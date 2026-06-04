పెద్ది సినిమా చూసిన శ్రీ విష్ణు- రివ్యూ చెప్పకుండా దాక్కొని వెళ్లిపోయిన హీరో- వీడియో వైరల్!
పెద్ది సినిమా కోసం థియేటర్లకు సెలబ్రిటీలు- ఫ్యాన్స్తో నిర్మాత ఎస్కేఎన్ సందడి- సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు ఫుల్ వైరల్!
Published : June 4, 2026 at 4:18 PM IST
Sree Vishnu Peddi Movie : స్టార్ హీరో రామ్చరణ్ తన లేటెస్ట్ సినిమా పెద్దితో థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ అభిమానులు, ప్రేక్షకులే కాకుండా సెలబ్రిటీలు సైతం పెద్ది మేనియాను థియేటర్లలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్ హీరో శ్రీ విష్ణు కూడా పెద్ది సినిమాను థియేటర్లలో వీక్షించారు. అనంతరం బయటకు వచ్చే క్రమంలో ఆయన చేసిన ఓ పని నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేశారంటే?
దాక్కున్న శ్రీ విష్ణు!
హీరో శ్రీ విష్ణు తాజాగా పెద్ది సినిమాను అభిమానులతో కలిసి థియేటర్లో వీక్షించారు. అయితే సినిమా ఇంటర్వెల్లో ప్రేక్షకులు ఒక్కొక్కరుగా మెయిన్ డోర్ నుంచి బయటకు వస్తున్న క్రమంలో మీడియా రివ్యూ అడిగింది. సినిమా ఎలా ఉందంటూ ఆడియెన్స్ను కోరింది. ఆ లైన్లో విష్ణు కూడా ఉన్నారు. ఆయన కెమెరా ముందుకు వచ్చి తన రివ్యూ చెబితే అందరూ గుర్తుపట్టేస్తారని ఇంకో వ్యక్తి పక్కన దాక్కొని అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోయారు.
అయితే ఇది అక్కడున్న ప్రేక్షుకులు, మీడియా సరిగ్గా గమనించలేదు. కానీ ఆ తర్వాత చూస్తే అందులో శ్రీ విష్ణు ఉన్నట్లు కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. తను కెమెరా ముందుకు వస్తే అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు గుమిగుడే అవకాశం ఉండేది. అందుకే ఆయన చాకచక్యంగా అక్కడ్నుంచి తప్పించుకున్నారు. అదే కరెక్ట్ అంటూ కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఇంకొందరు మాత్రం అది నిజంగా శ్రీ విష్ణునేనా? అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు, నిర్మాత ఎస్కేఎన్ కూడా నిన్న రాత్రి థియేటర్లో సినిమా వీక్షించారు. ఆయన భారీ బ్యాటును పట్టుకొని థియేటర్కు వచ్చారు. ఇక చెర్రీ సోదరుడు వరుణ్తేజ్ కూడా సినిమా చూశారు. ఆయన హీరో ఎంట్రీ టైమ్లో విజిల్స్ కొడుతూ సినిమాను ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్ కుమార్, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బొమన్ ఇరానీ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు.