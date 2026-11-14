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సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు కన్నుమూత

Giri Babu Passed Away : ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు.

GIRIBABU
నటుడు గిరిబాబు (ఫైల్) (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 4:02 PM IST

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టాలీవుడ్​లో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ సినీనటుడు గిరిబాబు (80) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు. ప్రకాశం జిల్లా రావినూతల గ్రామంలో 1946 జూన్ 8న గిరిబాబు జన్మించారు. సుదీర్ఘ సినీకెరీర్​లో గిరిబాబు 600కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు.

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GIRI BABU PASSED AWAY

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