ETV Bharat / entertainment

మొన్న జక్కన్న ఇప్పడు ప్రశాంత్ నీల్- డైరెక్టర్ల మాస్టర్ ప్లాన్!

రెండు సినిమా షూటింగ్​లు అక్కడే - టాలీవుడ్​కు మరో అడ్డా!

Tollywood Shooting
Tollywood Shooting (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tollywood New Shooting Locations : ఓ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలనుకుంటే కథకు సరిపడే బ్యాగ్​డ్రాప్​లు అవసరమవుతాయి. కాబట్టి చాలా వరకు షూటింగ్స్​ అన్ని ఔట్​ డోర్​లో నిర్వహించేవారు. దాని వల్ల సీన్స్​కు న్యాచురల్​ లుక్​ రావడంతో పాటు తెరపై మంచి ఇంపాక్ట్​​ కూడా క్రియేట్​ అవుతుంది. కానీ ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఔట్​డోర్​లో లీకుల భయం, సెక్యూరిటీ సమస్యలతో ఔట్ డోర్ షూటింగ్స్​ వీలైనంత తక్కువ చేస్తున్నారు. ​ ఎక్కువగా షూటింగ్స్ ఇన్​డోర్స్​లోనే సెట్టింగులు వేసి కానిచ్చేస్తున్నారు.

డెస్టినేషన్​గా మారిన ఆఫ్రికా
అందరి చేతిలో స్మార్ట్​ ఫోన్స్​ ఉండటంతో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఔట్​ డోర్​ టూ ఇన్​ డోర్​కు మారిపోయింది. కావాల్సిన విధంగా సెట్టింగులు​ ఏర్పాటు చేసుకొని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కానీ పెద్ద సినిమాల వ్యవహారం మాత్రం అలా లేదు​. వీటి రూటే సపరేటుగా ఉంటుంది. కథలు భిన్నంగా, భారీ రేంజ్​లో ఉండడంతో మేకర్స్ లొకేషన్ల్​ కోసం విదేశాలకు ప్రయాణమవుతున్నారు. అక్కడ లొకేషన్లు చూసుకొని సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కాలంలో దీనికి ఆఫ్రికా దేశం డెస్టినేషన్​గా మారింది. తెలుగులో భారీ రేంజ్​లో రానున్న రెండు సినిమాల మేకర్స్​ ఆఫ్రికా లొకేషన్లనే ఎంచుకుంటున్నారు.

డ్రాగన్​ షూటింగ్​ అక్కడే!
ఎన్టీఆర్​- ప్రశాంత్​నీల్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా డ్రాగన్​. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమై ఒక షెడ్యూల్ పూర్తైంది. ఇక ఇంకో షెడ్యూల్ కోసం ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని తునిసియా ప్రాంతంలో లొకేషన్స్​ వెతికాలని మేకర్స్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం అక్టోబర్​ చివరి వారంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్రికాకు వెళ్లనున్నారని తెలుస్తోంది. దాదాపు వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి, సినిమాకు కావాల్సిన లొకేషన్స్ ఎంపిక చేసుకుంటారని సమాచారం.

ఇటీవల ఓ ప్రైవేట్ యాడ్ షూటింగ్​ సమయంలో తారక్ గాయపడడంతో చిత్రీకరణ వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. అయితే త్వరలోనే షూటింగ్​ పనులు మళ్లీ మొదలు పెట్టనున్నారు. ఈ నవంబర్​లో హైదరాబాద్​లో ఓ షెడ్యూల్ షూటింగ్ చేసి, ఆ తర్వాత టీమ్ అంతా ఆఫ్రికాకు వెళ్లనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.

SSMB 29
మరోవైపు, సూపర్​స్టార్​ మహేశ్​ బాబు- డైరెక్టర్​ రాజమౌళి కాంబినేషన్​లో SSMB29 తెరకెక్కుతోంది. గ్లోబ్​ ట్రోటర్​ టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఈ యాక్షన్​, అడ్వేంచర్​, మైథలాజికల్ బ్యాక్​ డ్రాప్​లో ఇది తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాకు కూడా జక్కన్న విదేశాల్లో లొకేషన్స్​లో షూటింగ్ చేశారు. ఈ సినిమాను దక్షిణాఫ్రికాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ చేశారు.

నవంబర్​లో టైటిల్​ రివీల్​
మహేశ్​ బర్త్​డే సందర్భంగా ప్రీ లుక్​ను రివీల్​ చేశారు. కానీ ఫస్ట్​ లుక్​ను మాత్రం విడుదల చేయలేదు. వచ్చే నెల నిర్వహించే గ్రాండ్​ ఈ వెంట్​లో టైటిల్​ను విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. దానికంటే ముందే నవంబర్​ 16న దీనికి సంబంధించిన టైటిల్​ గ్లింప్స్​ అభిమానుల ముందు రానున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఫస్ట్ పోస్టర్ రివీల్ చేసిన తర్వాత, ఈ సినిమాకు వారనాసి అనే టైటిల్ కన్ఫార్మ్ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ, దీనిపై స్పష్టత లేదు.

అలా భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్​లు నేచురాలిటీ కోసం ఆఫ్రికా లొకేషన్స్​ ఎంపిక చేసుకున్నాయి. మున్ముందు తెలుగుతోపాటు పలు ఇండస్ట్రీల మేకర్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్లే ఆలోచన చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

NTR 'డ్రాగన్'​తో మారనున్న OTT ట్రెండ్​- ఇకపై అదే ఫార్ములా- అదేంటంటే?

SSMB 29 అప్డేట్ ఇచ్చిన కాలభైరవ- బాబు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!

TAGGED:

TOLLYWOOD SHOOTING
NTR NEEL SHOOTING SCHEDULES
MAHESHBABU RAJAMOULI MOVIE
AFRICA LOCATIONS FOR SHOOTING
TOLLYWOOD NEW SHOOTING LOCATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.