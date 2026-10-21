బ్యాచిలర్ లైఫ్కు యంగ్ హీరోలు గుడ్బై- ఇద్దరి ఎంగేజ్మెంట్లూ ఒకేసారి!
బ్యాచిలర్ లైఫ్కు ఇద్దరు హీరోలు గుడ్బాయ్ చెప్పనున్నారు. ఒకరు పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం కాగా, మరొకరు చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.
Published : October 21, 2026 at 9:08 AM IST
Sai Durga Tej And Teja Sajja Marriage Buzz : టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఇద్దరు యంగ్ హీరోలు త్వరలో పెళ్లిపీటలెక్కనున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న ఆ హీరోలు ఇప్పుడు తమ బ్యాచిలర్ లైఫ్కు బాయ్! బాయ్! చెప్పబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ఒకరు పెద్దరు కుదిర్చిన సంబంధం చేసుకోనుండగా, మరొకరు చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని వివాహం చేసుకోనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు హీరోలు ఎవరనేది ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఆ ఇద్దరు యువ హీరోలు పెళ్లికి రెడీ!
మెగా సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గా తేజ్, హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జ ఇరువురూ తమ బ్రహ్మచర్యానికి ఎండ్ కార్డ్ వేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాయ దుర్గా తేజ్ గత చిత్ర టైటిల్, అండ్ సాంగ్ మాదిరిగా ఇన్నాళ్లు 'సోలో బ్రతుకే సో బెటర్' అని చెప్పిన ఆయన మొత్తానికి తన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్నే వివాహం చేసుకోనున్నట్లుగా టాక్ నడుస్తోంది. అదే విధంగా వచ్చే నవంబరులోనే వీరి ఎంగేజ్మెంట్ జరగొచ్చని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక మరో యువ హీరో అయిన తేజ సజ్జ నిశ్చితార్థం కూడా నవంబరులోనే జరగనున్నట్లుగా టాక్. పెద్దల కుదిర్చిన పెళ్లినే తేజ సజ్జ చేసుకోనున్నారట. తేజకి కాబోయే భార్య విషయానికొస్తే ఆమె సాప్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.