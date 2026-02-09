నలుగురు స్టార్లు ఒకేసారి రంగంలోకి!- టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ పొంగల్ ఫైట్
Tollywood Biggest Clash : వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేని విధంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ క్లాష్ జరిగే అవకాశాలు భారీగా కనిపిస్తున్నాయి. పరిశ్రమకు చెందిన సీనియర్ హీరోలు చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్ పొంగల్ ఫైట్కు రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు చిరు, బాలయ్య, నాగ్ , వెంకీ ఈ నలుగురు తమతమ కెరీర్లలో ఒకేసారి సంక్రాంతికి తలపడలేదు. గతంలో కొన్ని సందర్భాల్లో, ఈ అగ్ర నటులలో ఒకరో ఇద్దరో పండుగ సమయాల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీపడ్డారు. కానీ, వచ్చే సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ ఫ్యాబ్ ఫోర్ మధ్య అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన పోరు ఉండేలా కనిపిస్తుంది.
అక్కినేని కన్ఫార్మ్
అక్కినేని నాగార్జున సంక్రాంతి పోటీలో ఉండనున్నట్లు అక్కినేని స్టూడియోస్ రీసెంట్గా ప్రకటించింది. 2027 జనవరి 15న సంక్రాంతికి సోగ్గాళ్లు వస్తే పండగ కలర్ ఫుల్గా ఉంటుందంటూ పోస్ట్ చేసింది. దీంతో అక్కినేని కుటుంబం నుంచి ఓ సినిమా ఆ తేదీని లాక్ చేసుకుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 2027 సంక్రాంతికి 11 నెలల ముందే రిలీజ్ డేట్పై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు నాగార్జునే. ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య, అఖిల్ కూడా నటిస్తున్నారని సమాచారం. ఇది నిజమైతే 'మనం' సినిమా తర్వాత కుటుంబం మొత్తాన్ని మళ్లీ ఒకే స్క్రీన్పై చూసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఎప్పటిలాగే అనిల్!
ఇప్పటికే, హిట్మేకర్ అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి చిత్రం విక్టరీ వెంకటేశ్తో చేస్తున్నారు. ఇది 2027 సంక్రాంతికి తప్పకుండా విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇది ఫ్యామిలీ ఓరియంటేటెడ్ జాన్రాలో తెరకెక్కనుంది. ఇందులో మలయాళ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. ప్రతి సంక్రాంతికి సినిమాలను విడుదల చేయడం అనిల్కు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. దీంతో వచ్చే ఏడాది కూడా ఇదే ఫాలో అవ్వాలని బలంగా అనుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.
సంక్రాంతి బరిలో బాస్ సినిమా
ఈ సంవత్సరం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' చిత్రంతో భారీ హిట్ అందుకున్నారు. ఇక వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి కూడా చిరు బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనున్నారు. బాబీ దర్శకత్వంలో తన రాబోయే చిత్రంతో ఒక పూర్తిస్థాయి మాస్ ఎంటర్టైనర్ను తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' తర్వాత చిరంజీవి - బాబీ ఇద్దరూ మళ్లీ కలిసి పనిచేయడం ఇది రెండోసారి .ఈ కాంబినేషన్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్పైకి వెళ్లనుంది. 2027 సంక్రాంతికి సినిమాను విడుదల చేయడానికి చిత్ర బృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఈ సారి బాలయ్య కూడా
ఇదిలా ఉండగా, బాలకృష్ణ కూడా పొంగల్ బరిలో నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది. 'వీరసింహా రెడ్డి' ఫేమ్ దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేనితో బాలయ్య మరో సినిమా చేస్తున్నారు. NBK111 వర్కింగ్ టైటిల్గా ఈ చిత్రం పట్టాలెక్కనుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులు శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి. డిసెంబరులోపు షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసి 2027 సంక్రాంతికి సినిమాను రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
నలుగురు కలిస్తే యుద్ధమే
అయితే ఈ నలుగురు నటులకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులలో భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. టాలీవుడ్ దిగ్గజాల మధ్య ఈ పోరు జరిగితే బాక్సాఫీస్ మధ్య భారీ క్లాష్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఎవరైనా ఇద్దరు సీనియర్ల మధ్య మాత్రమే క్లాష్ వచ్చింది. కానీ నలుగురు మధ్యలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఒకవేళ ఇది జరిగితే మాత్రం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త కళ రావడం పక్కా అని చెప్పవచ్చు!