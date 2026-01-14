ETV Bharat / entertainment

'టాక్సిక్​' గ్లింప్స్ ఎఫెక్ట్​- ఇన్​స్టా అకౌంట్​ డిలీట్ చేసిన నటి

ఇటీవల రిలీజైన యశ్ టాక్సిక్ సినిమా గ్లింప్స్- వీడియోలో బోల్డ్ కంటెంట్​ ఉండడంతో ముదిరిన వివాదం- విమర్శలు రావడంతో సోషల్ మీడియా అకౌంట్ డీ యాక్టివేట్

Toxic Actor Deletes Instagram Account
Toxic Actor Deletes Instagram Account (Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 10:10 AM IST

Toxic Actress Deletes Instagram Account : యశ్​ లీడ్​ రోల్​లో నటించిన 'టాక్సిక్‌' టీజర్ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల సినిమాలో ఆయన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన గ్లింప్స్​ బోల్డ్​గా ఉండడంతో దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఈ టీజర్ విడుదలైన తర్వాత ఇందులో కనిపించిన నటి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్లు గూగుల్‌లో వెతికుతున్నారు. కానీ సోషల్ మీడియాలో గ్లింప్స్​పై వస్తున్న విపరీతమైన ట్రోలింగ్, విమర్శల కారణంగా సదరు నటి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌ను డీయాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

యశ్​ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్​ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. అలానే ఈ వీడియోపై మరింత ఆసక్తి పెంచేందుకు దర్శకురాలు గీతు మోహన్ దాస్ తన ఇన్​స్టాలో పోస్ట్​ చేస్తూ ఇందులో నటించిన నటీనటుల అకౌంట్లను ట్యాగ్ చేశారు. అందులో కనిపించిన వారి పేర్లను ట్యాగ్​ చేయడంతో ఆ నటి పేరు అందరికీ తెలిసింది. ఆమె బ్రెజిల్​కు చెందిన మోడల్ బియాట్రిజ్ టౌఫెన్‌బాచ్ (Beatriz Taufenbach) అని తెలిసింది. అయితే ప్రస్తుతం టాక్సిక్​ సినిమాపై వస్తున్న భారీ విమర్శల కారణంగా ఆ నటి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా కనిపించడం లేదు. దీంతో ఆమె తన అకౌంట్​ను తొలగించనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

