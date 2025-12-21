ETV Bharat / entertainment

'గోదారి గట్టు' టు 'చికిరి చికిరి' దాకా- 2025లో టాలీవుడ్‌ను ఊపేసిన చార్ట్ బస్టర్స్ ఇవే!

'గోదారి గట్టు' నుంచి పవన్ కల్యాణ్ 'ఫైర్ స్టార్మ్' వరకు అదిరిపోయే ప్లేలిస్ట్- 2025 ఏడాది యూట్యూబ్​లో దుమ్మురేపిన తెలుగు పాటలు

2025 Songs
2025 Songs (Source : Film Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Yearender 2025 Songs : కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం వచ్చేసింది. పాత ఏడాదికి వీడ్కోలు పలుకుతూ, ఈ 2025లో మన టాలీవుడ్ జర్నీ ఎలా సాగిందో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుందాం. నిజం చెప్పాలంటే సినిమాల పరంగా ఈ ఏడాది పెద్దగా చెప్పుకునే విజయాలు లేవు. హిట్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువగానే ఉంది. కానీ మ్యూజిక్ విషయంలో మాత్రం టాలీవుడ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. సినిమా హిట్టా, ఫ్లాపా అనే సంబంధం లేకుండా కొన్ని పాటలు జనాన్ని ఊర్రూతలూగించాయి. ముఖ్యంగా ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్, షార్ట్స్ పుణ్యమా అని కొన్ని పాటలు గట్టిగానే వైరల్ అయ్యాయి. మరి ఈ ఏడాది మన ప్లేలిస్ట్ లో చేరి, లూప్ లో ప్లే అయిన ఆ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఏంటో ఒకసారి రీకాప్ చేసుకుందాం.

సంక్రాంతి మ్యాజిక్- రమణ గోగుల జోష్
ఏడాది ఆరంభంలోనే వచ్చిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ చేసింది. అంతకంటే ఎక్కువగా ఆ సినిమాలోని 'గోదారి గట్టు' పాట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. చాలా కాలం తర్వాత రమణ గోగుల గొంతు వినపడటం, భాస్కరభట్ల సాహిత్యం తోడవ్వడంతో ఈ పాట మామూలుగా సౌండ్ చేయలేదు. ఇక రామ్​చరణ్ 'గేమ్ ఛేంజర్' సినిమా నిరాశపరిచినా, అందులో 'జరగండి జరగండి' సాంగ్ మాత్రం మాస్ ఆడియెన్స్​కు బాగా నచ్చేసింది. అలాగే 'డాకు మహారాజ్'లో 'దబిడి దిబిడి' మాస్ బీట్ అదిరిపోతే, 'నా బంగారు కూన' మెలోడీ సాంగ్ క్లాస్ ఆడియెన్స్ మనసు గెలుచుకుంది.

మెలోడీ నుంచి వెస్ట్రన్ బీట్స్ వరకు
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ 'తండేల్' సినిమాలో మరోసారి కనిపించింది. 'బుజ్జి తల్లి' అంటూ సాగే పాట ఎమోషనల్​గా కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా 'ఓజీ' పాటలైతే మరో లెవల్ అని చెప్పాలి. ఇందులో తమన్ ఇచ్చిన వెస్ట్రన్ టచ్ ఫ్యాన్స్​కు పూనకాలు తెప్పించింది. ముఖ్యంగా 'ఫైర్ స్టార్మ్', 'సువ్వి సువ్వి' పాటలు రిపీట్ మోడ్​లో వినిపించాయి. మరోవైపు రామ్ పోతినేని 'ఆంధ్రా కింగ్'లో 'నువ్వుంటే చాలే', 'చిన్ని గుండెలో' వంటి మెలోడీలు ఆకట్టుకున్నాయి. సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా సిద్ద్ శ్రీరామ్ పాడిన 'నచ్చేసిందే' (తెలుసు కదా) పాట కూడా చార్ట్ బస్టర్​గా నిలిచింది.

రీల్స్ రాయుళ్ల ఫేవరెట్ సాంగ్స్
ఈ ఏడాది కొన్ని పాటలు కేవలం సోషల్ మీడియా వల్లే పాపులర్ అయ్యాయి. 'కోర్ట్' సినిమాలోని 'కథలెన్నో చెప్పారు' అనే పాట రీల్స్​లో ఎంతలా వినిపించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆ సినిమా ప్రమోషన్ మొత్తం ఈ ఒక్క పాటతోనే జరిగిపోయింది. చిన్న సినిమాగా వచ్చిన 'లిటిల్ హార్ట్స్'లోని 'హలో అని' సాంగ్ యూత్​కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది. మిరాయ్ సినిమా నుంచి 'వైబ్ ఉంది పిల్లా', రాబిన్ హుడ్ లోని 'అదిదా సర్ ప్రైజూ', జూనియర్ సినిమాలోని 'వైరల్ వయ్యారి' పాటలు కూడా మంచి బీట్స్ తో యూత్​ను ఆకట్టుకున్నాయి. స్వాతి రెడ్డి సినిమాలోని 'ఇంటి పేరు', డబ్బింగ్ మూవీ 'కూలీ' లోని 'మోనికా' సాంగ్ కూడా గట్టిగానే వినిపించాయి.

రాబోయే ఏడాదికి గట్టి వెల్‌కమ్
ఇక ఇయర్ ఎండింగ్​లో వచ్చిన పాటలు వచ్చే ఏడాదిపై భారీ అంచనాలు పెంచేశాయి. ముఖ్యంగా 'పెద్ది' సినిమాలోని 'చికిరి' పాట ఏకంగా 100 మిలియన్ వ్యూస్ దాటి రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అలాగే 'ఛాంపియన్' సినిమాలోని 'గిర గిర', 'మన శంకర వర ప్రసాదు గారు' సినిమాలోని 'మీసాల పిల్ల' పాటలు అప్పుడే ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చేశాయి. పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి వచ్చిన 'దేఖ్ లేంగే సాలా' లేటెస్ట్ సెన్సేషన్​గా మారింది. ఈ జోష్ చూస్తుంటే 2026లో కూడా టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ లవర్స్​కు పండగే అనిపిస్తోంది.

