Tollywood vs Bollywood : టాలీవుడ్ దెబ్బకు బాలీవుడ్ షేక్- లెక్కలు చెబుతున్న నిజాలివే!
టాలీవుడ్ దెబ్బకు వెనుకబడ్డ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్- వందల కోట్ల వసూళ్లతో సౌత్ సినిమాల రికార్డులు- బాహుబలితో మొదలైన పాన్ఇండియా ట్రెండ్ హిందీ మార్కెట్ను శాసిస్తున్న తెలుగు సినిమాలు
Published : June 4, 2026 at 5:32 PM IST
Tollywood vs Bollywood : ఒకప్పుడు మన దేశంలో సినిమా అంటే బాలీవుడ్ మాత్రమే అనే బలమైన అభిప్రాయం ఉండేది. వందల కోట్ల కలెక్షన్స్, పాన్ఇండియా అప్పీల్ అన్నీ హిందీ సినిమాలకే సొంతం అని చాలామంది అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయింది. మొన్నటి వరకు ప్రాంతీయ భాషగా ఉన్న టాలీవుడ్ పరిశ్రమ ఇప్పుడు ఏకంగా బాలీవుడ్ పునాదులు కదిలిస్తోంది. నార్త్ ఇండియా మార్కెట్లోకి బలంగా చొచ్చుకుపోయి అక్కడ భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఇంతకీ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా మారింది? బాక్సాఫీస్ దగ్గర అసలు లెక్కలు ఎలా పెరుగుతూ వచ్చాయి అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
బాహుబలితో మొదలైన ట్రెండ్
ఈ సంచలనాలకు అసలు బీజం పడింది రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి సినిమాతోనే. ఒక ప్రాంతీయ భాషా చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా ఇంతటి ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందని అప్పట్లో ఎవరూ ఊహించలేదు. 2015, 2017 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ఈ రెండు భాగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.2400 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టాయి. అక్కడి నుంచి తెలుగు సినిమా స్థాయి అమాంతం పెరిగిపోయింది. నార్త్ ప్రేక్షకులకు కూడా మన సినిమాలు విపరీతంగా నచ్చడంతో పాన్ఇండియా అనే సరికొత్త ట్రెండ్ మొదలైంది.
వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్న తెలుగు సినిమాలు
ఇటీవల కాలంలో టాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన ఎన్నో సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల సునామీ సృష్టించాయి. ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1350 కోట్లు రాబడితే, కల్కి 2898 ఏడీ సినిమా రూ.1100 కోట్లు క్రాస్ చేసింది. సలార్ మొదటి భాగం రూ.700 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేయగా, కరోనా సమయంలో వచ్చిన పుష్ప మొదటి భాగం కూడా రూ.350 కోట్లు రాబట్టింది. ఇక పుష్ప సీక్వెల్ ఏకంగా రూ.1700 కోట్ల మార్క్ దాటిందంటే మన తెలుగు సినిమాల స్టామినా ఏంటో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
బాలీవుడ్ బడా సినిమాల పరిస్థితి
హిందీ ఇండస్ట్రీలో కూడా భారీ బ్లాక్ బస్టర్స్ వస్తున్నాయి, కానీ పోటీ మాత్రం గతంలో కంటే చాలా పెరిగిపోయింది. జవాన్, పఠాన్ లాంటి సినిమాలు వెయ్యి కోట్లు దాటగా, యానిమల్ రూ.900 కోట్లు, ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీ ఏకంగా రూ.3000 కోట్లు కలెక్ట్ చేశాయి. అయితే అదే సమయంలో బడా స్టార్ హీరోలు నటించిన ఎన్నో హిందీ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణంగా బోల్తా కొట్టాయి. అమీర్ ఖాన్ లాల్ సింగ్ చడ్డా, సల్మాన్ ఖాన్ సికిందర్, హృతిక్ రోషన్ వార్ 2 లాంటి భారీ అంచనాలు ఉన్న సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులను ఏమాత్రం మెప్పించలేకపోయాయి.
స్టార్డమ్ వర్సెస్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్
హిందీ సినిమాలకు, తెలుగు సినిమాలకు మధ్య కలెక్షన్స్ విషయంలో ఒక ప్రధానమైన తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బాలీవుడ్ విజయాలు ఎక్కువగా అక్కడి సూపర్ స్టార్ల ఇమేజ్ మీద ఆధారపడి వస్తున్నాయి. కానీ టాలీవుడ్ మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకేసి భారీ ఫ్రాంచైజీలు, సినిమాటిక్ యూనివర్స్లను సృష్టిస్తోంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ లవర్స్ అందరినీ ఈ కథలు కట్టిపడేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్ఆర్ఆర్, కల్కి, పుష్ప లాంటి సినిమాలు హిందీ బెల్ట్ లోనే అత్యధిక వ్యూయర్ షిప్ సాధించడం విశేషం.
హిందీ మార్కెట్పై మనవాళ్ల దండయాత్ర
ఒకప్పుడు నార్త్ ఇండియా మార్కెట్ అంటే కేవలం హిందీ హీరోలకే సొంతం అన్నట్లు ఉండేది. కానీ పుష్ప మొదటి భాగం అక్కడ ఏకంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్, కల్కి, పుష్ప 2 కూడా నార్త్లో కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్స్ సాధించాయి. కంటెంట్ బాగుండి, సినిమా తీసే స్కేల్ అద్భుతంగా ఉంటే డబ్బింగ్ సినిమాలను కూడా నెత్తిన పెట్టుకోవడానికి నార్త్ ప్రేక్షకులు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఈ సినిమాలు నిరూపించాయి. దీంతో బాలీవుడ్ ఆధిపత్యానికి పూర్తిగా చెక్ పడినట్లయింది.
రిపోర్ట్స్ చెబుతున్న సంచలన నిజాలు
2024లో ఆర్మాక్స్ సంస్థ విడుదల చేసిన బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ఈ మార్పును మరింత క్లారిటీగా చూపిస్తోంది. టాలీవుడ్ తన మార్కెట్ షేర్ను బలంగా నిలబెట్టుకుంటే, బాలీవుడ్ వాటా మాత్రం గణనీయంగా పడిపోయింది. హిందీ సినిమా మొత్తం ఆదాయంలో ఏకంగా 31 శాతం కేవలం సౌత్ డబ్బింగ్ సినిమాల ద్వారానే రావడం గమనార్హం. కేవలం ప్రాంతీయ భాష అనే హద్దులు చెరిపేసి, సరైన కంటెంట్తో వస్తే టాలీవుడ్ కూడా బాలీవుడ్కు ఏమాత్రం తీసిపోదని అర్ధమవుతుంది. చెప్పాలంటే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి గట్టి పోటీని ఇచ్చే ఏకైక ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ అని చెప్పవచ్చు.
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