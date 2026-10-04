ప్రయోగాలతో సినీరంగంలో సరికొత్త శకానికి నాంది - సింగీతం శ్రీనివాసరావు టాప్ 5 బెస్ట్ మూవీస్ ఇవే!
డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్, సరికొత్త టెక్నాలజీ సాయంతో సినిమాలను తీసిన సింగీతం - తెలుగులో ఆయన తీసిన తొలి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చిత్రం ఇదే!
Published : October 4, 2026 at 5:44 PM IST
Singeetam Srinivasa Rao Top 5 Movies : లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారనే చేదు వాస్తవం సినీ లోకాన్ని, ప్రేక్షకులను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. ఎందుకంటే ఆయన తన సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరపురాని సరికొత్త అనుభూతిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉండేవారు. రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఆయన సినిమాలను తెరకెక్కించే తీరు ఆడియెన్స్ ఆకట్టుకునేది. సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో ఆయన డైరెక్టర్గా చేసినవి 61 సినిమాలే అయినప్పటికీ ప్రతీదీ దేనికదే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఇప్పుడు సింగీతం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లడంతో, ఆయన సినిమాలను ఆడియెన్స్ మళ్లీ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అందులో టాప్ 5 సినిమాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫిల్మ్
సింగీతం శ్రీనివాసరావు - బాలకృష్ణ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా 'ఆదిత్య 369'. సైన్స్ ఫిక్షన్, టైమ్ ట్రావెల్ అంశాలతో సాగే ఈ సినిమా 1991లో రిలీజై ఆడియెన్స్కు సరికొత్త అనుభూతిని అందించింది. ఇందులో టచ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ను గమనిస్తే ఇప్పుడు పెద్దగా ఆశ్చర్యపడరేమో కానీ అప్పట్లో అదో పెద్ద విడ్డూరం. టైమ్ ట్రావెల్ ద్వారా గతంలోకి తీసుకెళ్లే కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన భారతీయ తొలి చిత్రం ఇదే. అందుకే ఇది అప్పటికి - ఇప్పటికీ ట్రెండ్ సెట్టర్గా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. దర్శకుడిగా ఈ చిత్రంతో సింగీతం శ్రీనివాసరావు భారతీయ సినీ ఖ్యాతిని దేశానికి చాటిచెప్పారు.
ఫాంటసీ చిత్రాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్గా
ఇండియాలో ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫాంటసీ చిత్రాల్లో బాలకృష్ణ - సింగీతం శ్రీనివాసరావు కాంబోలో 1994లో వచ్చిన 'భైరవద్వీపం' సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఇందులోని అద్భుతమైన పాటలు, కట్టిపడేసే విజువల్స్, ఆశ్చర్యపరిచే గ్రాఫిక్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటాయి. గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆడియెన్స్ చూపుతిప్పుకోలేని విధంగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు మ్యాజిక్ చేశారని చెప్పవచ్చు. అప్పటి వరకు తెలుగులో ఆ తరహా ఫాంటసీ చిత్రం రాలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అందుకే కాబోలు ఆ సినిమా రిలీజై 32 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటున్నాం.
మాటల్లేకుండా పుష్పక విమానం
ప్రయోగాత్మక చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన సింగీతం, ఈసారి ఏకంగా పూర్తిగా మాటల్లేని మూకీ సినిమా తీయాలని సంకల్పించారు. అందుకు లోకనాయకుడు కమల్హాసన్, అమలను హీరోహీరోయిన్లుగా ఎంపిక చేసుకుని 1987లో 'పుష్పక విమానం' అనే సినిమాను చేశారు. ఇందులో కమల్ తనదైన ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సైలెంట్ కామెడీని పండించారు. మాటల్లేకుండా విజువల్స్ సహాయంతో సినిమాను ఎంత ఇంపాక్టివ్గా చెప్పగలమనే దానికి ఈ సినిమా ల్యాండ్ మార్క్గా నిలిచింది. మొదట్లో మూకీ సినిమా అనగానే ఎవరు చూస్తారని అందరూ సింగీతంని నిరుత్సాహపరచగా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. ఈ సినిమా అటు కమల్, ఇటు సింగీతం కెరీర్లో ఓ స్పెషల్ ఫిల్మ్గా ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.
అపూర్వ సహోదరులు కమల్ డ్యూయెల్ రోల్
సింగీతం శ్రీనివాసరావు కమల్ హాసన్తో 1989లో 'అపూర్వ సహోదరులు' అనే చిత్రాన్ని చేశారు. ఇందులో కమల్ హాసన్ డ్యూయెల్ రోల్లో చేసిన నటన హైలెట్గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఇందులో కమల్ మరగుజ్జు క్యారెక్టర్ను ఆడియెన్స్ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు. ఈ పాత్ర కోసం కమల్ హాసన్ అప్పట్లో ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధమయినట్లు గతంలో సింగీతం ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.
రామోజీరావు సూచనతో మయూరి
ఈనాడు గ్రూపు సంస్థల అధినేత రామోజీరావు సూచనతో సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఈసారి రియల్ లైఫ్ స్టోరీని తెరకెక్కించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రముఖ భరతనాట్య నృత్యకారిణి సుధా చంద్రన్ లైఫ్ స్టోరీని స్వయంగా ఆమె చేతనే నటింపజేసి అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకున్నారు. ఉషాకిరణ్ మూవీస్ బ్యానర్పై 1985లో వచ్చిన 'మయూరి' సినిమా ఆశేష ప్రేక్షకాదరణను అందుకుని సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయిన సుధా చంద్రన్ ఆ తర్వాత తన లైఫ్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నయనే దానిపై ఈ స్టోరీ సాగుతుంది. వైకల్యం అనేది కేవలం శరీరానికే, బలమైన సంకల్పం ఉంటే అసాధ్యమైనది కూడా సుసాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని ఈ మయూరి చిత్రం ద్వారా సింగీతం సాధారణ ప్రేక్షకులకు సైతం అర్ధమయ్యేలా వివరించగలిగారు.
ఆయన చివరి సినిమా ఇదే!
ఇక ఈ ఏడాది సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన చివరి సినిమాగా 'సింగ్ గీతం' అనే సినిమా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఎప్పుడో 45 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన రాసుకున్న స్టోరీ కొన్ని కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. అయితే కల్కి డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ దీనికి నిర్మాతగా, వైజయంతీ బ్యానర్ సమర్పించడంతో ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు పట్టాలెక్కింది. నూతన నటీనటులతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. సింగీతం గత చిత్రాల మాదిరిగానే ఇది కూడా యునిక్ కాన్సెప్ట్తోనే రూపొందింది. ఇందులోని క్యారెక్టర్స్ మాటల్లో కాకుండా పాటల ద్వారా మాట్లాకుంటారు. అలా ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు? దాని వెనకున్న కారణమేంటి అనేది సినిమాలో చాలా డీటెయిల్డ్గా సింగీతం చెప్పారు.
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