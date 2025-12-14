Telangana Panchayat Elections Results2025

బ్లాక్​బస్టర్ సినిమాలకు 'డిసెంబర్​' లక్- ఇండస్ట్రీలో మారిన ట్రెండ్!

సినిమా రిలీజ్​లకు లక్కీ మంత్​గా డిసెంబర్​- సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఈ నెలలోనే!

December Movies Trend
December Movies Trend (ETV Bharat, Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 5:27 PM IST

December Movies Trend : ఒకప్పుడు ప్రతీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉండేది. ఆ సమయాల్లోనే సినిమాలు బాగా ఆడతాయనే అభిప్రాయంతో అప్పుడే విడుదల చేసేవారు. అందులో టాలీవుడ్​లో సంక్రాంతి, దసరా పండగలు కీలకం. పండగ వాతావరణం, సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకొని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పటికీ ఈ పండగల టైమ్​లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ అంతా ఇంతా కాదు. అదే క్రమంలో ఇదివరకు తెలుగు సినిమాలకు నవంబర్​, డిసెంబర్ నెలలను​ ఆఫ్​ సీజన్​గా పరిగణించేవారు.

అయితే ప్రస్తుతం సినిమా మార్కెట్ మారిపోయింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు పాన్ఇండియా రేంజ్​లో రూపొందుతున్నాయి. సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి రిలీజ్ దాకా ఫుల్ మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్స్ చేసి హైప్ పెంచేస్తున్నారు. దీంతో ప్రేక్షకులు సీజన్ల గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. అందుకే మేకర్స్ కుడా పండగలకే కాదు ఇతర నెలల్లోనూ రిలీజ్ చేస్తూ సక్సెస్ అవుతున్నారు. ​ఈ క్రమంలోనే కొవిడ్ తర్వాత డిసెంబర్ నెల భారీ సినిమాలకు 'సేఫ్ రిలీజ్ అండ్ లక్కీ మంత్' గా మారింది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సెలవులు కలిసొస్తాయని మేకర్స్ డిసెంబర్​ను ఎంచుకుంటున్నారు.

అలా నాలుగైదేళ్లలో డిసెంబర్​లోనే వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించి భారీగా వసూళ్లు చేశాయి. దీంతో ఇటీవల డిసెంబర్​ నెల పాన్​ఇండియా సినిమాల విడుదలకు ఫస్ట్ ఛాయిస్​గా మారింది. 2021లో 'అఖండ', 'పుష్ప' సినిమాలు డిసెంబర్​లోనే వచ్చి హిట్ కొట్టాయి. తర్వాత 2023లో ప్రభాస్ 'సలార్', రణ్​బీర్​ కపూర్ 'యానిమల్​' సినిమాలు కూడా డిసెంబర్​లోనే విడుదలై, బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్ కొట్టాయి.

గతేడాది మళ్లీ పుష్ప ర్యాంప్!
2024లో ఐకానిక్​ స్టార్​ అల్లు అర్జున్​, సుకుమార్ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'పుష్ప- 2 ది రూల్' కూడా డిసెంబర్​లోనే రిలీజైంది. ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం దక్కించుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులు తిరగరాస్తూ లాంగ్​ రన్​లో రూ.1800+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచింది.

ఈ ఏడాది- ఈ సినిమాలు హిట్!
ఇక ఈ ఏడాది కూడా డిసెంబర్​లో భారీ సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. రణ్​వీర్ సింగ్ 'ధురందర్' ఇటీవల విడుదలై భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రూ.350+ కోట్ల వసూల్ చేసింది. ఇటు తెలుగులో రీసెంట్​గా అఖండ 2 రిలీజై హిట్ టాక్ అందుకుంది. ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ.59 కోట్లు వసూల్ చేసింది. బాలయ్య కెరీర్​లో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ ఇవే కావడం విశేషం.

2026లో ఇవేనా?
డిసెంబర్​ సక్సెస్ స్ట్రీక్ కొనసాగుతుండడంతో వచ్చే ఏడాది కూడా ఇదే నెలలో సినిమాలు రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో ప్రభాస్ ఫౌజీ, స్పిరిట్, అల్లు అర్జున్- అట్లీ ప్రాజెక్ట్, ఎన్టీఆర్​నీల్ లాంటి భారీ బడ్జెట్​ సినిమాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈ సినిమాల మేకర్స్ కూడా వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ స్లాట్​ బుక్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

