పెళ్లి చేసుకున్న టాలీవుడ్ స్టార్​ హీరోయిన్​- వరుడు ఎవరంటే?

ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోలు, వీడియోలు ఇన్‌స్టా స్టోరీలో షేర్​ చేసిన నటి - శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్

Tollywood Heroine Wedding
Tollywood Heroine Wedding
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 10:15 AM IST

Tollywood Heroine Wedding : టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహ్రీన్ వైవాహిక బంధంలోకి అడుగు పెట్టారు. పంజాబ్ నటుడు, మోడల్ అర్ష్‌ ఔలఖ్‌ను ఆమె ఆదివారం పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఏప్రిల్ 26న జరిగిన తన వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన విశేషాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని ఓ రిసార్ట్‌లో ఆదివారం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ పెళ్లి జరిగింది.

కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఆమె పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోలు, వీడియోలను ఇన్‌స్టా స్టోరీలో షేర్​ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మెహ్రీన్​కి అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, 'కృష్ణగాడి వీర ప్రేమగాథ' సినిమాతో మెహ్రీన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. 'ఎఫ్‌ 2', 'ఎఫ్‌ 3' వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

