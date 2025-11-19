ETV Bharat / entertainment

హీరోల కన్నా డైరెక్టర్లకే ఎక్కువ! రాజమౌళి టాప్ లిస్టులో సౌత్ డైరెక్టర్ల హవా!

ఒక్క సినిమాకు 200 కోట్లు ఇండియాలోనే టాప్ డైరెక్టర్‌గా జక్కన్న!రెండో ప్లేస్‌లో సందీప్ వంగ 150 కోట్ల వరకు

Highest Paid Film Directors
Highest Paid Film Directors (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 7:09 AM IST

Highest Paid Film Directors: ఒకప్పుడు సినిమా అంటే హీరో. వాళ్లకే ఫేమ్, వాళ్లకే డబ్బు. తెర వెనుక కష్టపడే డైరెక్టర్లను ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. కానీ, ఇప్పుడు సీన్ పూర్తిగా రివర్స్ అయింది. కథే కింగ్, డైరెక్టరే సుప్రీమ్. 'బాహుబలి', 'KGF', 'యానిమల్' లాంటి సినిమాలు ఈ ట్రెండ్‌ను మార్చేశాయి. ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్లు యాక్టర్లతో సమానంగా, కొన్నిసార్లు వాళ్లకంటే ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటూ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నారు. 2025లో ఇండియాలోనే టాప్ 10 హైయెస్ట్ పెయిడ్ డైరెక్టర్లు ఎవరో, వాళ్ల నెక్స్ట్ సినిమాలేంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.

జక్కన్న ఎవరూ అందనంత ఎత్తులో
ఈ లిస్టులో నెం.1 స్థానంలో ఎవరున్నారో గెస్ చేయడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. 'బాహుబలి' సిరీస్, ఆస్కార్ విన్నింగ్ 'RRR' తర్వాత, ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు గ్లోబల్ బ్రాండ్‌గా మారిపోయింది. అందుకే, ఆయన ఇప్పుడు ఇండియాలోనే హైయెస్ట్ పెయిడ్ డైరెక్టర్‌గా రికార్డ్ సృష్టించారు. మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా లాంటి భారీ తారాగణంతో తీస్తున్న 'వారణాసి' (SSMB29) సినిమా కోసం జక్కన్న ఏకంగా రూ. 200 కోట్లను పారితోషికంగా తీసుకుంటున్నట్లు రిపోర్టులు వస్తున్నాయి. ఇది ఒక యాక్టర్‌ను మించిన పే పవర్. ఆయన విజన్ ముందు ఈ నంబర్ కూడా తక్కువే అని ట్రేడ్ అంటోంది.

వంగ 'యానిమల్' రేంజ్ 150 కోట్లు!
'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్'తో ఇండియన్ సినిమా రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగ, ఇప్పుడు రెమ్యునరేషన్‌లోనూ రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సందీప్ ఒక్కో సినిమాకు రూ. 100 నుంచి 150 కోట్లు చార్జ్ చేస్తూ లిస్టులో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అతని నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టుల కోసం ఫ్యాన్స్ పిచ్చిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రభాస్‌తో 'స్పిరిట్', రణబీర్‌తో 'యానిమల్ పార్క్' సినిమాలు లైన్‌లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలతో సందీప్ తన రేంజ్‌ను ఇంకా పెంచుకోవడం ఖాయం. సౌత్ నుంచి వచ్చిన మరో డైరెక్టర్ టాప్ 2లో ఉండటం విశేషం.

100 కోట్ల క్లబ్‌లో అట్లీ, నీల్
సౌత్ డైరెక్టర్ల హవా ఇక్కడితో ఆగలేదు. మూడో స్థానంలో 'జవాన్' డైరెక్టర్ అట్లీ, నాలుగో స్థానంలో 'KGF', 'సలార్' డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ ఇద్దరూ రూ. 100 కోట్ల మార్క్‌తో నిలిచారు. అట్లీ తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టును (AA22xA6) లైన్‌లో పెట్టగా, ప్రశాంత్ నీల్ 'సలార్ 2' 'డ్రాగన్' (NTR31) సినిమాలతో బాక్సాఫీస్‌ను మరోసారి షేక్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. వీళ్లిద్దరూ తమ సినిమాలతో నార్త్ మార్కెట్‌ను కూడా పూర్తిగా డామినేట్ చేస్తూ, హీరోలతో సమానంగా క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు.

సౌత్ 5 బాలీవుడ్ 5
ఈ లిస్టులో ఐదో స్థానంలో బాలీవుడ్ క్లాసిక్ డైరెక్టర్ రాజ్‌కుమార్ హిరాణీ (రూ. 80 కోట్లు), ఆరో స్థానంలో మన 'లెక్కల మాస్టర్' సుకుమార్ (రూ. 75 కోట్లు) ఉన్నారు. హిరాణీ 'దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే బయోపిక్' తీస్తుండగా, సుకుమార్ 'RC 17'తో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఏడో స్థానంలో బాలీవుడ్ గ్రాండియర్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ (రూ. 65 కోట్లు), ఎనిమిదో స్థానంలో మరో సౌత్ సెన్సేషన్ లోకేష్ కనగరాజ్ (రూ. 60 కోట్లు) నిలిచారు. లోకేష్ తన సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌తో 'కైతి 2', 'విక్రమ్ 2' వంటి సినిమాలను ప్లాన్ చేస్తున్నాడు.

లిస్టులో శంకర్, సిద్ధార్థ్ ఇది కొత్త ట్రెండ్!
చివరి రెండు స్థానాల్లో లెజెండరీ డైరెక్టర్ శంకర్, బాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఉన్నారు. శంకర్ 'ఇండియన్ 3' కోసం రూ. 50 కోట్లు తీసుకుంటుండగా, 'పఠాన్', 'ఫైటర్' ఫేమ్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ 'కింగ్', 'టైగర్ వర్సెస్ పఠాన్', 'రాంబో' వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల కోసం రూ. 45 కోట్లు చార్జ్ చేస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు హీరోలకే పరిమితమైన ఈ భారీ పేచెక్స్, ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు కూడా అందుకోవడం ఇండియన్ సినిమాలో వస్తున్న కొత్త మార్పుకు నిదర్శనం. కథ, విజన్ ఉన్న డైరెక్టరే ఇప్పుడు అసలైన స్టార్ అని ఈ లిస్ట్ ప్రూవ్ చేస్తోంది.

