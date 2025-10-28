'మా అమ్మ ఏమి బొమ్మరిల్లు మధర్ కాదు'- క్లారిటీ ఇచ్చిన యంగ్ హీరోయిన్
Published : October 28, 2025 at 8:51 AM IST
Top Heroine Mother As Manager : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ తమ షడ్యూల్స్ చూసుకునేందుకు మేనేజర్ను పెట్టుకుంటారు. లేదా కొంత మంది తమ సర్కిల్లోనో, ఫ్రెండ్స్లోనో, చుట్టాలలోనో వాళ్లను హైయర్ చేసుకుంటారు. కానీ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం తన తల్లినే మ్యానేజర్గా పెట్టుకుంది. సినిమాకు సంబంధించినవన్నీ దగ్గరుండి చూసుకుంటుందట. ఆ హీరోయిన్ ఎవరంటే?
ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్నారు నటి శ్రీలీల. తాను వెళ్లే ప్రతి షూటింగ్ స్పాట్కు, లేదా పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ అన్నిటికి తన తల్లి స్వర్ణలత తోడుగా వెళ్తుంటారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ విషయంపై ఫల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాక్ మొదలైంది. శ్రీలీలను మొత్తం తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుందని, తాను చేసే ప్రతి పాత్రను వాళ్ల అమ్మే స్వయంగా నిర్ణయిస్తుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
స్క్రిప్ట్ టు రెమ్యునరేషన్
అలానే శ్రీలీలకు వచ్చిన సినిమా కథలను ముందుగా స్వర్ణలత విని ఓకే చేస్తుందట. అలానే రెమ్యునరేషన్ కూడా తానే ఫిక్స్ చేస్తుందని వార్తలు బయటికు వచ్చాయి. ఇటీవల మాస్ జాతర సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు మూవీ టీమ్. అందులో భాగంగా ఒక మీడియా సమావేశానికి హాజరైయ్యిన శ్రీలీల దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. 'మీ కెరీర్లో మీ తల్లి పాత్ర ఏంటని' ప్రశ్నించారు విలేకరు.
బొమ్మరిల్లు మథర్ కాదు!
స్వర్ణలత తాను తీసుకునే డెషిషన్స్ కరెక్టా, కాదా , అలానే తాను మంచి కథలను ఎంచుకునేందుకు సహాయపడతారని తెలిపింది. అంతే కానీ అన్నింటిలో తనేం జోక్యం చేసుకోరని చెప్పారు. అలానే వాళ్ల అమ్మ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పేమి కాదని చెప్పారు. ఏ తల్లైన తన పిల్లల క్షేమమే కోరుతుందని తెలిపారు. అలానే వాళ్ల అమ్మ బొమ్మరిల్లు మధర్ కాదని స్పష్టతనిచ్చారు.
మాస్ జాతర సినిమా
టాలీవుడ్ స్టార్ మాస్ మహారాజ్ రవితేజ, శ్రీలీల నటించిన 'మాస్ జాతర' ట్రైలర్ సోమవారం రిలీజ్ అయ్యింది. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఈ నెల 31న బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయనుంది. మాస్ జాతర విషయానికొస్తే 'ధమాకా' తర్వాత రవితేజ - శ్రీలీల కలిసి జంటగా నటించిన చిత్రమిది. రవితేజ పోలీసు అధికారి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ పూర్తిచేసుకొంది. 'మాస్ జాతర'కు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ లభించింది. సినిమా నిడివి 160 నిమిషాలుగా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
దీంతో సినిమా ఎలా ఉండనుందో అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి కలుగుతోంది. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను చిత్ర బృందం సోమవారం విడుదల చేసింది. మరోవైపు ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్కు సంబంధించిన వివరాలను చిత్రబృందం షేర్ చేసుకుంది. హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్స్లో అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా కోలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు సూర్య హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ మేరకు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
