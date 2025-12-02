ETV Bharat / entertainment

'రాజాసాబ్​' అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ షురూ- రన్​ టైమ్​ చూస్తే షాకే!

ముందస్తు బుకింగ్స్​ మొదలు పెట్టిన రాజాసాబ్​ - బుకింగ్​ పోర్టల్​లో రన్​ టైమ్​ చూసి షాక్​ అవుతున్నా ప్రేక్షకులు!

RajaSaab Movie Bookings
RajaSaab Movie Bookings (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
RajaSaab Movie Bookings : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ది రాజాసాబ్' సినిమా విడుదలకు కేవలం ఒక నెల మాత్రమే ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడు వింటేజ్​ ప్రభాస్​ను తెరపై చూస్తామా అంటూ డార్లింగ్​ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి డార్లింగ్​ క్యారెక్టర్​ ఎలా ఉండబోతుందోనన్న అంచనాలు మొదలయ్యాయి. మరి అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ సంగతేంటి? అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. వాళ్లకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఇది!

అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ ఇంకా ముందుగానే!
ఏ సినిమా విడుదలకైనా, అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ను ముందుగా అమెరికాలో ప్రారంభిస్తారు. ది రాజాసాబ్​ బుకింగ్స్​ను కూడా డిసెంబర్​ 4 నుంచి బుకింగ్స్​ ఓపెన్​ చేయాలని మూవీ టీమ్​ ప్లాన్​ చేసింది. కానీ, ఓవర్సీస్ ఫేమస్ థియేటర్ చైన్​ సినీమార్క్ (Cinemark)​ ముందుగానే ఇంకాస్త ముందుగానే బుకింగ్స్​ను ప్రారంభించింది. అనుకున్న తేదీ కంటే రెండు రోజులు ముందుగా ఈ సినిమాకు బుకింగ్స్​ షురూ అవ్వడంతో డార్లింగ్ ఓవర్సీస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

రన్​ టైమ్​ ఎంతంటే?
టికెట్​ బుకింగ్​ పోర్టల్​ ప్రకారం, ఈ సినిమా రన్​టైం 195 నిమిషాలుగా చూపిస్తుంది. అంటే దాదాపు 3 గంటల 15 నిమిషాలు. కానీ ఈ చిత్రం నిడివి గురించి అఫిషియల్​ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. విడుదల తేది దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ దీనిపై మరింత క్లారిటి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ దశలో ఉంది. త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ కూడా షురూ కానున్నాయి.

స్పెషల్​ రోల్​లో బొమన్​ ఇరానీ
ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటుడు బొమన్ ఇరానీ నటించినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ అధికారికంగా తెలిపారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మేకర్స్​ ఆ పోస్టర్​కు చిన్న క్యాప్​షన్​తో ఆయనకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అందులో సినిమాలో అతని పాత్ర స్వభావాన్ని తెలుపే ప్రయత్నం చేశారు. కాగా, బొమన్ ఇదివరకు తెలుగులో 'అత్తారింటికి దారేది', 'అజ్ఞాతవాసి', 'బెంగాల్​ టైగర్'​ సినిమాలలో కీలక పాత్రల్లో నటించి ఇక్కడి ప్రేక్షకులలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'రాజాసాబ్'​లో కూడా తన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

మళ్లీ వింటేజ్​ ప్రబాస్​ బ్యాక్​
మారుతి - ప్రభాస్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన రాజాసాబ్​ జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి పోస్టర్​తో పాటు టీజర్​ను కూడా మూవీ టీమ్​ విడుదల చేసింది. ఎంతో గ్యాప్​ తర్వాత డార్లింగ్​ను మళ్లీ స్క్రీన్​ పై ఈ విధంగా చూసే అవకాశం ఈ సినిమాతో లభించనుందంటూ ఫ్యాన్స్​ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వింటేజ్ లుక్​లో​ ప్రభాస్​ను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చిన డైరెక్టర్​కు, రెబల్​ స్టార్​ అభిమానులు నెక్స్ట్​ లెవెల్​ అంటూ కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు.

సినిమా విషయానికి వస్తే
కాగా, సినిమాలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, సంజయ్ దత్ తదితరులు నటించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై టీజీ విశ్వప్రసాద్​ ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందించారు.

