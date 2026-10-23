బాలీవుడ్లో హై సెక్యూరిటీ- అక్షయ్ కుమార్ ఇంటికి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ తలుపులు, కిటికీలు!
హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ లక్ష్యంగా జరిగిన కాల్పులు బాలీవుడ్లో భద్రతపై ఆందోళనలను పెరిగాయి. దాంతో ప్రముఖ హీరోలంతా తమ నివాసం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
Published : October 23, 2026 at 3:39 PM IST
Tiger Shroff Bruises Video : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల ఘటన సినీ పరిశ్రమలో భద్రతపై ఆందోళనలను పెంచింది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో పలువురు ప్రముఖ నటుల నివాసాల వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసినట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగా అక్షయ్ కుమార్, రణ్బీర్ కపూర్, సల్మాన్ ఖాన్ ఇళ్ల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు, పోలీసుల నిఘా, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాసులతో కిటికీలు, పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహిస్తున్నట్లు నేషనల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.
టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పుల ఘటనతో బాలీవుడ్ ప్రముఖుల భద్రతపై చర్చ మొదలైంది. పలువురు నటుల నివాసాల వద్ద పోలీసుల నిఘాను పెంచినట్లు జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. నటుడు అక్షయ్ కుమార్ తన ఇంటి కిటికీలు, తలుపులకు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాసులను అమర్చుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే 'వై ప్లస్' కేటగిరీ భద్రత కలిగి ఉన్న నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ నివాసం వద్ద కూడా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు సమాచారం. సల్మాన్ ఖాన్కు గతంలోనూ భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ, తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆయన ఇంటి వద్ద నిఘాను పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, రణ్బీర్ కపూర్ ఇంటి సమీపంలో అనుమానితులు రెక్కీ నిర్వహించారనే వార్తలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తన నివాసం వద్ద అదనపు భద్రతా చర్యలు చేపట్టే అంశాన్ని ఆయన పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇతర ప్రముఖుల భద్రతపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించారు.
వీడియో వదిలిన టైగర్ టీమ్
ఇదిలా ఉండగా కాల్పుల ఘటన నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన టైగర్ ష్రాఫ్ గాయాలకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన టీమ్ రిలీజ్ చేసింది. ఆయనకు తగిలిన గాయాలు, చేతిపై ఉన్న గుర్తులను వీడియోలో చూపించారు. అలాగే ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితికి సంబంధించిన వివరాలను ఈ వీడియో ద్వారా వెల్లడించారు. అక్టోబర్ 18న ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో నటుడు సురక్షితంగా బయటపడినప్పటికీ, ఆయన డ్రైవర్ గాయపడ్డారు.
నిందితులకు కస్టడీ
ఈ కాల్పుల కేసులో అరెస్టయిన నలుగురు నిందితులను గురువారం ముంబయిలోని ఎస్ప్లనేడ్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. రాజస్థాన్లోని కోటా నుంచి వారిని ముంబయికి తీసుకొచ్చి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం న్యాయస్థానం ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కేసులో నిందితులను అక్టోబర్ 31 వరకు పోలీసు కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. అయితే, పోలీసుల అభ్యర్థనను కోర్టు పూర్తిగా అంగీకరించలేదు. నలుగురు నిందితులను అక్టోబర్ 26 వరకు పోలీసు కస్టడీకి అప్పగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో అనిల్ పండిట్ను పరారీలో ఉన్న నిందితుడిగా పేర్కొంటూ పోలీసులు రిమాండ్ దరఖాస్తును కోర్టుకు సమర్పించారు. విచారణ సందర్భంగా అనిల్ పండిట్ ఆదేశాల మేరకే కాల్పుల ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసులో అతడి పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. కాల్పుల వెనుక ఉన్న కారణాలు, ఘటనకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.
దాడి వెనుక ఎవరున్నారు?
టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిపిన ఘటన వెనుక ఎవరున్నారనే అంశంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ దాడికి అసలు లక్ష్యం టైగర్ ష్రాఫేనా? లేక బాలీవుడ్లోని ఇతర ప్రముఖులను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారా? అనే కోణాల్లో విచారణ కొనసాగుతోంది. అనిల్ పండిట్ పాత్ర, నిందితులకు అందిన ఆదేశాలు, దాడి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం వంటి అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు.
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