టాలీవుడ్​లో పాన్​ఇండియన్​ సినిమాల జాతర - ఆ మూడు అలా, ఈ మూడు ఇలా!

భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతున్న పాన్ఇండియా సినిమాలు- మూడు సినిమాల తేదీలు వచ్చేశాయి- ఇంకా కన్ఫర్మ్​ కానీ మూడు చిత్రాల విడుదల!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 2:27 PM IST

Tollywood Pan- Indian Film Updates : టాలీవుడ్​లో భారీ పాన్​ఇండియన్​ చిత్రాలు అభిమానులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రశాంత్ నీల్​ - ఎన్టీఆర్​ కలయికలో డ్రాగన్​ (వర్కింగ్​ టైటిల్​), సందీప్​ రెడ్డి వంగా- ప్రభాస్​ 'స్పిరిట్', రాజమౌళి- మహేశ్​బాబు కాంబో 'వారణాసి'​ సినిమాలు పాన్ఇండియా లెవల్​లో రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. రిలీజ్​ డేట్లను మేకర్స్​ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వీటితో పాటు రామ్​చరణ్ 'పెద్ది', ప్రభాస్ 'ఫౌజీ', అల్లు అర్జున్ 'రాకా' కూడా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెరకెక్కుతున్నాయి. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్​ల విడుదల తేదీలను మాత్రం మేకర్స్ ప్రకటించలేదు.

'పెద్ది' జూన్​లో
రామ్​ చరణ్ హీరోగా బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన పెద్ది సినిమా షూటింగ్​ ఇప్పటికే పూర్తయ్యింది. రెండుసార్లు వాయిదా పడ్డ ఈ సినిమాను జూన్​లో విడుదల చేస్తామని మేకర్స్ ఈ మధ్యే ప్రకటించారు. కానీ తేదీ మాత్రం కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. అయితే జూన్​లో ఇప్పటికే రెండు, మూడు సినిమాలు రానున్నట్లు ప్రకటించాయి. అందులో వాయిదా పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అందుకే పెద్ది రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయలేదని సమాచారం. కానీ ఫ్యాన్స్ మాత్రం రెండు లేదా మూడో వారంలో రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. లేదంటే మరోసారి పోస్ట్​పోన్ అయినా ఆశ్చర్యం లేదు.

పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఆలస్యమయితే!
పాన్-ఇండియన్​ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, దర్శకుడు హను రాఘవపూడి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న భారీ పీరియాడిక్​ యాక్షన్ డ్రామా 'ఫౌజీ'. ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశలో ఉంది. అయితే ఈ సినిమాను స్వాతంత్య్రం దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 15న విడుదల చేయాలని మొదట్లో నిర్మాతలు భావించారు. కానీ వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు ఎక్కువగా ఉండటంతో విడుదలను దసరాకు మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఆలస్యమయితే డిసెంబర్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది.

'రాకా' వచ్చేది ఎప్పుడో!
ఐకాన్​ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న భారీ పాన్​ఇండియా చిత్రం 'రాకా'. ఇది ఇంకా​ ప్రొడక్షన్​ దశలోనే ఉంది. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు థియేటర్లకు తీసుకొచ్చేది మాత్రం మేకర్స్ ఇంకా వెల్లడించలేదు. మరోవైపు అంతే స్థాయిలో రూపొందుకుంటున్న డ్రాగన్, వారణాసి, స్పిరిట్ ప్రాజెక్ట్​ల రిలీజ్ డేట్​లు మాత్రం ఖరారయ్యాయి. కానీ ఈ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చేది క్లారిటీ లేదు. అయితే 2027 డిసెంబర్​లో విడుదల చేయాలని చిత్రబృందం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

