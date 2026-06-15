టాలీవుడ్ స్టార్స్ హీరోల అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్- క్రేజీ సినిమాలతో బిజీబిజీ - ఎవరి లైనప్ ఎలా ఉందంటే?
బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాయడానికి రెడీ అవుతున్న స్టార్ హీరోలు- రాజమౌళి అడ్వెంచర్ మూవీ వారణాసితో బిజీగా మహేశ్- భారీ రేంజ్ చిత్రాలతో ప్రభాస్- లిస్ట్లో బన్నీ, తారక్, చెర్రీ కూడా!
Published : June 15, 2026 at 1:43 PM IST
Star Heroes Up Coming Movies : తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన టాప్ స్టార్ హీరోల అప్కమింగ్ మూవీస్ లైనప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టేలా మన హీరోలు భారీ పాన్ఇండియా ప్రాజెక్టులను లైన్లో పెట్టారు. క్రేజీ కాంబినేషన్లతో రాబోతున్న ఈ సినిమాలపై అభిమానుల్లో అంచనాలు మామూలుగా లేవు. మహేశ్ బాబు, ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ అందరూ కూడా పక్కా ప్లాన్తోనే నెవ్వర్ బిఫోర్ అనే ప్రాజెక్టులతో సిద్ధమవుతున్నారు. మరి ఎవరి లైనప్ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్గా ఉందంటే?
మహేశ్ - వారణాసి అడ్వెంచర్
సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ప్రస్తుతం గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి అనే భారీ అడ్వెంచర్ సినిమా చేస్తున్నారు. విదేశాల్లోని రకరకాల లొకేషన్లలో ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీగా వస్తున్న ఈ సినిమాతో మహేశ్ బాబు గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్పై కన్నేశారు. ఈ సినిమా తర్వాత మహేశ్ మోస్ట్ వైలెంట్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాతో కూడా ఒక సినిమా చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అలాగే రీసెంట్గా పెద్ది సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్న బుచ్చిబాబు పేరు కూడా టాక్లో ఉంది. కానీ ఈ కాంబోలు ఇంకా ఫిక్స్ కాలేదు.
అల్లు అర్జున్ రాకా
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా క్రేజీ లైనప్తో దూసుకుపోతున్నారు. పుష్ప సినిమా తెచ్చిన క్రేజ్తో ఇప్పుడు కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో రాకా అనే భారీ ప్రాజెక్టుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ తర్వాత టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో కూడా ఒక సినిమా చేయనున్నారు. వీటితో పాటు మలయాళ దర్శకుడు బాసిల్ జోసెఫ్తో కూడా ఒక సినిమా చర్చల దశలో ఉండటంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. అలాగే గతంలో సందీప్ వంగాతో కూడా ఒక సినిమా చేయనున్నట్లు అఫీషియల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే ఆ ప్రాజెక్టు కాస్త ఆలస్యం అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.
ప్రశాంత్ నీల్ డ్రాగన్గా ఎన్టీఆర్
యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం కేజీఎఫ్ ఫేమ్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో డ్రాగన్ అనే హై బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ తోనే భారీ హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ పాన్ వరల్డ్ ప్రాజెక్టు తర్వాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో ఎన్టీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి బ్యాక్ డ్రాప్ కథతో ఒక డిఫరెంట్ సినిమా చేయబోతున్నట్లు చాలా రోజులుగా టాక్ వినిపిస్తోంది. అలాగే లిస్టులో కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ నెల్సన్, దేవర 2 కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా బాలీవుడ్ దర్శకుల పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇంకా తారక్ ఎవరికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు.
ఐదు భారీ ప్రాజెక్టులతో ప్రభాస్
పాన్ఇండియా మార్కెట్లో ప్రస్తుతం టాప్ హీరోగా చక్రం తిప్పుతున్నారు ప్రభాస్. అలాగే చాలా బిజీగా ఉన్న టాప్ హీరో కూడా డార్లింగే. ప్రస్తుతం అతని చేతిలో ఐదు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో స్పిరిట్, హను రాఘవపూడితో ఫౌజీ, నాగ్ అశ్విన్తో కల్కి 2, ప్రశాంత్ నీల్తో సలార్ 2 చిత్రాలతో పాటు ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్షన్లో కూడా ఒక సినిమా చేయనున్నారనే టాక్ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా పాన్ వరల్డ్ రేంజ్లో రూపొందుతున్నాయి. ఇక బాక్సాఫీస్ దగ్గర వేల కోట్లతో సరికొత్త రికార్డులను బ్రేక్ చేయడం గ్యారెంటీ అనిపిస్తోంది.
సుకుమార్తో రామ్చరణ్ సినిమా!
మిగతా స్టార్ హీరోలతో పోలిస్తే మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లైనప్ ప్రస్తుతానికి కాస్త తక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇటీవల పెద్ది సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి నటుడిగా మరోసారి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇక ప్రజెంట్ క్రేజీ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న భారీ సినిమా కోసం రెడీ అవుతున్నారు. స్క్రిప్టు పనుల్లో దర్శకుడు బిజీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రంగస్థలం లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత వస్తున్న కాంబో కావడంతో ఫ్యాన్స్ లో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే చరణ్ ఇంకా ఎవరికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. మరి రాబోయే రోజుల్లో ఏ దర్శకులతో సినిమా చేస్తారో చూడాలి.
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