రూట్ మార్చనున్న అనిల్ రావిపూడి- 'యానిమేటెడ్'​ మూవీ మేకింగ్​కు ప్లాన్!

అనిల్ రావిపూడి కొత్త ప్లాన్- ప్రముఖ ప్రొడక్షన్ హౌస్​తో కలిసి కొత్త ప్రయత్నం!- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్!

Anil Ravipudi New Movie Updates
Anil Ravipudi New Movie Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 6:32 PM IST

Anil Ravipudi New Animated Movie : "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" సినిమాతో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఇక తన తదుపరి సినిమాగా విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్​ రామ్​లతో కలిసి ఓ మల్టీస్టారర్​ చిత్రం తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027 సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానుంది. ఇదిలా ఉండగా, అనిల్​ కొత్త ప్రయత్నం చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఒక యానిమేటెడ్​ మూవీని తీసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి.

అయితే ఈ కథను తన స్టైల్​కి భిన్నంగా కామెడీ కాకుండా కొత్త జాన్రాలో తెరకెక్కించాలని అనిల్ ఆలోచిస్తున్నారట. ఇది తన స్టైల్​కి భిన్నంగా రెగ్యులర్ కామెడీ కాకుండా కొత్త జాన్రాలో తెరకెక్కించాలని ఆలోచిస్తున్నారని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులను ప్రారంభించిందని అంటున్నారు. కథ, పాత్రలు, టెక్నాలజీ వంటి అంశాలపై పని చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, అనిల్ సినిమాలంటే మామూలుగా కాస్త కామెడీ టచ్​తో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా ఉంటాయి.

కానీ, తన పంతా మార్చుకొని యానిమేటెడ్ వైపు వెళ్తున్నారనే వార్త సినిమా అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యానిమేషన్ చిత్రం ప్రారంభ దశలోనే ఉందని టాక్​ నడుస్తుంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే యానిమేటెట్ ఫార్మాట్​లోనూ అనిల్ మార్క్ ఉండడం ఖాయం! ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేఎల్​ఎన్ నిర్మిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ సంస్థ తాజాగా 'జన నాయగన్', 'టాక్సిక్' వంటి భారీ బడ్జెట్​ సినిమాలు రూపొందించింది. ఈ చిత్రాలు విడుదల కావాల్సి ఉంది.

గతేడాది యానిమేషన్ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్​
గతేడాది యానిమేటెడ్ ఫార్మాట్​లో వచ్చిన మహావతార నరసింహా మూవీ భారీ సక్సెస్ అందుకుంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీని తట్టుకొని మరీ ఎనిమిది వారాలపాటు థియేటర్లలో సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్ అయ్యింది. లాంగ్​రన్​లో ఏకంగా రూ.300+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. దీంతో కథ బాగుంటే యానిమేటెడ్ సినిమాలను సైతం థియేటర్లలో ఆడియెన్స్​ ఎంజాయ్ చేస్తారని రుజువైంది. ఇక గతంలో రజనీకాంత్ లీడ్​ రోల్​లో కొచ్చడైయాన్ (తెలుగులో విక్రమసింహా) యానిమేటెడ్ సినిమా వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని రజనీ కుమార్తె సౌందర్య తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ సినిమా అనుకున్నంత స్థాయిలో అలరించలేకపోయింది!

అనిల్ నెక్ట్స్ టార్గెట్
ఇక అనిల్ ఇప్పటికే 2027 సంక్రాంతిని టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నారు. మరోసారి పొంగల్ బరిలో తన సినిమాను తీసుకురానున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించారు. ఈసారి విక్టరీ వెంకటేశ్​- నందమూరి కల్యాణ్ రామ్​తో మల్టీ స్టారర్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని గతనెల అనిల్ స్వయంగా ప్రకటించారు. "నేను 'మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ' కొట్టిన హీరో - విక్టరీ వెంకటేశ్​. 'మొదటిసారి బొమ్మ' తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో - నందమురి కల్యాణ్​ రామ్. ఇద్దరితో కలిసి 2027 మొదటి పండుగకు మేము మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అనే క్యాప్షన్​తో తన కొత్త సినిమా గురించి అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది.

కాగా, అనిల్ రావిపూడి 2015లో పటాస్ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా భారీ బ్లాక్​బస్టర్​గా నిలిచింది. ఇక వెంకటేశ్​- వరుణ్ తేజ్​తో తెరకెక్కించిన ఎఫ్ 3 సినిమా 2019లో రిలీజై రూ.100 కోట్లు వసూల్ చేసింది.

ANIL RAVIPUDI NEXT MOVIE
NANDAMURI KALYAN RAM NEW MOVIE
ANIL RAVIPUDI ANIMATED MOVIE
