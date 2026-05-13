అప్పుడు హరిహర, ఇప్పుడు పెద్ది- 'రిలీజ్ టైమ్​లోనే బ్లాక్​మెయిల్ చేయడం సరికాదు!'- ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై నిర్మాతల రియాక్షన్!

యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ మీడియా సమావేశం - ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై స్పందించిన నిర్మాతలు

Tollywood Producers (Source : ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 7:01 PM IST

Tollywood Producers : పర్సెంటేజీల విధానంలోనే సినిమాలు ప్రదర్శించాలని తెలుగు ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం రీసెంట్​గా తీసుకున్న నిర్ణయంపై తాజాగా టాలీవుడ్ నిర్మాతల గిల్డ్ స్పందించింది. హైదరాబాద్​లో బుధవారం యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది. ఎగ్జిబిటర్లే కాకుండా ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ నిర్మాత మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రవి శంకర్ అన్నారు. ఎగ్జిబిటర్లకు ఉన్న ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకుంటామన్న నిర్మాతల గిల్డ్ ఈ సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని తెలిపింది. అయితే పర్సంటేజీ విధానానికి తాము వ్యతిరేకం కాదన్న నిర్మాతలు, తమ ప్రతిపాదనలు అమలు చేస్తే ఈ పర్సంటేజీ విధానంపై ఆలోచిస్తామని తెలిపారు.

బ్లాక్​మెయిల్ చేయడం సరికాదు!
తెలుగు ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయంపై మైత్రి రవి స్పందించారు. ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ సమస్యను అందరూ ఐక్యంగా ఉండి పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పారు. ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలని తెలిపారు. అంతేకాని, 'పెద్ది' విడుదల సమయంలో సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో సినిమా వేయమంటూ బ్లాక్‌మెయిల్ సరికాదని అన్నారు. గతేడాది హరిహర వీరమల్లు సినిమా రిలీజ్ టైమ్​లో ఈ సమస్యను తెరపైకి తీసుకొచ్చారన్న ఆయన ఆ తర్వాత అనేక సినిమాలు విడుదలైనా దీని గురించి మాట్లాడలేదని అన్నారు. మళ్లీ ఇప్పుడు సరిగ్గా పెద్ది లాంటి పెద్ద చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో ఇలా చేయడమేంటని ప్రశ్నించారు.

