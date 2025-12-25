'శంబాల' మూవీ రివ్యూ - ఆది సాయికుమార్కు హిట్ దక్కిందా?
మిస్టిక్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన శంబాల- క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదల- సినిమా రివ్యూ మీకోసం!
Published : December 25, 2025 at 7:33 AM IST
Shambala Movie Review In Telugu : క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ చిత్రం శంబాల. బలమైన ప్రచారంతో విడుదలకు ముందే ఆసక్తి రేకెత్తించిన ఈ సినిమాలో ఆది సాయికుమార్ కథానాయకుడిగా నటించారు. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం థ్రిల్, హారర్, పురాణ నేపథ్యాన్ని కలబోసిన ప్రయత్నంగా కనిపిస్తుంది. మరి 'శంబాల' ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది? ఆది సాయికుమార్కు ఇది విజయాన్ని అందించిందా? ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథేంటి అంటే?
1980ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఓ మారుమూల గ్రామం శంబాల. ఆ గ్రామంలో ఒక రోజు ఆకాశం నుంచి ఓ ఉల్క పడుతుంది. ఆ ఘటన తర్వాత ఊరిలో వింత వింత సంఘటనలు మొదలవుతాయి. కొందరు అనూహ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ హత్యలకు పాల్పడుతుంటారు. మరికొందరు ఆత్మహత్యలకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. దీంతో గ్రామస్థులు బండ భూతం ఆవహించిందంటూ భయంతో వణికిపోతారు. మూఢనమ్మకాలు రాజ్యమేలుతాయి.
ఈ రహస్యాలను ఛేదించేందుకు ప్రభుత్వం విక్రమ్ (ఆది సాయికుమార్) అనే యువ శాస్త్రవేత్తను శంబాల గ్రామానికి పంపిస్తుంది. సైన్స్నే నమ్మే విక్రమ్, ఊరిలో జరుగుతున్న సంఘటనల వెనుక నిజానిజాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో దేవి (అర్చనా అయ్యర్) అనే యువతి పరిచయం అవుతుంది. ఆమె ఎవరు? గ్రామ చరిత్రకు ఆమెకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఉల్క పతనం తర్వాత నిజంగా ఏం జరిగింది? సైన్స్కు, నమ్మకాలకూ మధ్య విక్రమ్ చేసే పోరాటమే ఈ కథ.
ఎలా ఉందంటే?
మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ జానర్లో ఇటీవల వచ్చిన సినిమాల్లో శంబాల ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. సినిమా మొదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే దర్శకుడు ప్రేక్షకుడిని శంబాల అనే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాడు. గ్రామ వాతావరణం, అక్కడి చీకటి రహస్యాలు, భయాన్ని కలిగించే సంఘటనలు ఆసక్తిని పెంచుతాయి. బండ భూతం ఆవహించిన తర్వాత కథ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుంది.
విరామానికి ముందు దర్శకుడు అనేక ప్రశ్నలను ప్రేక్షకుడి మనసులో నాటుతాడు. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ద్వితీయార్ధంలో లభిస్తాయి. గ్రామ దేవత చరిత్ర, ఉల్క పతనంతో వచ్చిన మార్పులు, అరిషడ్వర్గాల భావన వంటి అంశాలు రెండో భాగంలో స్పష్టమవుతాయి. అక్కడక్కడా జాంబీ సినిమాలను తలపించే సన్నివేశాలు కనిపిస్తాయి. చిన్నారితో భావోద్వేగాలను ముడిపెట్టిన సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. చివరి వరకు కథానాయకుడు సమస్యకు ఎలా పరిష్కారం కనుగొంటాడనే ఆసక్తి నిలుస్తుంది. అయితే కొన్ని కీలక ఘట్టాల్లో కథానాయకుడి ప్రతిఘటన మరింత బలంగా ఉంటే బాగుండేదన్న భావన కలుగుతుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు కేవలం కథను ముందుకు నడిపించేందుకే రూపొందించినట్టుగా అనిపిస్తాయి.
నటీనటులు, సాంకేతిక అంశాలు
ఆది సాయికుమార్ చాలా రోజుల తర్వాత గాఢమైన పాత్రలో కనిపించి మెప్పించారు. ఆయన ఆహార్యం, సహజ నటన పాత్రకు బలం చేకూర్చాయి. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ చక్కగా నిలిచారు. అర్చనా అయ్యర్ పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్రలో ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. రవివర్మ, మీసాల లక్ష్మణ్, శ్వాసిక విజయ్, మధునందన్, శివ కార్తిక్ తదితరులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతికంగా సినిమా బలంగా నిలుస్తుంది. శ్రీచరణ్ పాకాల నేపథ్య సంగీతం భయాన్ని పెంచేలా ఉంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ ప్రవీణ్ విజువల్స్ శంబాల ప్రపంచాన్ని సహజంగా ఆవిష్కరించాయి. రాత్రి సన్నివేశాలు ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటాయి. దర్శకుడు యుగంధర్ ముని కథనంలో కొద్దిపాటి లోటుపాట్లు ఉన్నా, మేకింగ్లో మాత్రం పట్టు చూపించారు.
థ్రిల్లర్ మూవీ
శంబాల థ్రిల్, మిస్టరీని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది. కథ, నటీనటుల ప్రదర్శన, సంగీతం, విజువల్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలాలు. కొన్ని సన్నివేశాల్లో మరింత బలమైన ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటే సినిమా ఇంకాస్త ఎత్తుకు చేరేదేమో. మొత్తానికి శంబాల ఒక ఆసక్తికరమైన మిస్టిక్ థ్రిల్లర్గా నిలుస్తుంది.
గమనిక: ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే.
మూవీలో మూవీ- దుల్కర్ 'కాంత' ఎలా ఉందంటే?