'ఈసారి యుద్ధం వేరు'- ఫుల్ వైలెంట్గా యశ్ 'టాక్సిక్' టీజర్
Published : February 20, 2026 at 9:43 AM IST
Toxic Movie Teaser : రాకింగ్ స్టార్ యశ్ లీడ్ రోల్లో స్టార్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్'. ఈ సినిమాను ఉగాది సందర్భంగా 2026 మార్టి 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో శుక్రవారం మేకర్స్ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను విడుదల చేశారు.
ముందునుంచీ ఊహించినట్లుగానే ఈ టీజర్ ఫుల్ వైలెంట్గా ఉంది. యశ్ మేనరిజం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. రీసెంట్గా గ్లింప్స్తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచిన మేకర్స్, తాజాగా టీజర్ సైతం వేరే లెవెల్లో తీసుకొచ్చారు. ఈ చిత్రం విడుదలకు నెల రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉండడంతో సినిమా ప్రమోషన్స్ను మేకర్స్ త్వరలోనే షురూ చేయనున్నారు. కేవీఎన్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 19న రిలీజ్ కానుంది.