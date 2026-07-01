టాక్సిక్ 'లేడీస్ అండ్ లేడీస్' టీజర్- బోల్డ్ వీడియోతో లేడీ గ్యాంగ్ ఇంట్రడక్షన్!
టాక్సిక్ నుంచి కొత్త టీజర్ రిలీజ్- 5 హీరోయిన్లను పరిచయం చేసిన మేకర్స్- పిల్లలు దూరంగా ఉండాలంటూ సూచన
Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST
TOXIC Teaser : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ అప్కమింగ్ మూవీ టాక్సిక్ నుంచి మేకర్స్ బుధవారం కొత్త టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నటిస్తున్న హీరోయిన్ల గురించి క్లారిటీ ఇస్తూ ఓ బోల్డ్ వీడియో వదిలారు. ఇందులో నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషీ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్లో నటిస్తున్నారు. వీళ్లకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను తాజాగా విడుదల చేశారు.
దీనికి 'లేడీస్ అండ్ లేడీస్' అనే క్యాప్షన్ జోడించారు. వీడియో గ్లింప్స్ బోల్డ్గా ఉంది. అందుకే టీజర్ ప్రారంభంలో మేకర్స్ ఓ కాషన్ నోట్ ఇచ్చారు. పిల్లలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 26న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. కేవీఎన్ బ్యానర్ సినిమాను నిర్మించింది.