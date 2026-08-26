టాక్సిక్ ట్విట్టర్ రివ్యూ: టాక్ ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?
యష్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు మంచి రెస్పాన్స్- నయనతార, కియారా సీన్స్పై ఊహించని కామెంట్స్- విజువల్స్, యాక్షన్కు మార్కులు వేస్తున్న ప్రేక్షకులు- స్క్రీన్ప్లే పై మాత్రం విమర్శలు
Published : August 26, 2026 at 11:22 AM IST
Toxic Movie Twitter X Review : దాదాపు నాలుగేళ్ల తరువాత యష్ మళ్లీ థియేటర్లలోకి వచ్చారు. ఆయన హీరోగా గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కించిన ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్’ నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. కియారా అద్వానీ, నయనతార, హ్యూమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. చాలా కాలంగా వాయిదాలు పడుతూ వచ్చిన సినిమా కావడం, కేజీఎఫ్ తర్వాత యష్ నుంచి వస్తున్న మూవీ కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఉదయం షోలు పూర్తవ్వగానే Xలో (ట్విట్టర్) ప్రేక్షకుల రివ్యూలు రావడం మొదలైంది. అయితే ఇప్పటివరకు వస్తున్న టాక్ చూస్తే అందరూ ఒకే మాట చెప్పడం లేదు. ఇంతకీ ‘టాక్సిక్’ టాక్ ఎలా ఉంది అనే వివరాల్లోకి వెళితే
యష్కు మంచి రెస్పాన్స్
సినిమా ఎలా ఉందనే విషయంలో భిన్నమైన కామెంట్స్ వస్తున్నా యష్ గురించి మాత్రం ఎక్కువగా పాజిటివ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, లుక్, ఇంట్రో బాగున్నాయని పలువురు పోస్టులు పెడుతున్నారు. కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్లో యష్ అభిమానులు కోరుకునే మాస్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్పై యష్ను చూడటం ఫ్యాన్స్కు బాగా నచ్చినట్లు పోస్టులు వస్తున్నాయి. అయితే యష్ బాగా చేశారని చెప్పిన కొందరే సినిమా మొత్తం అదే స్థాయిలో లేదని కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు. దీంతో హీరో పెర్ఫార్మెన్స్కు వస్తున్న టాక్, సినిమా మీద వస్తున్న టాక్ రెండూ ఒకేలా లేవు.
YASH MANIA IS UNREAL! 🔥— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) August 26, 2026
A SEA OF CROWD in the morning shows! 🌊🔥
The craze for #ToxicTheMovie in North India is UNBELIEVABLE!#Yash has turned theatres into STADIUMS and this storm is about to wreak havoc at the box office! 💥🔥
Toxic Review coming soon… 👀 pic.twitter.com/2B206ufhR1
నయనతార, కియారాకు కూడా
నయనతార పాత్రకు కూడా మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆమె క్యారెక్టర్ పెద్ద ప్లస్ అయ్యింది అంటూ కొన్ని పోస్టులు కనిపిస్తున్నాయి. కియారా అద్వానీ, యష్తో వచ్చే సీన్స్ను కొందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇద్దరి కాంబినేషన్ బాగుందని, కొన్ని సీన్స్లో కియారా హైలైట్ అయ్యారని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే సినిమాలో ఉన్న హీరోయిన్ల పాత్రలన్నింటిపైనా ఇప్పటివరకు ఒకే రకమైన టాక్ లేదు. మరికొన్ని పాత్రలు కథలో అంతగా బలంగా లేవని అంటున్నారు.
#Nayantara The biggest positive in first half 👍 #ToxicTheMovie #yash pic.twitter.com/QburCXP4uo— QATAR🇶🇦AK FAN🔥 (@itisAk11) August 26, 2026
విజువల్స్, యాక్షన్ బాగున్నాయంటూ
‘టాక్సిక్’ టెక్నికల్గా మాత్రం భారీ సినిమాలా ఉందని చాలామంది చెబుతున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, యాక్షన్ సీన్స్కు పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. గీతూ మోహన్దాస్ సినిమాను రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో కాకుండా డార్క్ టోన్లో తీసుకెళ్లారని కొందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. మరో పోస్టులో సినిమాను బోల్డ్, డార్క్, ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా పేర్కొన్నారు. సెకండ్ హాఫ్లో సినిమా మరింత ఆర్టిస్టిక్ రూట్లో వెళ్తుందని కూడా కొందరు చెబుతున్నారు. అయితే ఇదే ట్రీట్మెంట్ అందరికీ నచ్చలేదు. మాస్ ఎంటర్టైనర్ ఆశించి వెళ్లిన వారికి కొన్ని భాగాలు స్లోగా అనిపిస్తున్నాయనే కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి.
#Yash & #KiaraAdvani bringing some serious HEAT to the screen! 🥵🔥— Vasanth Raj (@vasanthraj001) August 26, 2026
That car scene is pure 🔥#ToxicTheMovie #Toxic pic.twitter.com/1piz5noGsm
స్క్రీన్ప్లేపైనే ఎక్కువ కంప్లైంట్స్
నెగిటివ్ రివ్యూల్లో ఎక్కువగా స్క్రీన్ప్లే, ఎడిటింగ్ గురించే ప్రస్తావిస్తున్నారు. కొన్ని క్యారెక్టర్లను సరిగా పరిచయం చేయలేదని, కథ ముందుకు వెళ్లే విధానం కొన్నిచోట్ల కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందని పోస్టులు వస్తున్నాయి. ఎమోషనల్ కనెక్ట్ కూడా ఆశించిన స్థాయిలో లేదని కొందరు అంటున్నారు. మరోవైపు యష్ గ్యాంగ్స్టర్ లుక్, స్టైలిష్ యాక్షన్ కారణంగా కేజీఎఫ్ గుర్తుకొస్తోందని కూడా కామెంట్స్ ఉన్నాయి.
ఒకే రకమైన టాక్ మాత్రం లేదు
మొదటి షోల తర్వాత వస్తున్న పోస్టుల్లో ఒక విషయం మాత్రం క్లియర్గా ఉంది. ‘టాక్సిక్’ను బాగా నచ్చిందని చెప్పేవాళ్లు ఉన్నట్లే, తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందని చెబుతున్న వారు కూడా ఉన్నారు. కొందరు ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమా చాలా బాగుందని రేటింగ్స్ ఇస్తుంటే.. ఇంకొందరు సెకండ్ హాఫ్ అంతగా కనెక్ట్ కాలేదని చెబుతున్నారు. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విషయంలో కూడా రెండు రకాల కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. దీంతో తొలి రోజు మార్నింగ్ షోల ప్రకారం ‘టాక్సిక్’కు మిక్స్డ్ టాక్ వస్తోంది. ఇక బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో చూడాలి.
Overall Review: #ToxicTheMovie is a bold, dark and deeply emotional experience— ದೇವರಥ (@MrAnderson2025) August 26, 2026
It’s definitely not your typical commercial film, so I can see it being a very different experience for different people
Personally, I loved what Geethu Mohandas has created 🖤#Yash #KiaraAdvani https://t.co/YaffRYJyJJ pic.twitter.com/39gSXk0i6O
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