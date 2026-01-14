'టాక్సిక్' గ్లింప్స్ ఎఫెక్ట్- ఇన్స్టా అకౌంట్ డిలీట్ చేసిన నటి
ఇటీవల రిలీజైన యశ్ టాక్సిక్ సినిమా గ్లింప్స్- వీడియోలో బోల్డ్ కంటెంట్ ఉండడంతో ముదిరిన వివాదం- విమర్శలు రావడంతో సోషల్ మీడియా అకౌంట్ డీ యాక్టివేట్
Published : January 14, 2026 at 10:10 AM IST
Toxic Actress Deletes Instagram Account : యశ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన 'టాక్సిక్' టీజర్ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల సినిమాలో ఆయన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ బోల్డ్గా ఉండడంతో దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఈ టీజర్ విడుదలైన తర్వాత ఇందులో కనిపించిన నటి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్లు గూగుల్లో వెతికుతున్నారు. కానీ సోషల్ మీడియాలో గ్లింప్స్పై వస్తున్న విపరీతమైన ట్రోలింగ్, విమర్శల కారణంగా సదరు నటి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ను డీయాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
యశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. అలానే ఈ వీడియోపై మరింత ఆసక్తి పెంచేందుకు దర్శకురాలు గీతు మోహన్ దాస్ తన ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఇందులో నటించిన నటీనటుల అకౌంట్లను ట్యాగ్ చేశారు. అందులో కనిపించిన వారి పేర్లను ట్యాగ్ చేయడంతో ఆ నటి పేరు అందరికీ తెలిసింది. ఆమె బ్రెజిల్కు చెందిన మోడల్ బియాట్రిజ్ టౌఫెన్బాచ్ (Beatriz Taufenbach) అని తెలిసింది. అయితే ప్రస్తుతం టాక్సిక్ సినిమాపై వస్తున్న భారీ విమర్శల కారణంగా ఆ నటి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా కనిపించడం లేదు. దీంతో ఆమె తన అకౌంట్ను తొలగించనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.