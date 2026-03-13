టాలీవుడ్ నిర్మాత ఎమ్. అర్జునరాజు మృతి- ప్రముఖుల సంతాపం
Published : March 13, 2026 at 7:58 PM IST
M Arjuna Raju Passed Away : తెలుగు సినిమా ప్రముఖ నిర్మాత మంతెన అర్జునరాజు (80) మృతిచెందారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్లో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయనకు భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు. ఆయన మరణంతో టాలీవుడ్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. అర్జునరాజు మృతి పట్ల నిర్మాతల మండలి, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్, ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఆయన అంత్యక్రియలు శనివారం మధ్యాహ్నం జూబ్లీహిల్స్లోని మహా ప్రస్థానంలో జరగనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
కాగా, టాలీవుడ్లో ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, శోభన్బాబు, కృష్ణంరాజు లాంటి దిగ్గజ నటులతో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు నిర్మించారు. ఆయన తన మిత్రుడు శివరారాజుతో కలిసి 1979లో రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్- శ్రీదేవి జంటగా 'వేటగాడు' చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆ సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయం సాధించింది. నిర్మాతగా ఆయనకు ఇదే తొలి చిత్రం. ఆ తర్వాత కూడా సినిమా నిర్మాణ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేశారు. 1981లో రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలోనే 'కొండవీటి సింహం' సినిమా రూపొందించారు. ఈ సినిమాలోనూ ఎన్ .టి .రామారావు - శ్రీదేవి జంటగా నటించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'జేబుదొంగ', శ్రీకాంత్ హీరోగా 'మా నాన్నకు పెళ్లి' , ఎస్ .వి. కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో 'జాబిలీ', అక్కినేని నాగార్జునతో 'బావ నచ్చాడు', జగపతి బాబు 'జగపతి', అల్లరి నరేష్ 'మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ ' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాను ఆర్జునరాజు నిర్మించారు. ఇవే కాకుండా హిందీలో ధర్మేంద్రతో 'జానీ దోస్త్' (Jaani Dost), జితేంద్రతో 'ఫర్జ్ ఔర్ కానున్' (Farz Aur Kanoon) చిత్రాలను రూపొందించారు.
తెలుగు సినిమా రంగంలో అర్జునరాజు స్టయిలిష్ ప్రొడ్యూసర్. మహానటుడు ఎన్ .టి .రామారావు - నటి శ్రీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన నిర్మాత. శ్రీదేవి హిందీ రంగంలోకి వెళ్లిన తర్వాత ఆమె కాల్ షీట్స్ కావాలంటే అర్జునరాజు గారిని సంప్రదించేవారు. సినిమా అంటే ఆయనకు అమితమైన ఇష్టం. సినిమా నిర్మాణంలో అస్సలు రాజీపడేవారు కాదు. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో నిర్మించిన మొదటి సినిమా ఇవీవీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'మా నాన్నకు పెళ్లి ' కావడం విశేషం.
