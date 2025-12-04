ETV Bharat / entertainment

'రూ.100 టికెట్ ధరలో మాకు వచ్చేది 28 రూపాయల కంటే తక్కువే!'- నిర్మాత బన్నీ వాస్

టికెట్​ ధరలో నిర్మాతలకు మిగిలేది ఎంతో చెప్పేసిన బన్నీ వాస్

Bunny Vaas Gives Clarity On Ticket Prices
Bunny Vaas Gives Clarity On Ticket Prices (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Bunny Vas About Ticket Prices : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా టికెట్ ధరలపై చర్చ సోషల్​ మీడియాలో మరోసారి హాట్​ టాపిక్​గా మారింది. డిమాండ్ ఉన్న సినిమాలు లేదా భారీ బడ్జెట్ మూవీస్ రిలీజ్​కు ముందు నిర్మాతలు టికెట్​ రేట్లను పెంచాలంటూ ప్రభుత్వాలను అభ్యర్థిస్తున్నారు. నిర్మాతల రిక్వెస్ట్​ను కూడా ప్రభుత్వాలు పలు షరతుల మేరకు కొన్ని రోజులు ధర పెంచుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నాయి. దీనిపై ప్రేక్షకుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి.

స్పెషల్ రేట్స్
బెనిఫిట్, ప్రీమియం షోల ధరలు సర్వసాధారణంగా మారాయి. టికెట్ల రెట్లు పెంచడం వల్ల పరిశ్రమకు సహాయం చేయడం పక్కన పెడితే, అవి తమకు భారంగా మారుతున్నాయంటూ ప్రేక్షకులు వాపోతున్నారు. పెరిగిన ధరల్లో డబ్బు ఎవరికి వెళ్తుందో ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. దీనిపై ప్రముఖ నిర్మాత బన్నీ వాస్ తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అసలు టికెట్ రేట్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్లకు ఎంత వస్తుందో స్పష్టంగా చెప్పారు.

నిర్మాతకు ఎంతంటే?
నిర్మాత బన్నీవాస్ రీసెంట్​గా ఈషా సినిమా గ్లింప్స్ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా టికెట్ ధర సమస్యను ప్రస్తావించారు. సినిమా నిర్మాతకు ఎంత తక్కువ డబ్బు చేరుతుందో స్పష్టం చేశారు. ఒక మొత్తం టికెట్ ధరలో 28 శాతం కంటే తక్కువే నిర్మాతకు మిగులుతాయని తెలిపారు. ఆయన చెప్పిన ప్రకారం, రూ.100 టికెట్‌లో రూ.28 మాత్రమే నిర్మాతకు చేరుతుంది. మిగిలినది థియేటర్లు, టాక్స్​లు, పంపిణీ ఖర్చులకు వెళ్తుతుందని అన్నారు. ఒకవేళ సినిమాకు లాభాల్లో వస్తే, అందులోంచి అదనంగా 35 నుంచి 40 శాతం ఇన్​కమ్​ టాక్స్​ కూడా చెల్లిస్తామని అన్నారు.

ప్రత్యేక షోల కోసం, టికెట్​ ధరలను రూ. 600 నుంచి రూ. 800 వరకు పెంచుతారు. సినిమా టికెట్లకు చెల్లించిన మొత్తం డబ్బును నిర్మాతలే తీసుకుంటారని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడతారని బన్నీవాస్ అన్నారు. కానీ, అది ఎంత మాత్రమూ నిజం కాదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. టికెట్ల ఆదాయాన్ని షేర్ చేసుకుంటారో ప్రేక్షకులకు మీడియానే అర్ధమయ్యేటట్లు చెప్పాలని కోరారు. సినిమా టికెట్టు పెరిగిన ప్రతిసారీ, నిర్మాతలు ప్రతి రూపాయిని జేబులో వేసుకుంటారని భావించవద్దని ఈ విషయంపై ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు.

