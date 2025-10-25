మొన్న జక్కన్న ఇప్పడు ప్రశాంత్ నీల్- డైరెక్టర్ల మాస్టర్ ప్లాన్!
రెండు సినిమా షూటింగ్లు అక్కడే - టాలీవుడ్కు మరో అడ్డా!
Published : October 25, 2025 at 2:20 PM IST
Tollywood New Shooting Locations : ఓ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాలనుకుంటే కథకు సరిపడే బ్యాగ్డ్రాప్లు అవసరమవుతాయి. కాబట్టి చాలా వరకు షూటింగ్స్ అన్ని ఔట్ డోర్లో నిర్వహించేవారు. దాని వల్ల సీన్స్కు న్యాచురల్ లుక్ రావడంతో పాటు తెరపై మంచి ఇంపాక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఔట్డోర్లో లీకుల భయం, సెక్యూరిటీ సమస్యలతో ఔట్ డోర్ షూటింగ్స్ వీలైనంత తక్కువ చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా షూటింగ్స్ ఇన్డోర్స్లోనే సెట్టింగులు వేసి కానిచ్చేస్తున్నారు.
డెస్టినేషన్గా మారిన ఆఫ్రికా
అందరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉండటంతో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఔట్ డోర్ టూ ఇన్ డోర్కు మారిపోయింది. కావాల్సిన విధంగా సెట్టింగులు ఏర్పాటు చేసుకొని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కానీ పెద్ద సినిమాల వ్యవహారం మాత్రం అలా లేదు. వీటి రూటే సపరేటుగా ఉంటుంది. కథలు భిన్నంగా, భారీ రేంజ్లో ఉండడంతో మేకర్స్ లొకేషన్ల్ కోసం విదేశాలకు ప్రయాణమవుతున్నారు. అక్కడ లొకేషన్లు చూసుకొని సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కాలంలో దీనికి ఆఫ్రికా దేశం డెస్టినేషన్గా మారింది. తెలుగులో భారీ రేంజ్లో రానున్న రెండు సినిమాల మేకర్స్ ఆఫ్రికా లొకేషన్లనే ఎంచుకుంటున్నారు.
డ్రాగన్ షూటింగ్ అక్కడే!
ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా డ్రాగన్. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమై ఒక షెడ్యూల్ పూర్తైంది. ఇక ఇంకో షెడ్యూల్ కోసం ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని తునిసియా ప్రాంతంలో లొకేషన్స్ వెతికాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం అక్టోబర్ చివరి వారంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్రికాకు వెళ్లనున్నారని తెలుస్తోంది. దాదాపు వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి, సినిమాకు కావాల్సిన లొకేషన్స్ ఎంపిక చేసుకుంటారని సమాచారం.
ఇటీవల ఓ ప్రైవేట్ యాడ్ షూటింగ్ సమయంలో తారక్ గాయపడడంతో చిత్రీకరణ వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. అయితే త్వరలోనే షూటింగ్ పనులు మళ్లీ మొదలు పెట్టనున్నారు. ఈ నవంబర్లో హైదరాబాద్లో ఓ షెడ్యూల్ షూటింగ్ చేసి, ఆ తర్వాత టీమ్ అంతా ఆఫ్రికాకు వెళ్లనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.
Two MASS ENGINES ready to wreck it all from tomorrow 💥💥#NTRNeel will shake the shorelines of Indian cinema 🔥🔥— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) April 21, 2025
MAN OF MASSES @tarak9999 #PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRNeelFilm @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/qllwUzluiI
SSMB 29
మరోవైపు, సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు- డైరెక్టర్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో SSMB29 తెరకెక్కుతోంది. గ్లోబ్ ట్రోటర్ టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఈ యాక్షన్, అడ్వేంచర్, మైథలాజికల్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఇది తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాకు కూడా జక్కన్న విదేశాల్లో లొకేషన్స్లో షూటింగ్ చేశారు. ఈ సినిమాను దక్షిణాఫ్రికాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ చేశారు.
నవంబర్లో టైటిల్ రివీల్
మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా ప్రీ లుక్ను రివీల్ చేశారు. కానీ ఫస్ట్ లుక్ను మాత్రం విడుదల చేయలేదు. వచ్చే నెల నిర్వహించే గ్రాండ్ ఈ వెంట్లో టైటిల్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. దానికంటే ముందే నవంబర్ 16న దీనికి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ అభిమానుల ముందు రానున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఫస్ట్ పోస్టర్ రివీల్ చేసిన తర్వాత, ఈ సినిమాకు వారనాసి అనే టైటిల్ కన్ఫార్మ్ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ, దీనిపై స్పష్టత లేదు.
Wishing the one and only @ssrajamouli a very Happy Birthday…The best is always yet to come😍😍😍..Have a great one sir 🤗🤗🤗♥️♥️♥️ pic.twitter.com/U3tcyJIbgv— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 10, 2025
అలా భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లు నేచురాలిటీ కోసం ఆఫ్రికా లొకేషన్స్ ఎంపిక చేసుకున్నాయి. మున్ముందు తెలుగుతోపాటు పలు ఇండస్ట్రీల మేకర్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్లే ఆలోచన చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
