టాక్సిక్​ @100- యశ్ కొత్త లుక్​ అదిరిపోయింది!

Published : December 9, 2025 at 4:37 PM IST
Toxic Movie Updates : రాకింగ్ స్టార్ యశ్ లీడ్ రోల్లో స్టార్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'టాక్సిక్'. ఈ సినిమాను ఉగాది సందర్భంగా 2026 మార్టి 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నయనతార సటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ల్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో మంగళవారం మేకర్స్ యశ్ కొత్త లుక్ను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ చిత్రం విడుదలకు కేవలం 100 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉందంటూ మూవీ టీమ్ తెలిపింది. దీంతో ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి పెంచేందుకు తాజాగా టాక్సిక్ కొత్త లుక్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది చూసిన అభిమానుల్లో మరింత హైప్ పెరిగింది. పోస్ట్ విడుదల చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే లక్షల్లో లైక్స్, కామెంట్ల రూపంలో ఫ్యాన్స్ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇంతకు ముందు సినిమాలతో పాలిస్తే , ఇందులో యశ్ లుక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. బాత్ టబ్లో కూర్చొని, కండలతో వెనుకవైపు తిరిగి ఉన్న లుక్తో యశ్ కనిపిస్తారు. కానీ ఇందులో హీరో పాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను బయటపెట్టలేదు. ఆ ఫొటోలో తన వీపుపై టాటూలు ఉన్నాయి.
హీరో లుక్తో పాటు సినిమా కోసం పని చేసే టెక్నీషియన్ వివరాలను చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. అయితే ఇంతకు ముందు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాల్లాగానే, ఇందులో కూడా దర్శకురాలి భర్తతోపాటు, సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవి ఈ మూవీకి విజువల్స్ అందిస్తున్నారు. కేజీఎఫ్ ఫ్రాంచైజీల తర్వాత, రవి బస్రూర్ మరోసారి సంగీత ట్రాక్లతో పాటు నేపథ్య సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంతలో, ఉజ్వల్ కులకర్ణి ఎడిటర్గా, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా టీపీ అబిద్ పనిచేస్తున్నారు. జాన్ విక్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ ఈ చిత్రంలోని కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలను రూపొందించారని మేకర్స్ గతంలో ధృవీకరించారు. అలానే సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సంట్స్ అన్బరివు నేతృత్వంలో ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తున్నారు.
టాక్సిక్ గురించి మరిన్ని విషయాలు
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ చిత్రానికి గీతు మోహన్దాస్ రైటర్గా కూడా పని చేశారు. ఇందులో కియారా మల్హోత్రా, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషి, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్, అమిత్ తివారీ, ఇంకా అనేక మంది తారలు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అదనంగా, కాంతార ఫేమ్ రుక్మిణీ వసంత్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమవుతారని వార్తలు వైరల్గా మారాయి. ఈ చిత్రం కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరస్తున్నారు. ఈ చిత్రం పాన్ఇండియా వైడ్గా విడుదల కానుంది.
