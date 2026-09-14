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వినాయక చవితి స్పెషల్ : 10కిపైగా సినిమాల అప్డేట్లు- స్పెషల్ పోస్టర్లు, వీడియో గ్లింప్స్- మీరు చూశారా?

వినాయకచవితి పండగ సందర్భంగా సినిమా అప్డేట్లు - పోస్టర్లు, వీడియో గ్లింప్స్​తో కళకళలాడుతున్న టాలీవుడ్

Vinayaka Chavithi Posters
వినాయకచవితి పండగ అప్డేట్లు (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 5:37 PM IST

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Movie Updates On Vinayaka Chavithi : ఏదైనా పండగ వచ్చిందంటే, సినిమా ప్రమోషన్స్​పై మేకర్స్ ఆత్యంత ఆసక్తి చూపిస్తారు. తమ అప్​కమింగ్ సినిమాలను ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఏదో ఒక అప్డేట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆడియెన్స్​కు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ తమతమ సినిమాల నుంచి పోస్టర్లు, వీడియో గ్లింప్స్, రిలీజ్ డేట్ అప్డేట్లు ఇస్తుంటారు. తాజాగా వినాయకచవితి సందర్భంగానూ ఇవాళ మన టాలీవుడ్ మేకర్స్ ఈ ట్రెండ్​ను కంటిన్యూ చేశారు. పండను పురస్కరించుకొని ఆయా సినిమాల అప్డేట్లు ఇచ్చారు. ఈ లిస్ట్​ చాలా పెద్దదే ఉంది. మరి ఆప్డేట్లు ఏంటో చూసేద్దాం!

నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో ప్యారడైజ్ ఈనెల 24న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో 10 కౌంట్​డౌన్ తెలుపుతూ మేకర్స్ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్ వదిలారు. ఇందులో నాని లుక్ ఆకట్టుకుంటుంది. కయాదు లోహర్ ఫీమేల్​ లీడ్​లో నటించిన ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు.

మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నుంచి అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. ఎంటర్టైనింగ్ స్టార్ శ్రీవిష్ణుతో సినిమాను ప్రకటించారు. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. దీనికి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. శ్రీవిష్ణు- అబ్బరాజు జోడీ గతంలో సామజవరగమన సినిమాతో బ్లాక్​బస్టర్ కొట్టింది. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ప్రేక్షకులను నవ్వులు పంచేందుకు 2027 సంక్రాతికి ఈ సినిమా రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.

డీజే టిల్లు ఫేమ్ దర్శకుడు విమల్ కృష్ణ లేటెస్ట్ మూవీ అనుమాన పక్షి నుంచి ట్రైలర్ రిలీజైంది. ఇందులో రాగ్‌మయూర్‌, మెరిన్‌ ఫిలిప్‌ జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈనెల 18న సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇవాళ ట్రైలర్ వదిలారు. కామెడీ ట్రాక్​తో రోలర్‌కోస్టర్‌లా ఉన్న ఈ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటుంది.

ఆది సాయికుమార్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న సైరాబాను సినిమా రెండో షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయినట్లు మేకర్స్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు తెలుగు పాపులర్ మీమ్స్​తో కలిపి బిహైండ్​ ది సీన్స్ వీడియో డిజైన్ చేశారు. పండగ సందర్భంగా ఆ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఇక షూటింగ్​లో ఆఖరి షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానున్నట్లు వెల్లడించారు.

యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన అప్​కమింగ్ సినిమాను ప్రకటించారు. జాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్​పై తన 13వ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలిపారు. పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది.

నయనతార లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న మహాశక్తి నుంచి టీజర్ వచ్చింది. ఈ సినిమా నవంబర్ 06న విడుదల కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇందులో నయన్ లుక్ ఆకట్టుకుంటుంది. వీటితోపాటుగా వెంకటేశ్ ఆదర్శ కుటుంబం, సందీప్ కిషన్ సిగ్మా, ధనుశ్ ఓమ్, ప్రియదర్శి ఇడుపు కాయితం, రాజ్ తరుణ్ టార్టాయిస్ సినిమాల నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్లు రిలీజ్ అయ్యాయి.

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