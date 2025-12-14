బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలకు 'డిసెంబర్' లక్- ఇండస్ట్రీలో మారిన ట్రెండ్!
Published : December 14, 2025 at 5:27 PM IST
December Movies Trend : ఒకప్పుడు ప్రతీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉండేది. ఆ సమయాల్లోనే సినిమాలు బాగా ఆడతాయనే అభిప్రాయంతో అప్పుడే విడుదల చేసేవారు. అందులో టాలీవుడ్లో సంక్రాంతి, దసరా పండగలు కీలకం. పండగ వాతావరణం, సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకొని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పటికీ ఈ పండగల టైమ్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ అంతా ఇంతా కాదు. అదే క్రమంలో ఇదివరకు తెలుగు సినిమాలకు నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలను ఆఫ్ సీజన్గా పరిగణించేవారు.
అయితే ప్రస్తుతం సినిమా మార్కెట్ మారిపోయింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు పాన్ఇండియా రేంజ్లో రూపొందుతున్నాయి. సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి రిలీజ్ దాకా ఫుల్ మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్స్ చేసి హైప్ పెంచేస్తున్నారు. దీంతో ప్రేక్షకులు సీజన్ల గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. అందుకే మేకర్స్ కుడా పండగలకే కాదు ఇతర నెలల్లోనూ రిలీజ్ చేస్తూ సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొవిడ్ తర్వాత డిసెంబర్ నెల భారీ సినిమాలకు 'సేఫ్ రిలీజ్ అండ్ లక్కీ మంత్' గా మారింది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సెలవులు కలిసొస్తాయని మేకర్స్ డిసెంబర్ను ఎంచుకుంటున్నారు.
అలా నాలుగైదేళ్లలో డిసెంబర్లోనే వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించి భారీగా వసూళ్లు చేశాయి. దీంతో ఇటీవల డిసెంబర్ నెల పాన్ఇండియా సినిమాల విడుదలకు ఫస్ట్ ఛాయిస్గా మారింది. 2021లో 'అఖండ', 'పుష్ప' సినిమాలు డిసెంబర్లోనే వచ్చి హిట్ కొట్టాయి. తర్వాత 2023లో ప్రభాస్ 'సలార్', రణ్బీర్ కపూర్ 'యానిమల్' సినిమాలు కూడా డిసెంబర్లోనే విడుదలై, బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టాయి.
గతేడాది మళ్లీ పుష్ప ర్యాంప్!
2024లో ఐకానిక్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'పుష్ప- 2 ది రూల్' కూడా డిసెంబర్లోనే రిలీజైంది. ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం దక్కించుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులు తిరగరాస్తూ లాంగ్ రన్లో రూ.1800+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
ఈ ఏడాది- ఈ సినిమాలు హిట్!
ఇక ఈ ఏడాది కూడా డిసెంబర్లో భారీ సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురందర్' ఇటీవల విడుదలై భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రూ.350+ కోట్ల వసూల్ చేసింది. ఇటు తెలుగులో రీసెంట్గా అఖండ 2 రిలీజై హిట్ టాక్ అందుకుంది. ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ.59 కోట్లు వసూల్ చేసింది. బాలయ్య కెరీర్లో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ ఇవే కావడం విశేషం.
2026లో ఇవేనా?
డిసెంబర్ సక్సెస్ స్ట్రీక్ కొనసాగుతుండడంతో వచ్చే ఏడాది కూడా ఇదే నెలలో సినిమాలు రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో ప్రభాస్ ఫౌజీ, స్పిరిట్, అల్లు అర్జున్- అట్లీ ప్రాజెక్ట్, ఎన్టీఆర్నీల్ లాంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈ సినిమాల మేకర్స్ కూడా వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ స్లాట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
