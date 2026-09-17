ట్రైలర్ రాకముందే సినిమాలకు క్రేజీ బజ్- టాలీవుడ్ అప్కమింగ్ బిగ్ ఫిల్మ్స్ లిస్ట్
ఒక్కో సినిమాకు ఒక్కో కారణంతో పెరుగుతున్న బజ్ - ట్రైలర్ లేకుండానే 'ప్యారడైజ్' పై భారీ అంచనాలు - వరుసగా రాబోతున్న పెద్ద సినిమాల లిస్ట్ ఇదే!
Published : September 17, 2026 at 1:24 PM IST
Tollywood Upcoming Movies : ఒకప్పుడు సినిమా మీద హైప్ తీసుకురావాలంటే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు, ఇంటర్వ్యూలు అంటూ పెద్ద ప్రమోషన్ అవసరమయ్యేది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో పరిస్థితి కొంచెం వేరేగా కనిపిస్తోంది. ఇంకా ట్రైలర్ కూడా రాని చాలా సినిమాలపై ప్రేక్షకులు ముందే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొన్ని సినిమాలకు హీరో డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ కారణమైతే, మరికొన్నింటికి జాన్రా కొత్తగా ఉండటం ప్లస్ అవుతోంది. ఇంకొన్ని సినిమాలకు హీరో, హీరోయిన్ మళ్లీ కలిసి నటించడమే హైలెట్ అవుతోంది. సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు చూస్తే జనాల్లో బజ్ పెంచుతున్న సినిమాల లిస్ట్ పెద్దగానే కనిపిస్తోంది.
ట్రైలర్ లేకుండానే 'ది ప్యారడైజ్'
ఈ లిస్ట్లో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది నాని 'ది ప్యారడైజ్'. 'దసరా' తర్వాత నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల మళ్లీ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో మొదటి నుంచే హై బజ్ ఉంది. ఆ తర్వాత 'ఆయా షేర్', 'ఏషనాగుల' పాటలు మరింతగా క్లిక్కయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 24న సినిమా విడుదల కానుండగా, థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేయకూడదని టీమ్ నిర్ణయించింది. అసలైతే విడుదల ముందు ట్రైలర్నే ప్రధాన ప్రమోషన్గా ఉపయోగించే సమయంలో ఈ సినిమా మాత్రం అది లేకుండానే ముందుకు వెళ్తోంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించిన టీమ్ ఈ రిస్క్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
Jadal & Subbu ❤️— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 16, 2026
Their love is unlike anything you've seen before ❤🔥
8 DAYS TO GO for #TheParadise 💥💥
GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 24⋆09⋆26 pic.twitter.com/2GepLfDHg7
రణబాలిపై క్యూరియాసిటీ
'రణబాలి' కి మరో రకమైన అడ్వాంటేజ్ ఉంది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' తర్వాత మళ్లీ కలిసి నటిస్తున్నారు. పైగా ఇద్దరూ పెళ్లిచేసుకున్నాక నటిస్తున్న తొలి సినిమా కావడం ఆసక్తి పెంచుతోంది. అయితే ఈసారి మాత్రం రొమాంటిక్ బ్యాక్డ్రాప్ కాకుండా పీరియడ్ కథలో కనిపించనున్నారు. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందనే క్యూరియాసిటి ఉంది. మరోవైపు చిరంజీవి 'విశ్వంభర' చాలా కాలంగా విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఫాంటసీ జాన్రా, భారీ వీఎఫ్ఎక్స్తో రూపొందిన ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్పై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. డిసెంబర్ అని ఒక టాక్, 2027 సంక్రాంతి అని మరో టాక్ వినిపిస్తోంది.
This OCT 16.— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 27, 2026
Worldwide in Cinemas near you. #RANABAALI pic.twitter.com/srJRfNE7Sn
ప్రభాస్ హను - వెంకీ త్రివిక్రమ్
ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' కూడా కాంబినేషన్తోనే హైలెట్ అవుతోంది. ప్రభాస్ లాంటి భారీ స్టార్తో హను రాఘవపూడి సినిమా చేస్తున్నారు అనగానే మొదట సినిమాకు కావలసినంత క్రేజ్ వచ్చింది. పీరియడ్ యాక్షన్ నేపథ్యంతో పాటు హను సినిమాల్లో ఉండే లవ్ స్టోరీ ఈసారి ఎలా కలుస్తుందనే బజ్ గట్టిగానే ఉంది. డిసెంబర్ 3న విడుదల చేయాలని అనుకుంటున్నారు. మరోవైపు వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ వైపు వెళ్తోంది. 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'తో వెంకటేశ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్న తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ కాంబినేషన్పై కూడా అంచనాలు హై లెవెల్లోనే ఉన్నాయి.
अज्ञातपर्व ENDS.— Fauzi (@FauziTheMovie) July 16, 2026
THE REBELLION BEGINS 🔥#Fauzi GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 3rd DECEMBER 2026 ❤️🔥#FauziOnDec3
Rebel Star #Prabhas#Imanvi @hanurpudi #MithunChakraborty #JayaPrada @AnupamPKher @Composer_Vishal @sudeepdop @kk_lyricist @MrSheetalsharma @rckamalakannan… pic.twitter.com/IUQaZLPb2Y
అక్కినేని అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా
నాగార్జున సెంచరీ మూవీ 'కింగ్ 100' కూడా మొదటి నుంచి పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటోంది. ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ కావడంతో కంటెంట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. డిసెంబర్ 24న ఈ సినిమా రానుంది. అక్కినేని ఫ్యాన్స్తో పాటు రెగ్యులర్ మాస్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' తో మరో వైపు కొత్త జాన్రాలోకి వెళ్తున్నారు. విరూపాక్షతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కార్తీక్ దండు ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. సూపర్ నేచురల్ అడ్వెంచర్ నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 4న విడుదల చేయనున్నారు. నాగచైతన్య ఇలాంటి ప్రపంచంలో కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో ఆ ప్రాజెక్ట్కు వేరే లెవెల్ బజ్ ఏర్పడింది.
Thank you Nandu and thank you for giving Lenin to us… wishing you all the best🙏 https://t.co/o5aoApKVSf— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 30, 2026
బజ్ పెంచుతున్న మరికొన్ని సినిమాలు
విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ మరోసారి కలిసి 'ఈ నగరానికి ఏమైంది 2'తో రాబోతున్నారు. ఎక్కువగా యూత్ ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తోంది. రష్మిక 'మైసా'లో యాక్షన్ స్పేస్లో కనిపించనున్నారు. సోలో హీరోయిన్గా తన మార్క్ చూపించాలని చాలా హార్డ్ వర్క్ కూడా చేసినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఇక బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని 'దాదా' టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమాపై కూడా ఫోకస్ పెరిగింది. ఈమధ్య మళ్ళీ జై బాలయ్య సౌండ్ థియేటర్స్లో పెద్దగా వినిపించలేదు. ఇక గోపీచంద్ మాస్ పల్స్ తెలిసిన దర్శకుడు కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా కోసం కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని చెప్పవచ్చు.
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