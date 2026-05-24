'ఆ హీరో నన్ను చెప్పుతో కొట్టాడు'- సంచలనం రేపుతున్న బండ్ల గణేశ్ ఇంటర్వ్యూ!
నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- ఓ బడా హీరో తనను చెప్పుతో కొట్టినట్లు వెల్లడి- ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరంటే?
Published : May 24, 2026 at 5:44 PM IST
Bandla Ganesh Latest Interview : టాలీవుడ్లో సంచలన స్పీచ్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్!. సినిమా ఈవెంట్ అయినా, ఇంకేదైనా ప్రొగ్రామ్ అయినా గణేశ్ స్టేజ్ ఎక్కారంటే ఆ రోజు సోషల్ మీడియాలో ఆయనే ట్రెండింగ్లో ఉంటారు. అలా తన మాటలతో బండ్ల గణేశ్ అందర్నీ ఆకట్టుకుంటారు. అయితే రీసెంట్గా ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఓ షాకింగ్ సంఘటనను బయటపెట్టారు. తనను ఓ స్టార్ హీరో 'చెప్పుతో' కొట్టారని గణేశ్ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఆ సంఘటననే కసిని పెంచి, తనకు వరం అయ్యిందని అన్నారు. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరంటే?
భగవంతుడి మీద ఒట్టు- ఆ హీరో చెప్పుతో కొట్టాడు!
'హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో హీరోయిన్ సౌందర్య చనిపోయిన రోజు అది. ఆ రోజు సాయంత్రం ఆ హీరో ఏం టెన్షన్లో ఉన్నారో నాకైతే తెలిదు. అయితే నేను ఆయన పక్కనే కూర్చొని ఉన్నాను. నా అలవాటులో భాగంగా ఆయనను 'సార్, సార్' అని అన్నాను. అంతే సంబంధం లేకుండా ఆయన వెంటనే నన్ను చెప్పుతో కొట్టాడు. ఆ సమయంలో నా పక్కన ఇంకో హీరో కూడా ఉన్నారు. భగవంతుడి మీద ఒట్టు. నేను చెప్పింది నిజం. అయితే ఆ మర్నాడే ఆయన నాకు సారీ చెప్పాడు. ఏదో టెన్షల్లో జరిగిపోయిందని, ఏమీ అనుకోవద్దని అన్నాడు' అని గణేశ్ గతంలో జరిగిన షాకింగ్ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఆ కోపమే నాకు వరం అయ్యింది!
అయితే ఆ హీరో కోపమే తనకు వరమైందని అన్నారు. ఆరోజు ఆ హీరో కంటే తాను బలహీనుడిని కాబట్టి కొట్టాడని చెప్పారు. 'ఆ సంఘటనతో ఆ హీరో నాకు సహాయం చేశాడు. ఆయన కోపం నాకు వరమైంది. ఆ రోజు నేను తన కంటే బలహీనుడిని కాబట్టి నాపైన ప్రతాపం చూపించాడు. అది జరిగిన వెంటనే నేను బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కాను. అప్పుడే కారులో నా పక్కన ఉన్న వ్యక్తితో 'బాబాయ్ ఇవాళ చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకో! నా దగ్గర డబ్బు లేదనే కదా ఆ మనిషి నన్ను చెప్పుతో కొట్టాడు. కానీ ఆయన కంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించి చూపించకపోతే నా పేరు గణేశ్ కాదు' అని ఆయనతో అన్నాను. అది సాధించాను కూడా' అని గణేశ్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు.
దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు. 'ఆ హీరో ఎవరు?' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కానీ, ఆ హీరో ఎవరు అనే విషయాన్ని గణేశ్ బయటకు చెప్పలేదు. అయితే హీరో ఎవరైనా సరే అలా మాత్రం కొట్టి ఉండకూదని కొందరు కామెంట్లలో నిర్మాతకు మద్దతుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.