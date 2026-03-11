రూట్ మార్చనున్న అనిల్ రావిపూడి- 'యానిమేటెడ్' మూవీ మేకింగ్కు ప్లాన్!
అనిల్ రావిపూడి కొత్త ప్లాన్- ప్రముఖ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో కలిసి కొత్త ప్రయత్నం!- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్!
Published : March 11, 2026 at 6:32 PM IST
Anil Ravipudi New Animated Movie : "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" సినిమాతో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇక తన తదుపరి సినిమాగా విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్లతో కలిసి ఓ మల్టీస్టారర్ చిత్రం తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానుంది. ఇదిలా ఉండగా, అనిల్ కొత్త ప్రయత్నం చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఒక యానిమేటెడ్ మూవీని తీసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే ఈ కథను తన స్టైల్కి భిన్నంగా కామెడీ కాకుండా కొత్త జాన్రాలో తెరకెక్కించాలని అనిల్ ఆలోచిస్తున్నారట. ఇది తన స్టైల్కి భిన్నంగా రెగ్యులర్ కామెడీ కాకుండా కొత్త జాన్రాలో తెరకెక్కించాలని ఆలోచిస్తున్నారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులను ప్రారంభించిందని అంటున్నారు. కథ, పాత్రలు, టెక్నాలజీ వంటి అంశాలపై పని చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, అనిల్ సినిమాలంటే మామూలుగా కాస్త కామెడీ టచ్తో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటాయి.
కానీ, తన పంతా మార్చుకొని యానిమేటెడ్ వైపు వెళ్తున్నారనే వార్త సినిమా అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యానిమేషన్ చిత్రం ప్రారంభ దశలోనే ఉందని టాక్ నడుస్తుంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే యానిమేటెట్ ఫార్మాట్లోనూ అనిల్ మార్క్ ఉండడం ఖాయం! ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేఎల్ఎన్ నిర్మిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ సంస్థ తాజాగా 'జన నాయగన్', 'టాక్సిక్' వంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రూపొందించింది. ఈ చిత్రాలు విడుదల కావాల్సి ఉంది.
గతేడాది యానిమేషన్ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్
గతేడాది యానిమేటెడ్ ఫార్మాట్లో వచ్చిన మహావతార నరసింహా మూవీ భారీ సక్సెస్ అందుకుంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీని తట్టుకొని మరీ ఎనిమిది వారాలపాటు థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యింది. లాంగ్రన్లో ఏకంగా రూ.300+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. దీంతో కథ బాగుంటే యానిమేటెడ్ సినిమాలను సైతం థియేటర్లలో ఆడియెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారని రుజువైంది. ఇక గతంలో రజనీకాంత్ లీడ్ రోల్లో కొచ్చడైయాన్ (తెలుగులో విక్రమసింహా) యానిమేటెడ్ సినిమా వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని రజనీ కుమార్తె సౌందర్య తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ సినిమా అనుకున్నంత స్థాయిలో అలరించలేకపోయింది!
అనిల్ నెక్ట్స్ టార్గెట్
ఇక అనిల్ ఇప్పటికే 2027 సంక్రాంతిని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. మరోసారి పొంగల్ బరిలో తన సినిమాను తీసుకురానున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. ఈసారి విక్టరీ వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్ రామ్తో మల్టీ స్టారర్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని గతనెల అనిల్ స్వయంగా ప్రకటించారు. "నేను 'మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ' కొట్టిన హీరో - విక్టరీ వెంకటేశ్. 'మొదటిసారి బొమ్మ' తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో - నందమురి కల్యాణ్ రామ్. ఇద్దరితో కలిసి 2027 మొదటి పండుగకు మేము మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అనే క్యాప్షన్తో తన కొత్త సినిమా గురించి అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది.
కాగా, అనిల్ రావిపూడి 2015లో పటాస్ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. నందమూరి కల్యాణ్రామ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా భారీ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇక వెంకటేశ్- వరుణ్ తేజ్తో తెరకెక్కించిన ఎఫ్ 3 సినిమా 2019లో రిలీజై రూ.100 కోట్లు వసూల్ చేసింది.
అల్లు అర్జున్ (ఏఏ22) సినిమాలో అనిల్ రావిపూడి, శ్రీను వైట్ల కామెడీ ట్రాక్! - సినీ వర్గాలు ఏమంటున్నాయి?
అనిల్ రావిపూడి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్పై ప్రచారం- ఎట్టకేలకు స్పందించిన డైరెక్టర్