ETV Bharat / entertainment

టాక్సిక్​ @100- యశ్ కొత్త లుక్​ అదిరిపోయింది!

యశ్​ టాక్సిక్​ లుక్​ విడుదల - బాడీ అంతా టాటూలే

Toxic Movie Updates
Toxic Movie Updates (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Toxic Movie Updates : రాకింగ్ స్టార్ యశ్‌ లీడ్​ రోల్​లో స్టార్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్‌దాస్‌ తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్‌'. ఈ సినిమాను ఉగాది సందర్భంగా 2026 మార్టి 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్​గా నయనతార సటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్​డేట్ల్​ కోసం ఫ్యాన్స్​ ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో మంగళవారం మేకర్స్ యశ్​ కొత్త లుక్​ను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ఈ చిత్రం విడుదలకు కేవలం 100 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉందంటూ మూవీ టీమ్​ తెలిపింది. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి పెంచేందుకు తాజాగా టాక్సిక్​​ కొత్త లుక్​ను మేకర్స్​ రిలీజ్​ చేశారు. ఇది చూసిన అభిమానుల్లో మరింత హైప్​ పెరిగింది. పోస్ట్​ విడుదల చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే లక్షల్లో లైక్స్​, కామెంట్ల రూపంలో ఫ్యాన్స్​ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంతకు ముందు సినిమాలతో పాలిస్తే , ఇందులో యశ్ లుక్​ చాలా డిఫరెంట్​గా ఉంది. బాత్​ టబ్​లో కూర్చొని, కండలతో వెనుకవైపు తిరిగి ఉన్న లుక్​తో యశ్ కనిపిస్తారు. కానీ ఇందులో హీరో పాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను బయటపెట్టలేదు. ఆ ఫొటోలో తన వీపుపై టాటూలు ఉన్నాయి.

హీరో లుక్​తో పాటు సినిమా కోసం పని చేసే టెక్నీషియన్​ వివరాలను చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. అయితే ఇంతకు ముందు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాల్లాగానే, ఇందులో కూడా దర్శకురాలి భర్తతోపాటు, సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవి ఈ మూవీకి విజువల్స్ అందిస్తున్నారు. కేజీఎఫ్ ఫ్రాంచైజీల తర్వాత, రవి బస్రూర్ మరోసారి సంగీత ట్రాక్‌లతో పాటు నేపథ్య సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంతలో, ఉజ్వల్ కులకర్ణి ఎడిటర్‌గా, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్​గా టీపీ అబిద్ పనిచేస్తున్నారు. జాన్ విక్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ ఈ చిత్రంలోని కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలను రూపొందించారని మేకర్స్ గతంలో ధృవీకరించారు. అలానే సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సంట్స్​ అన్బరివు నేతృత్వంలో ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తున్నారు.

టాక్సిక్ గురించి మరిన్ని విషయాలు

టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ చిత్రానికి గీతు మోహన్‌దాస్ రైటర్​గా కూడా పని చేశారు. ఇందులో కియారా మల్హోత్రా, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషి, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్, అమిత్ తివారీ, ఇంకా అనేక మంది తారలు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అదనంగా, కాంతార ఫేమ్ రుక్మిణీ వసంత్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమవుతారని వార్తలు వైరల్​గా మారాయి. ఈ చిత్రం కన్నడ, ఇంగ్లీష్​ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరస్తున్నారు. ఈ చిత్రం పాన్​ఇండియా వైడ్​గా విడుదల కానుంది.

యశ్​కు జోడీగా నయన్​తార! - 'టాక్సిక్'​ టీమ్​లోకి స్టార్ హీరోయిన్ ఎంట్రీ!

చిక్కుల్లో పడ్డ యశ్​ మూవీ - 'టాక్సిక్​' టీమ్​కు షోకాజ్‌ నోటీసులు - ఎందుకంటే?

TAGGED:

YASH RAMAYANA PROJECT UPDATES
TOXIC MOVIE RELEASE DATE
TOXIC MOVIE NEW LOOK
YASH NEW LOOK
TOXIC MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.