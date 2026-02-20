ETV Bharat / entertainment

'ఈసారి యుద్ధం వేరు'- ఫుల్​ వైలెంట్​గా యశ్ 'టాక్సిక్' టీజర్

యశ్​ సినిమా టీజర్​ రిలీజ్​ - ఉత్సాహంలో ఫ్యాన్స్​ - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​

Toxic Movie Teaser
Toxic Movie Teaser (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Toxic Movie Teaser : రాకింగ్ స్టార్ యశ్‌ లీడ్​ రోల్​లో స్టార్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్‌దాస్‌ తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్‌'. ఈ సినిమాను ఉగాది సందర్భంగా 2026 మార్టి 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్​డేట్ల కోసం ఫ్యాన్స్​ ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో శుక్రవారం మేకర్స్​ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్​ను విడుదల చేశారు.

ముందునుంచీ ఊహించినట్లుగానే ఈ టీజర్ ఫుల్​ వైలెంట్​గా ఉంది. యశ్ మేనరిజం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. రీసెంట్​గా గ్లింప్స్​తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచిన మేకర్స్, తాజాగా టీజర్ సైతం వేరే లెవెల్​లో తీసుకొచ్చారు. ఈ చిత్రం విడుదలకు నెల రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉండడంతో సినిమా ప్రమోషన్స్​ను మేకర్స్​ త్వరలోనే షురూ చేయనున్నారు. కేవీఎన్​ బ్యానర్​పై రూపొందిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 19న రిలీజ్ కానుంది.

