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శోభన్‌బాబు సతీమణి కన్నుమూత- ప్రముఖుల సంతాపం

తుదిశ్వాస విడిచిన నటుడు శోభన్‌బాబు సతీమణి శాంతకుమారి

Sobhan Babu Wife
Sobhan Babu Wife (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 6:46 AM IST

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Sobhan Babu Wife Passed Away : దివంగత నటుడు శోభన్‌బాబు సతీమణి శాంతకుమారి (86) తుదిశ్వాస విడిచారు. చెన్నైలోని నివాసంలో ఉంటున్న ఆమె వయోధిక ఆరోగ్య సమస్యలతో నాలుగు రోజుల కిందట స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అక్కడ గురువారం తనను పరామర్శించడానికి వచ్చిన స్నేహితురాలితో మాట్లాడుతూ అకస్మాత్తుగా కార్డియాక్‌ అరెస్టుకు గురయ్యారని వారు వెల్లడించారు. భౌతికకాయానికి శుక్రవారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో నివాళులర్పించారు.

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SOBHAN BABU WIFE DEATH NEWS
SOBHAN BABU WIFE PASSED AWAY

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