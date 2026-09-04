'టాక్సిక్' మరో వెర్షన్ రిలీజ్- తగ్గిన రన్ టైమ్- కియారా పాటకు కట్ పడిందా?
సెప్టెంబర్ 4 నుంచి భారత్లో ఇంగ్లీష్ వెర్షన్- భారతీయ భాషల వెర్షన్ కంటే 17 నిమిషాలు తక్కువ- కియారా పాటకు కట్ పడిందంటూ టాక్
Published : September 4, 2026 at 11:35 AM IST
Toxic English Version : యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' విడుదలై వారం దాటింది. ఆగస్టు 26న భారతీయ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ సినిమాకు ఇప్పుడు మరో వెర్షన్ థియేటర్లలోకి వస్తోంది. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి భారత్లో ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ప్రస్తుతం థియేటర్లలో నడుస్తున్న సినిమాను అలాగే చూపించే వెర్షన్ కాదు. దీని నిడివిని తగ్గించారు. మేకర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ షార్టర్ కట్ అని ప్రకటించారు. దీంతో సినిమాలో వేటికి కత్తెర పడిందన్నది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
17 నిమిషాలు ఎక్కడ తగ్గించారు?
పాన్ ఇండియా లెవెల్లో విడుదలైన 'టాక్సిక్' నిడివి 3 గంటల 14 నిమిషాల 12 సెకన్లు. భారత్లో విడుదలవుతున్న ఇంగ్లీష్ కట్ మాత్రం 2 గంటల 57 నిమిషాలు ఉంటుంది. అంటే రెండింటి మధ్య దాదాపు 17 నిమిషాల తేడా ఉంది. ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ కొత్తగా ఇప్పుడు రెడీ చేసింది కూడా కాదు. ఆగస్టు 26నే విదేశాల్లో దీనిని రిలీజ్ చేశారు. 'టాక్సిక్'ను షూట్ చేసిన భాషల్లో ఇంగ్లీష్ కూడా ఒకటని మేకర్స్ తమ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అయితే విదేశాల్లో వచ్చిన కట్తో ఇప్పుడు భారత్లో వస్తున్న వెర్షన్ ఒకటేనా, అక్కడి నుంచి ఇంకేమైనా మార్పులు చేశారా అన్న వివరాలను మాత్రం విడిగా ప్రకటించలేదు.
కియారా పాట తీసేశారా?
ఆ 17 నిమిషాల్లో ఏం తగ్గించారన్న విషయంలో ఇప్పటివరకు అధికారిక సమాచారం లేదు. అయితే కియారా ఆడ్వాణీపై తెరకెక్కించిన 'తబాహీ' పాట ఇంగ్లీష్ వెర్షన్లో ఉండకపోవచ్చని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. 'తబాహీ'తో పాటు మరో పాట కూడా కట్ అయిన భాగాల్లో ఉండొచ్చని టాక్ వస్తోంది. కానీ దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. అందుకే కియారా పాట మొత్తాన్ని తీసేశారా, కొంత భాగమే తగ్గించారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. పాటలతో పాటు కొన్ని సీన్లను కూడా ట్రిమ్ చేశారా అన్నది ఇంగ్లీష్ కట్ చూసిన తర్వాతే తెలుస్తుంది.
గోవా నేపథ్యంలో గ్యాంగ్స్టర్ కథ
గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'టాక్సిక్' స్వాతంత్య్రం తర్వాతి గోవా నేపథ్యంలో సాగే గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా. యశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా నయనతార, కియారా ఆడ్వాణీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. తన చుట్టూ ఉన్న నేర ప్రపంచం, సంబంధాలు, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య చిక్కుకున్న ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ప్రయాణాన్ని కథలో చూపించారు. ప్రేమ, హింస, అసూయతో చేసిన పనుల నుంచి బయటపడాలనే ప్రయత్నం కథలో భాగంగా ఉంటాయి. భారత మార్కెట్తో పాటు విదేశీ ప్రేక్షకులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు చిత్ర బృందం మొదటి నుంచి చెబుతూ వచ్చింది.
రెండో వారంలో మరో మార్కెట్
'టాక్సిక్'కు విడుదల తర్వాత రివ్యూస్ భిన్నంగా వచ్చాయి. అయినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సినిమా మంచి ఓపెనింగ్ సాధించింది. మొదటి వారం పూర్తయ్యే సమయానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.320 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు విదేశాల్లో ఇప్పటికే విడుదలైన ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అక్కడ పెద్ద ప్రభావం చూపలేదని టాక్. ఇప్పుడు అదే భాషలో భారత్లో కూడా షోలు మొదలవుతున్నాయి. ఇక రెండో వారంలో ఈ వెర్షన్కు భారత్లో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందన్నది చూడాలి.
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