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ గురించి జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సుజల్ ఫరేఖ్ మాట్లాడుతూ 'ఒకే సినిమాటిక్ విజన్ కోసం గ్రేట్ మ్యూజిక్ టాలెంట్ను ఒక చోటకు చేర్చడం దీనిపై మీ బృందానికి ఉన్న అంకిత భావాన్ని తెలియజేస్తుంది. టాక్సిక్తో జీ మ్యూజిక్ గొప్ప అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులకు మంచి సంగీతాన్ని అందించడానికి కృషి చేస్తాం' అని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
Catch the madness from the #Toxic Musical Night by @ZeeMusicCompany— KVN Productions (@KvnProductions) August 14, 2026
🥁🎸
Toxic - A Fairy Tale for Grown-Ups, Full audio out now! 🎶🔥
Intoxicate your playlists now🌋🌋🌋
Streaming on all platforms! #ToxicTheMovie #ToxicOn26thAug pic.twitter.com/DFrYiB9NcJ
మరోవైపు టాక్సిక్ చిత్రనిర్మాత కె. వెంకట్ నారాయణ సినిమా విజన్కు టాక్సిక్ మ్యూజిక్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకులకు గొప్ప అనుభూతిని తమ లక్ష్యమని అన్నారు. సినిమాలో సంగీతానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుందని, అదే అత్యంత కీలకమని తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రేక్షకులకు టాక్సిక్ అనుభూతి అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెంకట్ అన్నారు.
సెన్సార్ కంప్లీట్
కాగా, రీసెంట్గా ఈ సినిమా సెన్సార్ కంప్లీట్ అయ్యింది. దీనికి సెన్సార్ బోర్డు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసింది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు, బోల్డ్ ఎపిసోడ్స్ ఉండడం వల్ల ఈ చిత్రానికి ఏ సర్టిఫికెట్ లభించింది. అలాగే దీని రన్టైమ్ 3 గంటల 16 నిమిషాలు ఉంది. ఆగస్టు 26న పాన్ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఎత్తున ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
టాక్సిక్ ట్రైలర్పై వివాదం
ఈ సినిమా నుంచి మొదటగా రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ నుంచి రీసెంట్ ట్రైలర్ వరకు ట్రోల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ ట్రైలర్పై తాజాగా కన్నడ నటి రిషికా సింగ్ రీసెంట్గా చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. యశ్ ఓ భర్తగా, ఓ తండ్రిగా మహిళల పట్ల గౌరవం చూపాలని ఆశిస్తున్నానని నటి రిషికా సింగ్ అన్నారు. మహిళలను అగౌరపరిచే కంటెంట్ను ప్రజలు ఆమోదించరని ఆమె వివరించారు.
'కన్నడ సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెంది అంతర్జాతీయ సినీ ప్రేక్షకులకు చేరువ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. టాక్సిక్ లాంటి పెద్ద సినిమా కన్నడలో రావడం, ఇందులో బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన నటి కియారా అడ్వాణీ కూడా భాగం కావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. అయితే ట్రైలర్లో మహిళలను చూపించిన తీరు నాకు నచ్చలేదు. ఈ సినిమాలో ఐదుగురు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు. ఇందులో ఒకరినైనా ప్రశంసనీయంగా, అందంగా చూపించారా? కియరా అడ్వాణీని ఈ విధంగా చూపించారు. మహిళల్ని గౌరవించకపోతే మిమ్మల్ని కర్ణాటక నుంచి ఖాళీ చేయిస్తాం' అని యశ్పై రిషికా సింగ్ ఈ మేరకు కామెంట్స్ చేశారు.
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