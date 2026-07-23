'మా సినిమా పెద్దలకు మాత్రమే' -టాక్సిక్ బోల్డ్ డోసేజ్పై నిర్మాత క్లారిటీ
టాక్సిక్ నిర్మాత లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- ఇది గొప్ప చిత్రమంటూ వ్యాఖ్యలు- ఆడియెన్స్ తప్పకుండా ఆస్వాదిస్తారని వెల్లడి!
Published : July 23, 2026 at 1:03 PM IST
Toxic Update : కేజీఎఫ్ చిత్రాల హీరో రాక్ స్టార్ యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్' (ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్). గీతూ మోహన్దాస్ భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న ఈ మూవీ ఆగస్టు 26న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన వీడియోల్లో మితిమీరిన బోల్డ్ సీన్స్ ఉండటం చర్చకు దారితీసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాత కె. వెంకట నారాయణ మాట్లాడుతూ ఇది అన్ని సినిమాల్లాంటిది కాదని టాక్సిక్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
టాక్సిక్ పెద్దలకు మాత్రమే - నిర్మాత క్లారిటీ
"టాక్సిక్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్. భారీ స్థాయిలో దీన్ని రూపొందిస్తున్నాం. మేము ఇప్పటివరకు చేసిన చిత్రాలకంటే ఈ కథ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆడియెన్స్ థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కచ్చితంగా దీన్ని ఆస్వాదిస్తారు. గొప్ప చిత్రం తెరకెక్కించారంటూ మమ్మల్ని అభినందిస్తారు. ఆ నమ్మకం నాకుంది. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే 'టాక్సిక్' కేవలం పెద్దల కోసం రూపొందించిన ఓ కల్పిత కథ" అని చిత్ర నిర్మాత వెంకట నారాయణ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు.
ఇక ఈ సినిమా నుంచి లేటెస్ట్గా 'మనసాగదే' అనే సాంగ్ విడుదలై వైరల్గా మారింది. యశ్, తారా సుతారియా మధ్య సాగే సాంగ్ ఈ పాట ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. దాంతో దీని గురించి హీరోయిన్ తారా సుతారియా పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ పాట మధ్యలో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు చాలా అందంగా తెరకెక్కించారని అన్నారు. ఇక టాక్సిక్లో తారా సుతారియాతో పాటు నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, కియారా అడ్వాణీ, హ్యూమా ఖురేషీ మెరవనున్నారు. ఈ సినిమా వివిధ భాషల్లో, పలు దేశాల్లో సైతం గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుండటం విశేషం.
ఆగస్టు 8న టాక్సిక్ ట్రైలర్!
యశ్ టాక్సిక్ సినిమా రిలీజ్కు దాదాపు నెలరోజుల సమయం ఉంది. దాంతో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మేకర్స్ సాంగ్స్, గ్లింప్స్ ఇలా ఒక్కొక్కటిగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే రెండు సాంగ్స్ విడుదల కాగా, ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి స్పందనను అందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో మూవీ టీమ్ గేర్ మార్చనుంది. అందుకు అనుగుణంగా బెంగుళూరు వేదికగా ఆగస్టు 8న టాక్సిక్ ట్రైలర్ను గ్రాండ్గా లాంచ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై నిర్మాతలు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయనప్పటికీ కర్ణాటకలో ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. దీనిపై క్లారిటీ మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఎమోషన్!
ఇక టాక్సిక్ విషయానికొస్తే తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే భావోద్వేగాలను చుట్టూ సాగే హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ సినిమా స్టోరీ గురించి మేకర్స్ రివీల్ చేయకపోయినప్పటికీ యశ్ 'రాయ' క్యారెక్టర్ చుట్టూ వచ్చే సన్నివేశాలు మాత్రం ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై ఉత్కంఠతను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం నుంచి టీజర్, సాంగ్స్, గ్లింప్స్ ఇన్ని రిలీజ్ అయినా సరే స్టోరీ లైన్ ఏంటనేది ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోవడం డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ఇంటిలిజెన్స్కు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. డైరెక్టర్ ప్రతి పాత్రను, ప్రతి సీన్ను చాలా డీటెయిల్గా డిజైన్ చేసుకున్నారనే విషయం విజువల్స్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రానికి కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ స్వరాలను సమకూరుస్తుండగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిస్తుంది.
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