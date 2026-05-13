అప్పుడు హరిహర, ఇప్పుడు పెద్ది- 'రిలీజ్ టైమ్లోనే బ్లాక్మెయిల్ చేయడం సరికాదు!'- ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై నిర్మాతల రియాక్షన్!
యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ మీడియా సమావేశం - ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై స్పందించిన నిర్మాతలు
Published : May 13, 2026 at 7:01 PM IST
Tollywood Producers : పర్సెంటేజీల విధానంలోనే సినిమాలు ప్రదర్శించాలని తెలుగు ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం రీసెంట్గా తీసుకున్న నిర్ణయంపై తాజాగా టాలీవుడ్ నిర్మాతల గిల్డ్ స్పందించింది. హైదరాబాద్లో బుధవారం యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది. ఎగ్జిబిటర్లే కాకుండా ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ నిర్మాత మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రవి శంకర్ అన్నారు. ఎగ్జిబిటర్లకు ఉన్న ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకుంటామన్న నిర్మాతల గిల్డ్ ఈ సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని తెలిపింది. అయితే పర్సంటేజీ విధానానికి తాము వ్యతిరేకం కాదన్న నిర్మాతలు, తమ ప్రతిపాదనలు అమలు చేస్తే ఈ పర్సంటేజీ విధానంపై ఆలోచిస్తామని తెలిపారు.
బ్లాక్మెయిల్ చేయడం సరికాదు!
తెలుగు ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై మైత్రి రవి స్పందించారు. ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ సమస్యను అందరూ ఐక్యంగా ఉండి పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పారు. ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని తెలిపారు. అంతేకాని, 'పెద్ది' విడుదల సమయంలో సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో సినిమా వేయమంటూ బ్లాక్మెయిల్ సరికాదని అన్నారు. గతేడాది హరిహర వీరమల్లు సినిమా రిలీజ్ టైమ్లో ఈ సమస్యను తెరపైకి తీసుకొచ్చారన్న ఆయన ఆ తర్వాత అనేక సినిమాలు విడుదలైనా దీని గురించి మాట్లాడలేదని అన్నారు. మళ్లీ ఇప్పుడు సరిగ్గా పెద్ది లాంటి పెద్ద చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో ఇలా చేయడమేంటని ప్రశ్నించారు.