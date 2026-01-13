'నా తల్లిదండ్రులతో కలిసి చూడలేని సీన్స్లో నటించను'- టాక్సిక్ వివాదం వేళ యశ్ పాత వీడియో వైరల్
వివాదంలో చిక్కుకున్న యశ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న టాక్సిక్- ఈ క్రమంలో వైరల్గా మారిన యశ్ పాత ఇంటర్వ్యూ వీడియో క్లిప్- తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి చూడలేని సీన్స్లో నటించనని స్టార్ హీరో వ్యాఖ్యలు
Published : January 13, 2026 at 4:52 PM IST
Toxic Movie Controversy : ఇటీవల విడుదలైన 'టాక్సిక్' టీజర్ పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అందుకు ప్రధాన కారణం యశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన గ్లింప్సే. ఆ గ్లింప్స్లో ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ 'టాక్సిక్' టీజర్లో పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే అభ్యంతరకరమైన దృశ్యాలు ఉన్నాయని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉషా మోహన్ కర్ణాటక మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇలా వివాదాల పరంపర కొనసాగుతున్న వేళ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో హీరో యశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
టాక్సిక్ వివాదం వేళ 'వీకెండ్ విత్ రమేశ్' ఇంటర్వ్యూలో యశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. కన్నడ టాక్ షోలో హోస్ట్ రమేశ్ అరవింద్తో మాట్లాడుతూ యశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి చూడటానికి ఇబ్బందిగా అనిపించే ఏ సీన్స్ లోనూ తాను నటించనని అన్నారు. దీంతో ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మిక్స్డ్ అభిప్రాయాలు
కొంతమంది నెటిజన్లు ఈ వ్యాఖ్యలపై యశ్ను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. కానీ ఎక్కువ మంది కన్నడ స్టార్ హీరోకు మద్దతుగా నిలిచారు. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో క్లిప్ కింద ఓ నెటిజన్ 'ప్రజలు మారతారు, వారి అభిప్రాయాలు మారుతాయి' అని రాసుకొచ్చాడు. మరొక నెటిజన్ 'మనుషులు మారుతుంటారు. ఆ సమయంలో యశ్ అలా నమ్మి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అతని ఆదర్శాలు మారి ఉండొచ్చు'అని పేర్కొన్నాడు. కాలక్రమేణా మనుషులు మారిపోతారని, ఈ తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న పరిశ్రమలో ఒకే ఒక్క సన్నివేశం ఆధారంగా సినిమాను తిరస్కరించకూడదని మరో నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో తమను తాము గొప్పగా చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారని మరో యూజర్ ఎద్దేవా చేశాడు. ఇలా ఎవరికి వారు తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకుంటున్నారు.
టాక్సిక్ పై వివాదం
స్టార్ హీరో యశ్, గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న మూవీ 'టాక్సిక్'. 'ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' అనేది ఈ సినిమాకు ఉప శీర్షికగా ఉంది. ఇటీవల యశ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ ఓ గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. అయితే అందులో ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలు ఎక్కువగా ఉండడం తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ విమర్శలపై గీతూ మోహన్ దాస్ సైతం స్పందించారు. మహిళా దర్శకురాలు ఇలాంటి సన్నివేశాలు తెరకెక్కించిందంటూ వస్తోన్న విమర్శలు చూసి తాను చిల్ అవుతున్నానని వెల్లడించారు.
మహిళా కమిషన్కు ఆప్ ఫిర్యాదు
అయితే తాజాగా టాక్సిక్ టీజర్ లో అశ్లీల సన్నివేశాలపై కర్ణాటక రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్కు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. "టాక్సిక్ సినిమా టీజర్లోని అసభ్యకరమైన, అశ్లీల కంటెంట్ మహిళలు, పిల్లల సామాజిక శ్రేయస్సుకు తీవ్ర హాని కలిగిస్తోంది. ఎటువంటి వయోపరిమితి హెచ్చరిక లేకుండా బహిరంగంగా విడుదల చేసిన ఈ సన్నివేశాలు మహిళల గౌరవాన్ని దిగజార్చి, కన్నడ సంస్కృతిని అవమానిస్తున్నాయి." అని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉషా మోహన్ మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో మహిళా కమిషన్ రంగంలోకి దిగి, ఈ వివాదంపై తగిన చర్యలు తీసుకొని నివేదిక సమర్పించాలంటూ సెన్సార్ బోర్డును కోరింది. ఈ క్రమంలో లేఖ రాసింది.
ఇక టాక్సిక్ విషయానికొస్తే
ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఈ సినిమాలో మెరువనున్నారు. నదియా పాత్రలో కియారా కనిపించనుండగా, హ్యుమా ఖురేషీ ఎలిజిబెత్గా ఆలరించనున్నారు. లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార గంగ పాత్రలో, రెబెకాగా తారా సుతారియా కనిపించనున్నారు. మెలిసా అనే పాత్రలో రుక్మిణి వసంత్ నటించనున్నారు.
