'స్పిరిట్​' నుంచి తప్పుకున్న ప్రకాశ్​ రాజ్​! - కారణం అదేనా?

అప్పుడు దీపిక ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్- స్పిరిట్ నుంచి నటుడు ఔట్- మొదటి నుంచి నటుల విషయంలో ఇలానే ఎందుకు?

Prakash Raj Out From Spirit
Prakash Raj Out From Spirit (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Prakash Raj Out From Spirit: రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ హీరోగా నటిస్తున్న స్పిరిట్​ సినిమాలో టాలీవుడ్​ వర్సటైల్​ యాక్టర్​ ప్రకాశ్​ రాజ్​ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. గతేడాది స్పిరిట్​ సినిమాకు సంబంధించిన ఆడియో గ్లింప్స్​ను మూవీటామ్​ అనౌన్స్​ చేసింది. అందులో ప్రధానంగా ప్రకాశ్​ రాజ్​ వాయిస్​ ఫుల్​ హైప్​ పెంచేసింది. దీంతో ప్రకాశ్​ రాజ్​ క్యారెక్టర్​కు ఫుల్ స్కోప్ ఉండనుందని అర్థమైంది. అయితే ఈ మూవీ సెట్స్ ​నుంచి షాకింగ్​ న్యూస్ ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​గా మారింది. దీంతో దీనికి సంబంధించిన క్లారిటీ కోసం ప్రేక్షకులు గూగుల్​లో తెగ వెతికేస్తున్నారు.

చిత్రీకరణలో వివాదం
స్పిరిట్​ సినిమా షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవలే చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్​ను మేకర్స్​ విడుదల చేశారు. అందులో ప్రభాస్​- త్రిప్తి డిమ్రి ఉన్న ఫొటోను విడుదల చేశారు. ఇదిలా ఉండగా దర్శకుడు సందీప్​రెడ్డి వంగా- ప్రకాశ్​ రాజ్​ మధ్య కొన్ని అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. షూటింగ్​ మొదలైన కొద్ది రోజుల నుంచే చిత్రీకరణ విషయంలో ఇద్దరి అభిప్రాయాలు కుదురకపోవడంతో గొడవలు తలెత్తినట్లు సమాచారం. దీంతో వారిద్దరి మధ్య మనస్ఫర్ధలు రావడంతో ప్రకాశ్​ రాజ్​ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారని సమాచారం. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అఫీషియల్​ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. కానీ ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఫుల్ వైరల్​గా మారింది.

నటుల విషయంలోనే ఇలా
మొదటి నుంచి ఈ సినిమాలో నటించే నటుల విషయంలో వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. మొదట బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరోయిన్​ దీపికా పదుకొణె నటిస్తుందని ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అయితే రెమ్యూనరేషన్​, పని గంటల విషయంలో వివాదాలు వచ్చి సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారని తెలిసింది. ఆమె స్థానంలో యానిమల్​ ఫేమ్​ త్రిప్తి డిమ్రిని సెలెక్ట్​ చేశారు. ఇప్పుడు వివాదాల కారణంగా ప్రకాశ్​ రాజ్​ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చారని ప్రచారం మొదలైంది.

ప్రకాశ్​ రాజ్​ ప్లేస్​లో ఎవరు?
ఇలాంటి సంఘటనల వల్ల షూటింగ్​ వాయిదా పడనుందా? అంటూ అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇలా సినిమా నుంచి కీలక పాత్రలు పోషించే నటులు బయటికి వస్తే, ఇప్పటి వరకు షూట్​ చేసిన సన్నివేశాలను మళ్లీ అంతే ఎమోషన్స్​తో ఇతర నటులతో షూట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో బడ్జెట్​ పెరగడంతో పాటు సినిమా ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రకాశ్​ రాజ్​ స్థానంలో ఏ నటుడుని తీసుకుంటారన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై త్వరలోనే క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

2027 మార్చిలో రిలీజ్ - వ్యూహమిదేనా?
సినిమా విషయానికొస్తే, 5వ తేదీన శుక్రవారం రోజున 'స్పిరిట్'‌ విడుదల అవుతుంది. 6వ తేదీన (శనివారం) మహా శివరాత్రి పండుగ ఉంది. 7వ తేదీన ఆదివారం వస్తోంది. అంటే ఈ సినిమా రిలీజైన వెంటనే రెండు రోజుల పాటు వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇది సినీ ప్రియులకు కలిసొచ్చే విషయం. ఈ మూవీ టీమ్ కోరుకుంటున్నది కూడా ఇదే. అతిపెద్ద సినీరంగ మార్కెట్ అయిన భారత్‌లో తొలి మూడు రోజుల్లోనే వీలైనన్ని ఎక్కువ కలెక్షన్లను సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

ఇక 2027 మార్చి 10న (బుధవారం) రంజాన్ పండుగ వస్తోంది. మార్చి 13, 14 తేదీల్లో (శని, ఆది) వీకెండ్ ఉంది. మార్చి 22న (సోమవారం) హోలీ పండుగ ఉంది. మార్చి 26న (శుక్రవారం) గుడ్ ఫ్రైడే ఉంది. మార్చి 27, 28 తేదీల్లో (శని, ఆది) వీకెండ్ ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నెలలో నాలుగు పండుగలు ఉన్నాయి. నాలుగు వీకెండ్‌లు(శని, ఆది) ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే 12 రోజులు అవుతాయి. ఈ 12 రోజులు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లకు కీలకంగా మారుతాయని స్పిరిట్ మూవీటీమ్ అంచనా వేస్తోంది.

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్​కు సంక్రాంతి సర్​ప్రైజ్- 'స్పిరిట్' మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

ఫిబ్రవరిలో ప్రభాస్ డబుల్ ధమాకా- ఒకవైపు 'కల్కి 2', మరోవైపు 'స్పిరిట్'

