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టాక్సిక్ 'లేడీస్ అండ్ లేడీస్' టీజర్- బోల్డ్ వీడియోతో లేడీ గ్యాంగ్​ ఇంట్రడక్షన్!

టాక్సిక్ నుంచి కొత్త టీజర్ రిలీజ్- 5 హీరోయిన్లను పరిచయం చేసిన మేకర్స్- పిల్లలు దూరంగా ఉండాలంటూ సూచన

TOXIC
TOXIC (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST

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TOXIC Teaser : కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ అప్​కమింగ్ మూవీ టాక్సిక్ నుంచి మేకర్స్ బుధవారం కొత్త టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నటిస్తున్న హీరోయిన్ల గురించి క్లారిటీ ఇస్తూ ఓ బోల్డ్ వీడియో వదిలారు. ఇందులో నయనతార, కియారా అడ్వాణీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషీ ఫీమేల్ లీడ్​ రోల్స్​లో నటిస్తున్నారు. వీళ్లకు సంబంధించిన గ్లింప్స్​ను తాజాగా విడుదల చేశారు.

దీనికి 'లేడీస్ అండ్ లేడీస్' అనే క్యాప్షన్ జోడించారు. వీడియో గ్లింప్స్ బోల్డ్​గా ఉంది. అందుకే టీజర్ ప్రారంభంలో మేకర్స్ ఓ కాషన్ నోట్ ఇచ్చారు. పిల్లలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. గీతూ మోహన్​దాస్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 26న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. కేవీఎన్ బ్యానర్ సినిమాను నిర్మించింది.

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