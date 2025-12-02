'రాజాసాబ్' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ షురూ- రన్ టైమ్ చూస్తే షాకే!
ముందస్తు బుకింగ్స్ మొదలు పెట్టిన రాజాసాబ్ - బుకింగ్ పోర్టల్లో రన్ టైమ్ చూసి షాక్ అవుతున్నా ప్రేక్షకులు!
Published : December 2, 2025 at 3:43 PM IST
RajaSaab Movie Bookings : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది రాజాసాబ్' సినిమా విడుదలకు కేవలం ఒక నెల మాత్రమే ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడు వింటేజ్ ప్రభాస్ను తెరపై చూస్తామా అంటూ డార్లింగ్ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి డార్లింగ్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుందోనన్న అంచనాలు మొదలయ్యాయి. మరి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సంగతేంటి? అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. వాళ్లకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఇది!
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇంకా ముందుగానే!
ఏ సినిమా విడుదలకైనా, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను ముందుగా అమెరికాలో ప్రారంభిస్తారు. ది రాజాసాబ్ బుకింగ్స్ను కూడా డిసెంబర్ 4 నుంచి బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలని మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేసింది. కానీ, ఓవర్సీస్ ఫేమస్ థియేటర్ చైన్ సినీమార్క్ (Cinemark) ముందుగానే ఇంకాస్త ముందుగానే బుకింగ్స్ను ప్రారంభించింది. అనుకున్న తేదీ కంటే రెండు రోజులు ముందుగా ఈ సినిమాకు బుకింగ్స్ షురూ అవ్వడంతో డార్లింగ్ ఓవర్సీస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
రన్ టైమ్ ఎంతంటే?
టికెట్ బుకింగ్ పోర్టల్ ప్రకారం, ఈ సినిమా రన్టైం 195 నిమిషాలుగా చూపిస్తుంది. అంటే దాదాపు 3 గంటల 15 నిమిషాలు. కానీ ఈ చిత్రం నిడివి గురించి అఫిషియల్ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. విడుదల తేది దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ దీనిపై మరింత క్లారిటి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ కూడా షురూ కానున్నాయి.
A festive mood lifter for Sankranthi ❤️🔥#RebelSaab continues to hook every music lover 💥#Prabhas #TheRajaSaab pic.twitter.com/HlEo7bn6pb— The RajaSaab (@rajasaabmovie) November 29, 2025
స్పెషల్ రోల్లో బొమన్ ఇరానీ
ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటుడు బొమన్ ఇరానీ నటించినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ అధికారికంగా తెలిపారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మేకర్స్ ఆ పోస్టర్కు చిన్న క్యాప్షన్తో ఆయనకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అందులో సినిమాలో అతని పాత్ర స్వభావాన్ని తెలుపే ప్రయత్నం చేశారు. కాగా, బొమన్ ఇదివరకు తెలుగులో 'అత్తారింటికి దారేది', 'అజ్ఞాతవాసి', 'బెంగాల్ టైగర్' సినిమాలలో కీలక పాత్రల్లో నటించి ఇక్కడి ప్రేక్షకులలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'రాజాసాబ్'లో కూడా తన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
The one who examines the unseen…— People Media Factory (@peoplemediafcy) December 2, 2025
deciphers the mind….
and stands between REALITY and the UNEXPLAINED… 😎❤️🔥
Team #TheRajaSaab wishes @Bomanirani a very Happy Birthday 💥💥#TheRajaSaabOnJan9th #Prabhas @DuttSanjay @DirectorMaruthi @AgerwalNidhhi @MalavikaM_ #RiddhiKumar… pic.twitter.com/AuDiFgIaMA
మళ్లీ వింటేజ్ ప్రబాస్ బ్యాక్
మారుతి - ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన రాజాసాబ్ జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి పోస్టర్తో పాటు టీజర్ను కూడా మూవీ టీమ్ విడుదల చేసింది. ఎంతో గ్యాప్ తర్వాత డార్లింగ్ను మళ్లీ స్క్రీన్ పై ఈ విధంగా చూసే అవకాశం ఈ సినిమాతో లభించనుందంటూ ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వింటేజ్ లుక్లో ప్రభాస్ను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చిన డైరెక్టర్కు, రెబల్ స్టార్ అభిమానులు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
#Prabhas in free flow is a whole different high 🥵🔥#RebelSaab #TheRajaSaab pic.twitter.com/P425r861zT— The RajaSaab (@rajasaabmovie) November 28, 2025
సినిమా విషయానికి వస్తే
కాగా, సినిమాలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, సంజయ్ దత్ తదితరులు నటించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందించారు.
