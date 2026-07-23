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'మా సినిమా పెద్దలకు మాత్రమే' -టాక్సిక్ బోల్డ్ డోసేజ్​పై నిర్మాత క్లారిటీ

టాక్సిక్ నిర్మాత లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- ఇది గొప్ప చిత్రమంటూ వ్యాఖ్యలు- ఆడియెన్స్ తప్పకుండా ఆస్వాదిస్తారని వెల్లడి!

Toxic Update
Toxic Update (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 1:03 PM IST

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Toxic Update : కేజీఎఫ్ చిత్రాల హీరో రాక్ స్టార్ యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్' (ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్). గీతూ మోహన్​దాస్ భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న ఈ మూవీ ఆగస్టు 26న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన వీడియోల్లో మితిమీరిన బోల్డ్​ సీన్స్ ఉండటం చర్చకు దారితీసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాత కె. వెంకట నారాయణ మాట్లాడుతూ ఇది అన్ని సినిమాల్లాంటిది కాదని టాక్సిక్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

టాక్సిక్ పెద్దలకు మాత్రమే - నిర్మాత క్లారిటీ
"టాక్సిక్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్. భారీ స్థాయిలో దీన్ని రూపొందిస్తున్నాం. మేము ఇప్పటివరకు చేసిన చిత్రాలకంటే ఈ కథ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆడియెన్స్ థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కచ్చితంగా దీన్ని ఆస్వాదిస్తారు. గొప్ప చిత్రం తెరకెక్కించారంటూ మమ్మల్ని అభినందిస్తారు. ఆ నమ్మకం నాకుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే 'టాక్సిక్‌' కేవలం పెద్దల కోసం రూపొందించిన ఓ కల్పిత కథ" అని చిత్ర నిర్మాత వెంకట నారాయణ రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు.

ఇక ఈ సినిమా నుంచి లేటెస్ట్​గా 'మనసాగదే' అనే సాంగ్‌ విడుదలై వైరల్​గా మారింది. యశ్‌, తారా సుతారియా మధ్య సాగే సాంగ్ ఈ పాట ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. దాంతో దీని గురించి హీరోయిన్ తారా సుతారియా పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఈ పాట మధ్యలో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు చాలా అందంగా తెరకెక్కించారని అన్నారు. ఇక టాక్సిక్​లో తారా సుతారియాతో పాటు నయనతార, రుక్మిణి వసంత్‌, కియారా అడ్వాణీ, హ్యూమా ఖురేషీ మెరవనున్నారు. ఈ సినిమా వివిధ భాషల్లో, పలు దేశాల్లో సైతం గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ కానుండటం విశేషం.

ఆగస్టు 8న టాక్సిక్ ట్రైలర్!
యశ్ టాక్సిక్​ సినిమా రిలీజ్​కు దాదాపు నెలరోజుల సమయం ఉంది. దాంతో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా మేకర్స్ సాంగ్స్​, గ్లింప్స్ ఇలా ఒక్కొక్కటిగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే రెండు సాంగ్స్ విడుదల కాగా, ఆడియెన్స్​ నుంచి మంచి స్పందనను అందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్​లో మూవీ టీమ్​ గేర్ మార్చనుంది. అందుకు అనుగుణంగా బెంగుళూరు వేదికగా ఆగస్టు 8న టాక్సిక్ ట్రైలర్​ను గ్రాండ్​గా లాంచ్​ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై నిర్మాతలు అఫీషియల్​గా అనౌన్స్​ చేయనప్పటికీ కర్ణాటకలో ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. దీనిపై క్లారిటీ మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఎమోషన్!
ఇక టాక్సిక్ విషయానికొస్తే​ తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే భావోద్వేగాలను చుట్టూ సాగే హై ఆక్టేన్ యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​గా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ సినిమా స్టోరీ గురించి మేకర్స్ రివీల్ చేయకపోయినప్పటికీ యశ్ 'రాయ' క్యారెక్టర్ చుట్టూ వచ్చే సన్నివేశాలు మాత్రం ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై ఉత్కంఠతను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం నుంచి టీజర్, సాంగ్స్, గ్లింప్స్ ఇన్ని రిలీజ్ అయినా సరే స్టోరీ లైన్ ఏంటనేది ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోవడం డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ఇంటిలిజెన్స్​కు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. డైరెక్టర్ ప్రతి పాత్రను, ప్రతి సీన్​ను చాలా డీటెయిల్​గా డిజైన్​ చేసుకున్నారనే విషయం విజువల్స్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రానికి కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ స్వరాలను సమకూరుస్తుండగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిస్తుంది.

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