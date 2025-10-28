ETV Bharat / entertainment

'మా అమ్మ ఏమి బొమ్మరిల్లు మధర్ కాదు'- క్లారిటీ ఇచ్చిన యంగ్ హీరోయిన్

షూటింగ్​ స్పాట్​ టు పబ్లిక్​ ఈవెంట్స్ అంతా అమ్మే- క్లారిటీ ఇచ్చిన నటి!

Top Heroine Mother As Manager
Top Heroine Mother As Manager (Sreeleela Insta Post)
Top Heroine Mother As Manager : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క హీరో కానీ హీరోయిన్​ కానీ తమ షడ్యూల్స్​ చూసుకునేందుకు మేనేజర్​ను పెట్టుకుంటారు. లేదా కొంత మంది తమ సర్కిల్​లోనో, ఫ్రెండ్స్​లోనో, చుట్టాలలోనో వాళ్లను హైయర్​ చేసుకుంటారు. కానీ ఒక స్టార్​ హీరోయిన్​ మాత్రం తన తల్లినే మ్యానేజర్​గా పెట్టుకుంది. సినిమాకు సంబంధించినవన్నీ దగ్గరుండి చూసుకుంటుందట. ఆ హీరోయిన్​ ఎవరంటే?

షూటింగ్​ స్పాట్ టు పబ్లిక్​ ఈవెంట్స్
ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్​ హీరోయిన్​గా కొనసాగుతున్నారు నటి శ్రీలీల. తాను వెళ్లే ప్రతి షూటింగ్​ స్పాట్​కు, లేదా పబ్లిక్​ ఈవెంట్స్​ అన్నిటికి తన తల్లి స్వర్ణలత తోడుగా వెళ్తుంటారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ విషయంపై ఫల్మ్​ ఇండస్ట్రీలో టాక్​ మొదలైంది. శ్రీలీలను మొత్తం తన కంట్రోల్​లో ఉంచుకుందని, తాను చేసే ప్రతి పాత్రను వాళ్ల అమ్మే స్వయంగా నిర్ణయిస్తుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

స్క్రిప్ట్​ టు రెమ్యునరేషన్​
అలానే శ్రీలీలకు వచ్చిన సినిమా కథలను ముందుగా స్వర్ణలత విని ఓకే చేస్తుందట. అలానే రెమ్యునరేషన్​ కూడా తానే ఫిక్స్​ చేస్తుందని వార్తలు బయటికు వచ్చాయి. ఇటీవల మాస్​ జాతర సినిమా ప్రమోషన్స్​లో బిజీగా ఉన్నారు మూవీ టీమ్​. అందులో భాగంగా ఒక మీడియా సమావేశానికి హాజరైయ్యిన శ్రీలీల దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. 'మీ కెరీర్​లో మీ తల్లి పాత్ర ఏంటని' ప్రశ్నించారు విలేకరు.

బొమ్మరిల్లు మథర్​ కాదు!
స్వర్ణలత తాను తీసుకునే డెషిషన్స్​ కరెక్టా, కాదా , అలానే తాను మంచి కథలను ఎంచుకునేందుకు సహాయపడతారని తెలిపింది. అంతే కానీ అన్నింటిలో తనేం జోక్యం చేసుకోరని చెప్పారు. అలానే వాళ్ల అమ్మ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పేమి కాదని చెప్పారు. ఏ తల్లైన తన పిల్లల క్షేమమే కోరుతుందని తెలిపారు. అలానే వాళ్ల అమ్మ బొమ్మరిల్లు మధర్​ కాదని స్పష్టతనిచ్చారు.

మాస్​ జాతర సినిమా
టాలీవుడ్​ స్టార్​ మాస్​ మహారాజ్​ రవితేజ,​ శ్రీలీల నటించిన 'మాస్‌ జాతర' ట్రైలర్ సోమవారం రిలీజ్​ అయ్యింది. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఈ నెల 31న బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయనుంది. మాస్‌ జాతర విషయానికొస్తే 'ధమాకా' తర్వాత రవితేజ - శ్రీలీల కలిసి జంటగా నటించిన చిత్రమిది. రవితేజ పోలీసు అధికారి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ పూర్తిచేసుకొంది. 'మాస్‌ జాతర'కు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ లభించింది. సినిమా నిడివి 160 నిమిషాలుగా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.

దీంతో సినిమా ఎలా ఉండనుందో అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి కలుగుతోంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ట్రైలర్‌ను చిత్ర బృందం సోమవారం విడుదల చేసింది. మరోవైపు ప్రీరిలీజ్​ ఈవెంట్​కు సంబంధించిన ​ వివరాలను చిత్రబృందం షేర్​ చేసుకుంది. హైదరాబాద్​లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్స్​లో అక్టోబర్​ 28 సాయంత్రం ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్​ గెస్ట్​గా కోలీవుడ్​ అగ్ర కథానాయకుడు సూర్య హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ మేరకు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టర్​ను విడుదల చేసింది.

