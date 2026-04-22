టాలీవుడ్ నిర్మాత చిట్టిబాబు కన్నుమూత
గుండె పోటుతో ప్రముఖ విశ్లేషకులు, సీనియర్ నిర్మాత చిట్టిబాబు మృతి- ప్రముఖుల సంతాపం
Published : April 22, 2026 at 9:32 AM IST
Chitti Babu Passed Away : టాలీవుడ్ సీనియర్ నిర్మాత, విశ్లేషకులు త్రిపురనేని చిట్టిబాబు (71) మంగళవారం అర్ధరాత్రి కన్నుమూశారు. ఛాతిలో నొప్పి రావడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్కు తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ చిట్టిబాబు గుండెపోటుకు గురై మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. దీంతో టాలీవుడ్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరులో 1955 జూలై 28న చిట్టిబాబు జన్మించారు. ఆయన పూర్తి పేరు త్రిపురనేని వరప్రసాద్. చిట్టిబాబు తండ్రి ప్రముఖ రచయిత త్రిపురనేని మహారథి. ఆయన కూడా ప్రముఖ రచయిత. ఇక చిట్టిబాబు మద్రాస్లో చదువుకున్నారు. సినిమాపై ఆసక్తితో తండ్రి మహారథి వారసత్వంతో పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు. కెరీర్లో తొలుత పలు చిత్రాలకు సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు. తర్వాత 'సంతానం' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు.
కాగా, కెరీర్లో 12 సినిమాలను తెరకెక్కించారు. అలాగే దాదాపు 30 సినిమాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. నిర్మాతగా పలు సినిమాలు రూపొందించారు.